周生生故宮系列 館藏文物化身時尚首飾

故宮博物館最近開幕，不少人都忙著搶飛。周生生就以故宮宮廷文化推出全新珠寶系列，以珠寶設計頌揚中國傳統建築之美。系列飾品把故宮博物院的館藏文物，化成時尚珠寶，融合傳統文化與創新設計，令系列珠寶既是可收藏在博物館中的藝術珍品，亦是日常佩戴的雅致飾品。品牌更找來中國新生代攝影師張家誠（Leslie Zhang）掌鏡，在獨特的藝術視角下，拍攝出猶如山水畫般詩意的影像。

系列參考故宮博物院內館藏文物「金鑲青金石金約」為設計原型的足金手鐲，金約為古時清朝妃嬪用以束髮的髮飾。周生生將其演變成為時尚的足金手鐲，以足金為主材搭配青金石，鐲面飾以流暢的鏤空雲紋，盡顯工匠們的靈巧手工。

「太和殿」的屋頂造型亦啟發了系列設計，工匠們將宏偉的太和殿建築輪廓化為簡約脫俗的設計，並罕有地在中式珠寶設計上，用上18K玫瑰金製作出屋脊輪廓增添時尚感，再鑲嵌閃爍美鑽，經典再現古代建築的雅致格調。

屋脊獸源於古代用於固定屋頂上的瓦件，同時亦用以展現宮殿的等級。作為紫禁城最具代表性的宮殿，只有太和殿在裝飾上選用了10隻屋脊獸。屋脊獸足金串珠收藏套裝包括12個屋脊瑞獸，產品將古代的屋脊獸化身成為造型可愛萌趣的屋脊瑞獸。