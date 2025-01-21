周生生 x AIRSIDE淘金獵人遊戲 贏999.9新春開運黃金片/$15,000周生生禮券

周生生與AIRSIDE合作推出《淘金獵人》綜藝競技沉浸式解謎遊戲，即日起至2月16日期間接受大家挑戰，成功破解全數關卡謎團並於遊戲勝出奪得最高分數參加者，可獲得周生生999.9黃金工藝金片一枚，所有參加者將會自動參與「周生生淘金獵人抽獎」，幸運的「淘金獵人」有機會獲得周生生送出高達$15,000購物獎賞禮券。

《淘金獵人》誠邀有智謀有勇氣的參與者加入「淘金獵人管理局」，成為旗下「淘金獵人」，接受一位記憶漸漸變得模糊的婆婆委託，勇闖1980年代九龍城寨，於限時60分鐘內智破由「打公仔紙」、「收買佬」、「天下太平」、「東南西北」四大港式懷舊遊戲所衍生的關卡，並於場景內找回分散各處的零碎回憶片段，重新拼湊婆婆昔日珍貴生活片段。

每節活動當中成功破解全數關卡謎團並於遊戲勝出奪得最高分數的一位參加者，將會嘉許為「最強淘金獵人」，獲得周生生999.9黃金工藝金片（價值$480）一枚，以表揚他們奪回婆婆如黃金般珍貴記憶；所有參加者將會自動參與「周生生淘金獵人抽獎」，幸運的「淘金獵人」有機會獲得周生生送出高達$15,000購物獎賞禮券，在2025新一年踏上黃金之旅。門票現正公開預售，可瀏覽周生生社交平台/NF Touch了解詳情。

參賽者進入故事中，將會順序挑戰以下4個由港式懷舊遊戲衍生而成的關卡。