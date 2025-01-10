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2025-01-10 19:00:00

味美道來｜「大宅」名廚周世韜x吳震霈師傅揭開吊燒雞皮脆肉嫩之謎

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味美道來｜「大宅」名廚周世韜x吳震霈師傅揭開吊燒雞皮脆肉嫩之謎

味美道來｜「大宅」名廚周世韜x吳震霈師傅揭開吊燒雞皮脆肉嫩之謎

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唐述總廚周世韜最近替新開中菜食府「大宅」擔當顧問，誠邀早年曾一起共事、擁有超過30年中菜經驗的吳震霈師傅任行政總廚，他們在菜餚中融入難忘的童年回憶以及家庭世代食譜，為客人炮製家的溫暖窩心味道。當中的南乳吊燒脆皮雞看出師傅的心機和功力，記者與攝影師走入「暖男廚房」發掘背後的秘密！

文：Vera Gee 攝：吳康琦

顧問周世韜師傅(左)與行政總廚吳震霈(右)，為大宅客人炮製家的味道。 南乳吊燒脆皮雞 皮色均勻香脆，雞肉嫩滑；南乳醬幼滑幽香不死鹹；自家炸蝦片脆卜卜。 濃油赤醬煙燻平原雞 以雞油花雕甜豉油汁燜煮，再用烏龍、桂花茶葉煙燻，令雞肉吸收茶葉香氣。

雞饌靈感源自嫲嫲

人稱世韜的周世韜師傅分享：「嫲嫲以前是大戶人家的家廚，媽媽也拿手下廚。她們煮雞有一手，菜單的南乳吊燒脆皮雞及濃油赤醬煙燻平原雞，靈感便是源自她們。」記者大愛脆皮雞，皮脆肉滑的秘訣在於油溫及火候。選用3斤重新鮮三黃雞， 先用乾葱、薑、葱段、海鹽和五香粉醃一晚，之後調校黃金比例的雞水(大紅浙醋及麥芽糖)淋雞身，上色後吊起風乾一夜。到客人柯打就左手吊著雞，右手一下一下慢慢淋油，油溫大概70-80度，整個過程不停淋20分鐘至雞肉僅熟，再開大火淋到化皮，便會雞皮脆肉嫩滑。 記者打趣問：「廚師們個個都手瓜起𦟌吧？」世韜笑著回應：「廚師不須健身的！」哈哈！此炸雞奉上給客人時，還會跟一碟自家炸蝦片，放久了仍鬆脆，令人停不了口。吃雞時蘸上調煮過的幼滑南乳醬，香惹卻不死鹹。

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炸雞時須一下一下慢慢淋油，油溫大概70-80度，不停淋20分鐘至雞肉僅熟，再開大火淋到化皮。 先用海鹽、五香粉、乾葱、葱段、薑，將雞醃一晚，讓香料的香味滲入雞的每個部位。 醃雞後，用黃金比例的大紅浙醋及麥芽糖上皮。 將雞吊起風乾一日才拿去炸，雞皮便更脆。 掌握油溫及火候，達致雞皮脆肉嫩滑。 南乳醬用南乳、冰糖等調煮，看師傳打圈式把醬煮至融合，濃縮幼滑。

取30斤重龍躉魚扣

好拍擋吳震霈師傅籍貫福建，精心炮製的大宅佛跳牆採用福建醇厚湯汁的做法，材料用上頂級生曬南非乾鮑魚、豬婆參、金山勾翅、羊肚菌、花膠、瑤柱、螺頭、北菇、鴿蛋等，以雞、豬肉、花膠、金華火腿熬湯足12小時，落足100斤湯、50斤肉，燉至剩下10-20斤湯的濃縮精華，起了啖啖膠質。因易黏鍋底，須不時攪動，所以要像媽媽煮菜一樣付出心機慢慢做。 矜貴的蟹黃銀針燴蟹鉗，精挑重3斤多的越南大肉蟹，取其肉質結實，更指明要較大隻飽滿的右蟹鉗，左蟹鉗則拆肉與蟹膏同燴，蟹肉非常鮮甜細嫩。XO醬薑葱魚扣也矜費，選用30斤重龍躉的胃，爽彈富有膠質。XO醬至少花上45分鐘炒成，用貝味濃的日本乾瑤柱，瑤柱鮮味分外幽香。

蟹黃銀針燴蟹鉗 蟹黃甘香；蟹鉗飽滿肉厚，非常鮮甜嫩滑。 XO醬薑葱魚扣 龍躉魚扣像花膠般膠質滿滿又爽彈，XO醬的瑤柱鮮味幽香。 大宅佛跳牆 高湯加入花膠同燉至濃縮精華，每一口都感受到膠質。 一眾名廚如米芝蓮三星富臨飯店大廚黃隆滔、鐵板燒型廚莫燦霖 （Mok San） 都來捧場。(IG@chef.saito相片)

巨型煎堆大過籃球

來這家菜館吃飯，經理會扮演古代大宅管家角色，會稱呼在座的客人為「小姐」、「少爺」，服務相當貼心。飯局尾聲奉上巨型煎堆甜品「大宅追月」，狀如圓月象徵團圓，比籃球更大，在座客人個個都嘩聲四起。原來多年前世韜與霈師傅一起在廚房鑽研巨型煎堆的秘方，大大話話試製了幾百個，不斷改良才衍生了現在的版本，輕薄剔透，吃下煙韌帶粒粒芝麻的香脆，生日賀壽帶來不少歡樂。

大宅追月 巨型煎堆脆中帶煙韌，每一口都有芝麻香。 生煎一夜鮮 選取時令海魚，鹹鮮味豐富。煎至金黃薄脆，魚肉仍細嫩。

大宅

地址：銅鑼灣謝斐道388號問月酒店3

電話：5695 8863

營業時間：中午12時至下午3時；晚上6時至晚上11

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