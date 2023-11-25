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生活
2023-11-25 14:00:00

味美道來｜九龍城清真牛肉館點解咁多人排隊？爆汁牛肉餅秘訣是？馬太竟然都有被客人鬧過?

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味美道來｜九龍城清真牛肉館點解咁多人排隊？爆汁牛肉餅秘訣是？馬太竟然都有被客人鬧過?

味美道來｜九龍城清真牛肉館點解咁多人排隊？爆汁牛肉餅秘訣是？馬太竟然都有被客人鬧過?

 

至今已有75年歷史的九龍城清真牛肉館，不論你有否嘗過其遠近馳名的爆汁牛肉餅，都一定對它們若有所聞：沒有華麗的裝修，也沒有花巧的宣傳，店外絡繹不絕的人龍彰顯了它們無可取代的味道。這天一頭清爽短髮的馬太難得清閒，便坐下娓娓道來這麼多年和家人走過來的堅持。

牛肉餅肉餡軟滑多汁，多年來份量不變，仍皮薄餡靚。(攝：林俊源)

牛肉餅肉餡軟滑多汁，多年來份量不變，仍皮薄餡靚。(攝：林俊源)

同心協力 積極向上

訪問當天雖是落場時間，店內的人手較少，但當有客人舉手示意，甚至只是頭微微一抬，馬太都會立即發現並提醒員工滿足客人需要。「我覺得老闆嘅領導真係好重要，唔使下下要鬧，而係自己都要去做，咁員工見到自然就會去做。」所以店舖雖然人客眾多，但因有一群積極的員工使每位客人都不被怠慢。「同埋我成日都會留意客人有冇食淨嘢，如果有就問下點解呢？之後同返廚房講邊到可以做好啲，咁樣我哋先可以進步。」這種直接和客人溝通的習慣，也是它們能一直保持品質的關鍵。

 

清真牛肉館現行拍檔製，分早晚兩更監察品質。（左）馬太、（右）麥生(攝：林俊源) 當日訪問時即便是落場時間，仍有不少客人排隊等候外賣。(攝：林俊源) 馬太和員工其實十分親近，更笑言和她們像姐妹一般。(攝：林俊源)

 

真材實料 童叟無欺

除了店舖要上下一心之外，馬太坦言老店要控制來貨質素亦是多年的挑戰。「咁我哋舖頭老，供應商都會老㗎嘛，。所以來貨我哋睇得好緊，一定要材料靚先可以保持食物質素。」這從一而終的滋味，也經不少熟客認證沒有改變。「好似牛肉餅咁，我哋係用靚牛肋條去做餡，用啲肉靚先會爆汁。同埋個配方係老爺嗰陣傳落嚟，咁多年都冇變過。」難怪多年來即使有其他競爭者想仿製，也以失敗告終。「我諗煮嘢食要有天分，好似我老爺咁，當年都係由排檔做起，慢慢多人欣賞先可以落地生根咁多年。」故當年除了因份量足味道好深受街坊歡迎外，連邵逸夫和朱維德亦會幕名而來。

 

清真牛肉館的是當年老爺在七號差館工作時，一位巴籍警察教他的，後為迎合港人口味縮減了部分香料。(攝：林俊源) 好似牛肉餅咁，我哋係用靚牛肋條去做餡，用啲肉靚先會爆汁。同埋個配方係老爺嗰陣傳落嚟，咁多年都冇變過。」(攝：林俊源) 清真牛肉館的午餐並沒有因價格較平而減少分量或改變材料，這份以澳紐羊腩製成的咖喱仍分量十足。(攝：林俊源) 而牛腩粉絲湯是馬太的最愛之一，爽滑的粉絲配上清香軟淋的五香牛腩，再呷一口熱湯，十分暖胃。(攝：林俊源)

 

最滿足客人欣賞

不要看馬太現在對店舖的大小二事都瞭如指掌般，其實她以前是英文老師。而行業跨度如此大，難免剛接手時有「蝦碌」事發生，「以前有個客人以為圈喺餐牌上就代表落單，之後佢等咗好耐都冇人理佢，就鬧我唔幫佢落單。」自此馬太便學會觀察客人神情，這樣的事便沒有發生過了。「好似我媽咪講，人生就好似行路咁，你見橋就上橋，見氹就檻過去，擇善而執。」所以她一直抱持只要認真做總會有人欣賞的態度去經營，「我每次見到啲客人食晒啲嘢我就好滿足，好似肥姐唔太舒服嘅時候都有嚟幫襯，真係好感激大家咁欣賞我哋。」

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屹立九龍城多年的清真牛肉館見證這區的變化，因此裝修時馬太特意加入這區的文化元素。(攝：林俊源)

屹立九龍城多年的清真牛肉館見證這區的變化，因此裝修時馬太特意加入這區的文化元素。(攝：林俊源)

 

老店的安全感

而積極向上的精神，除了令清真牛館的品質有信譽外，更是不少街坊於疫情三年時的「安全感」。「我覺得心態好重要，好似之前疫情咁。我記得街上面好靜，我哋盡量可以開嘅就開，一來想堅守返自己嘅崗位，盡返少少老舖的社會責任；二來好多街坊可能屋企真係煮唔到飯，要買外賣。」因此當時不少街坊都十分開心，只因在一條肅靜的街道上，仍有一份熟悉的味道陪伴他們。

 

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