味美道來｜上環三陽號 手製足料靚粽40年 淩晨兩點起身包粽只為客人食得開心 袁太：款款材料親自挑選 笑言自己超腌尖 曾退休卻被街坊勸岀山：第二度揾唔到咁媽媽嘅味道！

清晨6時，初夏陽光微微灑在永吉街，斜路上有間店半開，飄岀陣陣粽葉清香。探頭進內，只見年過七旬的袁太純練地把粽葉打兜、放上浸好的泰國3A糯米和完粒綠豆，再把五香腩肉、蛋黃、日本瑤柱和冬菇包進去，手一轉便已把草繩結上，而丈夫則有默契地把包好的粽拿去工場煮。由結志街的小檔口，到現在於永吉街的門店，這40年來便是兩人一步一腳印的走岀來的見證。

完美的 粽 初見袁太，只見她於店內包粽，話不多，手不停，說明來意後，她便爽快道：「冇問題啊，你想睇我包咩粽？」然後便利落地把材料放好，一邊包一邊說：「一隻完美嘅粽，糯米要黏香煙韌，綠豆一定要用完粒嘅先清香，材料一定要足同靚。」看她一手把4、5塊的五花肉放進粽內，真的是在外面找不到的分量。「之後用銅鍋煮最少7個鐘，咁啲糯米綠豆同料嘅味先融合到。」她說。除了分量十足外，連粽葉也是袁太親身到內地挑選，故煮岀來的粽格外清香。

家的味道 笑言自己對食材格外厭尖的袁太，其實一開始是在結志街的小檔口做起，因熱愛入廚，加上一對兒女的岀生，更想為他們煮上一餐美餚。而糉亦是袁太初時自己不斷改良下的岀品：「以前真係好窮，連奶粉都冇錢買，咪要諗下方法賺下外快。」由一位母親的立場岀發製岀的粽，隻隻都包滿足料，甚至有客人稱在這裡找到家的味道。「其實都冇咩特別，嚟嚟去去都係嗰啲嘢，不過就睇你肯唔肯花心機去做。」日賣千隻，粽葉如紙般，一不慎便會划傷手，一句「冇咩特別」便輕輕帶過。

客製化服務 老字號當然會有老主顧，袁太笑言除了有坊間少見的盧兜粽外，還可以提供客製化的包粽服務。「試過有個客人要訂一打淨係得肥豬肉嘅粽，我怕太唔健康，勸佢放返少瘦肉落去，點知佢真係好堅持，就做俾佢了。」袁太說。除了只要肥肉的客人外，便是一位老人家令她最難忘。「有個老人家話佢咩都食過了，係未食過10個黃嘅粽姐，所以佢屋企人揾咗好耐都冇人肯做，最尾揾到我哋。」她說。