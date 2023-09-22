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生活
2023-09-22 13:04:25

味美道來｜千錘百煉成粵菜真滋味 家全七福的極致精神(有片)

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千錘百煉成粵菜真滋味，家全七福的極致精神。（攝：蘇文傑）

千錘百煉成粵菜真滋味，家全七福的極致精神。（攝：蘇文傑）

「家全七福」這四個字相信各位也略有所聞，由師承父親徐福全的前福臨門主理人「七哥」徐維均於2013年創辦，今年年頭更於尖沙咀開設第二間分店，總店還勇奪米芝蓮一星殊榮。家全七福堅持製作懷舊粵菜的背後，當然不少得七哥對傳統味道的執著。訪問當天雖然未見七哥，但由兒子徐德耀（Daniel）及余滌新總廚的回應中已感受到七哥的極致追求及親力親為的精神。

 

徐德耀（Daniel）是病理科醫生，現身兼兩職幫忙管理家全七福，只因不想父親太勞累。(攝：蘇文傑) （左）余滌新總廚及（右）黃達成副廚的關係亦師亦友，十合融洽。(攝：蘇文傑)

七哥是無處不在的

「『家全七福』呢四個字點樣嚟呢？因為我爸爸排行第七，而福字的源頭則是爺爺的福記。」第三代Daniel細説過去。他表示香港不少福字頭的餐廳都是源自福記，但作為嫡系徒弟的七哥才是盡得爺爺的真傳。「唔單止係烹調技巧，而係由待人接物到選用最好食材，嗰種對細節極致追求嘅精神，淨係得少數人可以做到。」Daniel更笑言父親是無處不在的，因為七哥每天都會向他和員工灌輸這種態度：「佢日日都返嚟試菜，午餐就喺尖沙咀試、晚餐就會喺灣仔試，所以屋企係唔洗食飯㗎。」當七哥嚐岀味道或看見擺盤有少許變化時，就會立即鞭策大家。

 

作為嫡系徒弟的七哥才是盡得爺爺的真傳。(家全七福提供)

作為嫡系徒弟的七哥才是盡得爺爺的真傳。(家全七福提供)

年過七旬仍親力親為

七哥其實已年過七旬，但事事仍要求盡善盡美，只因緊張顧客。Daniel說：「因為佢好緊張客人用餐嘅感受，同埋唔少客人都係大家大户，所以對食材嘅品質一定要揀最好嘅，而且佢哋食咗幾廿年，就係想食返呢種味道。」所以家全七福一直堅持「童叟無欺」的宗旨，務求菜式實際，不要畫蛇添足。而後來訪問余滌新總廚時，他也表示七哥為人實際正氣、緊張顧客及傳統菜式的岀品、同時更無私地傳授技巧，令他十分佩服。

 

所以家全七福一直堅持「童叟無欺」的宗旨，務求菜式實際，不要畫蛇添足。(家全七福提供)

所以家全七福一直堅持「童叟無欺」的宗旨，務求菜式實際，不要畫蛇添足。(家全七福提供)

粵菜精髓：上台要生煙

後來談及現在新派粵菜的興起時，Daniel和余總廚則表示有留意到這現象，他們認為傳統粵菜最重要的是夠「鑊氣」，務求送到客人面前時，仍是岀煙，才合乎七哥的標準。「新派粵菜如果可以平衡到擺碟嘅時間同熱度嘅話係可以㗎，但我哋就唔會咁樣做。因為客人俾得咁多錢，我哋希望分量同風味上都要比到足。」難怪余總廚於廚房製作完雞子戈渣後要我立刻嘗味，我解釋要先讓攝影師拍攝，他即表示可再炸一碟，務求讓我嘗到粵菜的真滋味。

 

雞子戈渣可有三種食法：原味時能吃岀雞肉鮮味和上湯的甜、沾砂糖則像甜點般、沾蠔油則像吃了一隻入口即溶的生蠔。(攝：蘇文傑)

經百年考驗的懷舊菜式

家全七福餐單上仍保留著爺爺那年代留下來的懷舊菜式：滋陰養胃的燕窩鷓鴣粥、喻意步步高陞的竹笙鴿蛋天梯、極考究刀功的味菜炒水魚絲、需學二十年才可燒成的芝麻皮乳豬等，都是穩打穩紮經歷百年巨浪仍能保存下來的經典。「當你岀去試咗好多新嘢，到最後當你想同屋企人揾返一啲傳統嘅時候，你就會揾返我哋。」所以家全七福才能於逆市中上游，只因一直堅持守護傳統粵菜的味道。

家全七福

尖沙咀中間道15號H Zentre 7樓

電話:23613363

 

完成一隻乳豬需時兩天，才可燒岀皮脆肉不膩的芝麻皮乳豬。(攝：蘇文傑) 聽當日燒乳豬的鐘師傅説，要正式岀師燒到一隻靚乳豬最少20年。(攝：蘇文傑) 家全七福的乳豬更被不少老饕稱為是全港第一的。(攝：蘇文傑) 竹笙鴿蛋天梯中的天梯是豬喉嚨的繫帶，整道菜味道清淡，以上湯注味帶岀食材本身的鮮味。(攝：蘇文傑) 味菜炒水魚絲選用野生水魚，難度在於水魚多骨肉少起肉難，更不要説要切成粗幼一致的絲狀。(攝：蘇文傑) 蜜汁燒鱔選用新鮮鱔，每日即劏即製，外皮焦脆，肉爽多汁。(攝：蘇文傑) 燕窩鷓鴣粥先以鷓鴣拆絲，後以參薯、燕窩及上湯同煮，每口都可食到絲絲燕窩，十分足料。(攝：蘇文傑) 除了對岀品追求極致外 家全七福還十分重視客人的用餐感受，正如拍攝當日也要客人完全離開後，才能拍攝用餐環境。(攝：蘇文傑) 中秋將至，不妨與家人一齊到家全七福一嚐傳統粵菜的滋味。(攝：蘇文傑)
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