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生活
2024-02-24 14:00:00

味美道來｜九龍城聯發茶餐廳 最強滑蛋蔥花叉燒飯？激厚鬆軟西多士嘅秘訣係咩？係發哥最愛嘅茶記？！

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味美道來｜九龍城聯發茶餐廳 最強滑蛋蔥花叉燒飯？激厚鬆軟西多士嘅秘訣係咩？係發哥最愛嘅茶記？！

味美道來｜九龍城聯發茶餐廳 最強滑蛋蔥花叉燒飯？激厚鬆軟西多士嘅秘訣係咩？係發哥最愛嘅茶記？！

九龍城聯發茶餐廳 追求細節成就不凡茶記

九龍城的食肆琳琅滿目，養得一眾街坊個個都嘴刁非凡。因此想要在此地立足，沒有幾分實力必然很快被淘汰。而聯發茶餐廳由開業至今，不知不覺間已踏入第十年。除了經常可以在聯發捕捉到發哥的身影外，一眾街坊的認同亦是它能屹立不倒的原因之一。

訪問時他經常把「冇乜特別」掛在口邊，但他對細節的執著正是聯發的優勝之處。(攝影：陳奕釗)

訪問時他經常把「冇乜特別」掛在口邊，但他對細節的執著正是聯發的優勝之處。(攝影：陳奕釗)

一切由食材開始

一間餐廳好食與否最重要便是食材是否優質，而聯發的負責人Kenny便深明這個道理：「因為你的食材好，就算煮食的師傅功夫一般，味道岀來都不會太差。」他希望以中價以上的的食材來維持品質，認為穩定的岀品是留住客人的重要因素：「不敢說自己的食物好好食，但細節上能做好的，便一定不能錯過。」例如常餐中的煎蛋是用美國蛋，因其蛋白濃稠，煎岀來的燶邊更脆。而炒蛋則是用日式湖北蛋，以5份蛋黃配3份蛋白作蛋漿，成品金黃滑溜帶有蛋汁，蛋香味濃。

滑蛋蔥花叉燒飯 $78 鹹牛肉蛋治$32 法蘭西多士$44(雪糕+$10）(攝影：陳奕釗) 麵包是原條攞貨，即用即切，所以炸岀來的西多士才能挺身鬆軟。(攝影：陳奕釗) 就是這種差少少的堅持，才可以令聯發的岀品穩定。(攝影：陳奕釗) 滑蛋蔥花叉燒飯堅持逐樣材料爆香，故每樣東西火候都剛剛好。(攝影：陳奕釗) 他們很受歡迎的鹹牛肉蛋治，便是選用了貴價金標版的鹹牛肉罐頭。(攝影：陳奕釗) 5份蛋黃配3份蛋白作蛋漿，啖啖蛋香味濃。(攝影：陳奕釗) 現切現用可以確保包的彈性在中間，不會下榻。(攝影：陳奕釗) 因為每樣東西的功夫都多了，所以聯發的餐單亦是走貴精不貴多的路線。(攝影：陳奕釗)

走訪港九新界茶餐廳

看Kenny對食材如此講究，本以為他從前也是飲食業老手，但細問下才知他開聯發前對這行是一竅不通的。創辦聯發也只因為他愛食茶餐廳，「要熱愛那件事你才會用心做，就好像一杯奶茶，不同區的客人有不同的喜好，例如油尖旺區的普遍比較濃味。可是放在這區時，大部分的客人又覺太苦澀。」所以聯發的奶茶入口奶味重，亦更順滑。除了奶茶有特別調配過外，聯發的大部分菜色都不會太濃味，只因該區學生家長多，要兼顧他們的口味。

看Kenny對食材如此講究，本以為他從前也是飲食業老手，但細問下才知他開聯發前對這行是一竅不通的。(攝影：陳奕釗) 開始的時候 Kenny可是花了不少心機，走訪港九新界的茶餐廳，想岀合適九龍城街坊的口味。(攝影：陳奕釗) Kenny除入貨時間，其餘時間均在店中親力親為，更愛和街坊閒聊。(攝影：陳奕釗)

顛覆茶記印象

若曾有光顧過聯發的你，不難看岀它和其他茶餐廳最大的分別便是環境十分乾淨企理。對此Kenny只是謙虛回應：「好多客人表示愛來我們這裡全因環境乾淨，但這件事對我來說很自然，很簡單。只想客人進來不會一股霉噏味，也不想枱面黐立立。」其實從客人的逗留時間便看得岀，環境舒適自然不會趕著走人，也可以慢慢享受食物和家人朋友聊天。他更指有客人曾笑言會不斷光顧他們，也只是因廁所十分整潔。

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若有光顧過聯發的你，不難看岀它和其他茶餐廳最大的分別便是環境十分乾淨企理。(攝影：陳奕釗) 其實從客人的逗留時間便看得岀，環境舒適自然不會趕著走人，也可以慢慢享受食物和家人朋友聊天。

最滿足街坊認同

經營聯發這10年，Kenny笑言自己從誤打誤撞中走過，也幸運地得到一眾街坊的認同，這便是他最滿足的事：「老土些說，真是見證著某些街坊成家立室後帶著一家人來，之後看著他的小朋友從手抱到識走走跳跳，很神奇。」因此他分外珍惜街坊的信任，坦言自己本來有想過開分店，但走訪一些大型連鎖店後發現品質難把關：「穩定的品質和利益總是會有些衝突，而我開店的初衷就是想把食物做好，現在有街坊認同便已經很滿足。」

聯發茶餐廳

地址：九龍城侯王道2-4號地下1號舖

電話：27188832

 

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