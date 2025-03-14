味美道來｜中意混血兄弟開北意菜小館TABIÀ 自製祖母秘方北意餃子(有片)

年輕有夢，兩位廿幾歲意中混血兄弟一起創業，選址中環半山堅道開設北意菜小館TABIÀ，將兒時在祖母位於北意多洛米蒂山區祖鄉度假的難忘溫暖回憶，帶到餐廳的菜單上。 文：Vera Gee 攝：林俊源

祖母農舍風味玉米糊 哥哥Roberto性格外向，負責廳面打點一切；自小愛下廚的弟弟Riccardo擔任主廚。他們的爸爸是意大利人，媽媽是香港人，操英語比廣東話流利。祖母的家鄉位於意大利北部多洛米蒂山區，擁有連綿山峰、翠綠山谷和清澈湖泊，孕育出佳美食材，如阿爾卑斯山區芝士、菇菌、野味和各式香草。每次兩兄弟隨爸媽探望祖母，祖母便會用在地食材，為他們親自烹調農舍鄉村風味家常菜餚，如玉米糊、肉丸、肉醬意粉，樸實飽肚。藉著美食維繫家人的愛，這份暖意令兩兄弟感到最窩心，是他們設計菜單上靈感的泉源。「我們在祖鄉吃的北意菜，吃玉米糊和薯仔居多，較多以牛油和忌廉入饌，較少用橄欖油。」弟弟Riccardo說。

半月型野豬肉醬餃子 祖母自小教他做玉米糊，用玉米粉、水、牛油、鹽混合而成，加入雞湯同煮，味道更加香濃。他們將煎香的玉米糊，淋上調校濃郁的忌廉磨菇醬，醬汁混合乾牛肝菌，菌香更濃，再鋪上帕爾瑪火腿帶出鹹香。他們又自製Casunziei(半月型意式餃子)，用意大利小麥粉和雞蛋搓製麵糰，然後反覆摺疊壓薄，再用圓形花邊倒模吸出一小片麵皮，逐一在麵皮上唧餡料包製而成。餡料由野豬肉醬及香菇煮成，豬肉醬完全吸收了醬汁味道。意式餃子外皮滑溜，蛋香突出，咬下煙韌，配自家熬製的肉汁及柚子酸忌廉，肉香濃郁中帶點清新。「我們會花上很多時間燜肉、煮醬汁、做意粉、製餡料，100%自製。」

兄弟同心其利斷金 他們又會用上大大盤分量的洋葱煮成Genevese(熱那亞醬)，醬汁充滿洋葱的香甜味道，用來配澳洲牛肩肉一起燴Mafaldine(波浪邊闊條麵)。傳說此波浪麵是為了紀念意大利國王之女馬法爾達公主的誕生而製造出來，波浪造型如公主一樣美麗。麵條兩邊的波浪紋特別鎖汁，闊條堅挺，口感彈牙帶嚼勁。牛肩肉經過12小時慢煮，燜到腍軟呈絲狀，完全入味毫無牛羶。哥哥會幫手製作甜品，家庭風味的Tiramisu芝士滑溜，散發咖啡香。兩兄弟做生意會否意見不和？「儘管兩兄弟會有不同看法，爭辯並非壞事，更推動我們想辦法，找一個中間點去解決問題，彼此不會放在心上。公司還公司，兄弟始終是兄弟，我們不會將公司的問題帶回家。」哥哥說。

TABIÀ 地址：香港半山堅道55號 電話：5596 9596 營業時間：星期二至六中午12時至晚上10時(星期日及一休息)