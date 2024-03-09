味美道來｜九龍城貴嶼仔和記隆 傳承74年潮式甜蜜滋味/全港唯一 冷凍花生糖 /非物質文化遺產朥餅/嫁女必備五色餅

說起九龍城，大家可能只聯想起它是香港的「小曼谷」，但其實在六七十年代九龍城有八成都是潮州人。現今位於城南道三層唐樓的貴嶼仔和記隆，可謂是見證著九龍城的變遷。歷經兩代，七十四載，第二代負責人楊子儀由9歲便開始和父親楊波學做餅，一做便是一輩子。談起這些年的故事，他感嘆最美味的城寨粉果已不在，只望自己還守得住潮式糕點的味道。

貴嶼仔的故事 貴嶼仔的前身其實是尖沙咀海防道的和記隆，是楊波和一班潮州兄弟當年合伙開的。之後經歷兩次分家，便加上「貴嶼仔」三字，方便客人識別。「細個時，我都問爸爸點解個個都叫我貴嶼仔？原來因為我哋喺貴嶼鎮來，便大家都叫我們貴嶼仔了。」當時貴嶼鎮有不少同鄉都來港生活，但是做餅的便只有楊波，故一提起「貴嶼仔」便知道有最正宗的潮式糕點賣。

餅糖糕飽的喻意 看著牆上貼滿了各種各樣的糕點介紹，不難發餅糖糕飽四字。「用『飽』取代『包』，除咗取飽足之意外，仲因為餅、糖、糕係小項，用「飽」歸類，俾人知我哋係包羅萬有的。」貴嶼仔的糕點可謂囊括了每個潮州人的日常，由配茶點心到嫁女祭祀，樣樣都可以在這裡找到。「若果計埋節日特色糕點，真係有過二百款。」楊子儀邊說邊把各種的糕點切開讓我們嘗嘗。

非物質文化遺產 當中白皮綠豆酥餅、鴨頸糖、淋糖、花生糖及欖仁明糖組成的五色餅，更已成為香港的非物質文化遺產。因技藝獨特而在坊間罕見，例如以軟硬糖作組合的鴨頸糖，要把握好外圍軟糖中的水分，以確保裡面的硬糖變成油酥的狀態，來以外軟內酥不黏牙。「雖然聽落好似好易，但其實呢個比例都係前人經驗的累積。」他更笑言小時候總見父親製糖，本以為很容易，可到真的落手時便雞手鴨腳。

經得起時代的「老餅」 傳統的糕點總會被人稱為「老餅」，談起這問題，楊子儀便打了個十分有趣的例子：「其實叉燒都好耐歷史，但唔會被叫『老叉燒』。因為味道好，便可歷久常新。」也對的，歷經七十四載，兩度分家，貴嶼仔仍是潮州人的奉客之禮。訪問當日更不少有附近的學生好奇入內，楊子儀也熱情地向他們分享每款糕餅的故事，更逐一讓他們嘗試。「因為我細個係食呢隻味大，所以唔想佢消失，希望多啲人可以了解潮式的餅糖糕飽。」承傳半世紀，只為傳統食味，真不簡單。