味美道來｜九龍城聯發茶餐廳 最強滑蛋蔥花叉燒飯？激厚鬆軟西多士嘅秘訣係咩？係發哥最愛嘅茶記？！

九龍城聯發茶餐廳 追求細節成就不凡茶記 九龍城的食肆琳琅滿目，養得一眾街坊個個都嘴刁非凡。因此想要在此地立足，沒有幾分實力必然很快被淘汰。而聯發茶餐廳由開業至今，不知不覺間已踏入第十年。除了經常可以在聯發捕捉到發哥的身影外，一眾街坊的認同亦是它能屹立不倒的原因之一。

一切由食材開始 一間餐廳好食與否最重要便是食材是否優質，而聯發的負責人Kenny便深明這個道理：「因為你的食材好，就算煮食的師傅功夫一般，味道岀來都不會太差。」他希望以中價以上的的食材來維持品質，認為穩定的岀品是留住客人的重要因素：「不敢說自己的食物好好食，但細節上能做好的，便一定不能錯過。」例如常餐中的煎蛋是用美國蛋，因其蛋白濃稠，煎岀來的燶邊更脆。而炒蛋則是用日式湖北蛋，以5份蛋黃配3份蛋白作蛋漿，成品金黃滑溜帶有蛋汁，蛋香味濃。

走訪港九新界茶餐廳 看Kenny對食材如此講究，本以為他從前也是飲食業老手，但細問下才知他開聯發前對這行是一竅不通的。創辦聯發也只因為他愛食茶餐廳，「要熱愛那件事你才會用心做，就好像一杯奶茶，不同區的客人有不同的喜好，例如油尖旺區的普遍比較濃味。可是放在這區時，大部分的客人又覺太苦澀。」所以聯發的奶茶入口奶味重，亦更順滑。除了奶茶有特別調配過外，聯發的大部分菜色都不會太濃味，只因該區學生家長多，要兼顧他們的口味。

顛覆茶記印象 若曾有光顧過聯發的你，不難看岀它和其他茶餐廳最大的分別便是環境十分乾淨企理。對此Kenny只是謙虛回應：「好多客人表示愛來我們這裡全因環境乾淨，但這件事對我來說很自然，很簡單。只想客人進來不會一股霉噏味，也不想枱面黐立立。」其實從客人的逗留時間便看得岀，環境舒適自然不會趕著走人，也可以慢慢享受食物和家人朋友聊天。他更指有客人曾笑言會不斷光顧他們，也只是因廁所十分整潔。