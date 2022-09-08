周邊襲來｜EVA限定店登陸LCX 發售近百款日版限量周邊

各位EVA迷注意！「EVANGELION 新世紀福音戰士期間限定店」將於9月8日起登陸香港，售賣多款獨家設計、日本官方直送正版周邊產品，包括極具收藏價值的模型手辦、畫冊圖輯及滑板，到主打實用的雨傘、電子鐘、手提風扇、環保袋、USB驅動器等等近百款產品，設計主題圍繞大受動漫迷歡迎的綾波零、明日香、零號機、初號機、2號機等，不論是用作珍藏還是日常使用，粉絲們都能找到心頭好。

遠足露營用品一應俱全 近年GenZ大愛戶外遠足露營活動，周邊產品正好包括戶外露營用品如露營燈，都是日本官方直送空運來港，極具收藏價值；場內更有售賣運動毛巾、保溫瓶、雨衣、斜背包、多功能多口袋釣魚背心等產品，滿足Yama Boys / Girls行山遠足露營的需要。

潮流服飾滿足系列忠粉 不少動漫迷都愛把自己喜愛的動漫角色穿著上身以示支持，而今次芸芸獨家周邊產品中，便有一系列貼身衣物用品，包括多款短袖T恤、恤衫、外套、帽子、襪子等，方便忠粉整套穿著上身，或是購買單品作mix ＆ match之用。 即睇限量周邊：

加倍獎賞優惠回饋粉絲 現凡於期間限定店購物滿$200，即送初號機、零號機、2號機及 Mark.06 4款特色貼紙；凡購物滿$800，即送初號機皮檯墊、初號機皮杯墊或初號機駕駛艙儲物罐；原價$120一次的扭蛋機，可以優惠價$200扭兩次，內有包括盲盒油畫在內的各款精彩產品，還包括日本官方直送產品。數量有限，送完即止。

《 EVANGELION 新世紀福音戰士》 LCX 期間限定店活動資訊 日期：2022年9月8日至10月2日 時間：10:00至22:00 地點：海港城海運大廈3階 LCX正門

同場加映：茶飲店 1011 SIPTEA 推 5 款限量罐裝飲品 不時與動漫合作的潮飲店1011 SIPTEA也是「EVA」粉絲之一，該店亦由即日起於1011 SIPTEA 美麗華店內推出8款獨家《EVANGELION新世紀福音戰士》周邊產品，包括杯提、杯墊、桌墊、陶瓷杯碗組、紅黑色膠紙及襪子。美麗華店亦會搶先發售5款《EVANGELION新世紀福音戰士》限量罐裝飲品，設計以零號機、初號機、二號機、六號機及NERV圖案為設計主軸，粉絲定能找到心頭好。