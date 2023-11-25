味美道來｜九龍城清真牛肉館點解咁多人排隊？爆汁牛肉餅秘訣是？馬太竟然都有被客人鬧過?

至今已有75年歷史的九龍城清真牛肉館，不論你有否嘗過其遠近馳名的爆汁牛肉餅，都一定對它們若有所聞：沒有華麗的裝修，也沒有花巧的宣傳，店外絡繹不絕的人龍彰顯了它們無可取代的味道。這天一頭清爽短髮的馬太難得清閒，便坐下娓娓道來這麼多年和家人走過來的堅持。

同心協力 積極向上 訪問當天雖是落場時間，店內的人手較少，但當有客人舉手示意，甚至只是頭微微一抬，馬太都會立即發現並提醒員工滿足客人需要。「我覺得老闆嘅領導真係好重要，唔使下下要鬧，而係自己都要去做，咁員工見到自然就會去做。」所以店舖雖然人客眾多，但因有一群積極的員工使每位客人都不被怠慢。「同埋我成日都會留意客人有冇食淨嘢，如果有就問下點解呢？之後同返廚房講邊到可以做好啲，咁樣我哋先可以進步。」這種直接和客人溝通的習慣，也是它們能一直保持品質的關鍵。

真材實料 童叟無欺 除了店舖要上下一心之外，馬太坦言老店要控制來貨質素亦是多年的挑戰。「咁我哋舖頭老，供應商都會老㗎嘛，。所以來貨我哋睇得好緊，一定要材料靚先可以保持食物質素。」這從一而終的滋味，也經不少熟客認證沒有改變。「好似牛肉餅咁，我哋係用靚牛肋條去做餡，用啲肉靚先會爆汁。同埋個配方係老爺嗰陣傳落嚟，咁多年都冇變過。」難怪多年來即使有其他競爭者想仿製，也以失敗告終。「我諗煮嘢食要有天分，好似我老爺咁，當年都係由排檔做起，慢慢多人欣賞先可以落地生根咁多年。」故當年除了因份量足味道好深受街坊歡迎外，連邵逸夫和朱維德亦會幕名而來。

最滿足客人欣賞 不要看馬太現在對店舖的大小二事都瞭如指掌般，其實她以前是英文老師。而行業跨度如此大，難免剛接手時有「蝦碌」事發生，「以前有個客人以為圈喺餐牌上就代表落單，之後佢等咗好耐都冇人理佢，就鬧我唔幫佢落單。」自此馬太便學會觀察客人神情，這樣的事便沒有發生過了。「好似我媽咪講，人生就好似行路咁，你見橋就上橋，見氹就檻過去，擇善而執。」所以她一直抱持只要認真做總會有人欣賞的態度去經營，「我每次見到啲客人食晒啲嘢我就好滿足，好似肥姐唔太舒服嘅時候都有嚟幫襯，真係好感激大家咁欣賞我哋。」