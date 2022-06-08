味美道來｜大熱100％手工製出爐肉桂卷 月賣過千個！23歲fresh grad女生夥拍檔創業 蘋果金寶肉桂卷三重口感

西營盤有間開業數月的肉桂卷小店，每逢出爐時間，都會傳出陣陣甜膩又溫暖的肉桂香味，路過的人總會被味道吸引而探頭一望。店主Zero和Coco因為參加同一種運動而認識對方，一拍即合，於是就膽粗粗夾份開舖做生意，賣100％手工製作、少糖少油的美味肉桂卷。

招牌少糖少油手工肉桂卷

常規餐牌上的肉桂卷有五款口味，通通由店主Coco每天人手製作，如經典原味、蘋果金寶口味、Oreo口味等，每款都各有特色。有不少坊間的肉桂卷，為貼近美國口味而製得偏甜，令不少人聞見其名就耍手擰頭，所以Coco就很有心思，將食譜改良，除了每款都有特製的餡料外，更減少糖份，突出肉桂本身的味道，相對變得健康。「我們不用最傳統的糖霜塗抹在表面，首先它太甜，第二是太甜對人體都不太健康，所以我研究出黑糖肉桂醬，令肉桂卷更濕潤，亦使肉桂味更突出，有雙種的肉桂香味」Coco向我們解釋說。說到最受歡迎的產品，絕對要試試冧酒提子肉桂卷（＄38），老闆親自浸泡冧酒提子糖漿，焗製而成的肉桂卷香甜亦有淡淡冧酒味，麵團濕潤有彈性，加上提子乾口感豐富。蘋果金寶肉桂卷(＄36）則用新鮮蘋作內餡，焗製出爐後依然保留蘋果爽脆的質感，襯新鮮熱辣，快速在表面塗抹上一層自家製焦糖醬，並灑上肉桂脆脆，三重口感。