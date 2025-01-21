周生生 x AIRSIDE淘金獵人遊戲 贏999.9新春開運黃金片/$15,000周生生禮券

周生生與AIRSIDE合作推出《淘金獵人》綜藝競技沉浸式解謎遊戲，即日起至2月16日期間接受大家挑戰，成功破解全數關卡謎團並於遊戲勝出奪得最高分數參加者，可獲得周生生999.9黃金工藝金片一枚，所有參加者將會自動參與「周生生淘金獵人抽獎」，幸運的「淘金獵人」有機會獲得周生生送出高達$15,000購物獎賞禮券。
《淘金獵人》誠邀有智謀有勇氣的參與者加入「淘金獵人管理局」，成為旗下「淘金獵人」，接受一位記憶漸漸變得模糊的婆婆委託，勇闖1980年代九龍城寨，於限時60分鐘內智破由「打公仔紙」、「收買佬」、「天下太平」、「東南西北」四大港式懷舊遊戲所衍生的關卡，並於場景內找回分散各處的零碎回憶片段，重新拼湊婆婆昔日珍貴生活片段。
每節活動當中成功破解全數關卡謎團並於遊戲勝出奪得最高分數的一位參加者，將會嘉許為「最強淘金獵人」，獲得周生生999.9黃金工藝金片（價值$480）一枚，以表揚他們奪回婆婆如黃金般珍貴記憶；所有參加者將會自動參與「周生生淘金獵人抽獎」，幸運的「淘金獵人」有機會獲得周生生送出高達$15,000購物獎賞禮券，在2025新一年踏上黃金之旅。門票現正公開預售，可瀏覽周生生社交平台/NF Touch了解詳情。
參賽者進入故事中，將會順序挑戰以下4個由港式懷舊遊戲衍生而成的關卡。
新春賀歲首飾擺件
周生生亦不忘傳統，秉承過年金玉滿堂的傳統祝福，推出一系列賀歲首飾擺件。除了黃金工藝金片、蛇年金飾、財神及招財貓造型黃金擺件外，更推出以蛇紋為靈感的瑞氣峻朗系列男士專屬飾品。另外，一向深受歡迎的周生生聯乘Sanrio Characters推出全新產品，包括各人氣角色造型足金金片，以及Hello Kitty主題足金串珠、頸飾、手鍊等，富貴逼人。
周生生《淘金獵人》沉浸式解謎遊戲
活動日期：
2025年1月17、24日及2月7、14日（星期五）
2025年1月18、19、25、26、29、30日及2月1、2、8、9、15、16日（星期六、日及公眾假期）
情人節特別場：2025年2月14、15、16日
活動時間：星期五：晚上6時至8時（每節60分鐘）
周六、日、公眾假期：下午2時至晚上8時（每節60分鐘）
情人節特別場：
2月14日：晚上7時至9時（每節60分鐘）
2月15、16日：下午3時30分至5時30分（每節60分鐘）
活動地點：AIRSIDE 1樓112號鋪（九龍啟德協調道2號）
門票開售日期：即日發售
門票價格：大人 (13歲或以上) : $180
(每位大人可攜同最多一位3至12歲兒童免費入場)