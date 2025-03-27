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2025-03-27 17:00:00

味美道來｜大角咀世一朱古力奶小店 熟客大推3蛋特濃卡邦尼意粉(有片)

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味美道來｜大角咀世一朱古力奶小店 熟客大推3蛋特濃卡邦尼意粉(有片)

味美道來｜大角咀世一朱古力奶小店 熟客大推3蛋特濃卡邦尼意粉(有片)

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大角咀人氣餐廳Easy Joe，除了店名玩幽默食字「二世祖」令人印象深刻之外，招牌作特濃朱古力奶更被熟客譽為「世一朱古力奶」，餐牌鹹食亦有一款標榜特濃的卡邦尼意粉，同樣深得熟客大愛。

文：Vera Gee 攝：吳康琦

熄火推汁掌握火候

記者上星期三來訪問拍片，現場捕捉幾位客人分享真實食評，其中一位受訪熟客大讚特濃卡邦尼意粉：「汁濃而非死鹹死厚膩，是心目中覺得最正斗的味道」。記者好奇下走入廚房觀摩廚師烹調過程，看廚師下油先爆香意大利Pancetta(醃製的豬腩肉)，然後放進意粉，倒入自家熬煮的雞湯膽燴至意粉收汁，吸索雞湯鮮味。熄火後加入足足3隻日本蛋黃和巴馬臣芝士快速拌勻成汁，拌至濃稠度剛好掛上每條意粉便上碟。

記者試味，醬汁的蛋香鮮明突出，芝士香味也完全融化其中，不像港式做法下了忌廉偏厚膩，而且意式豬腩肉是用鹽醃製而不經煙熏，切厚粒保留肉香，卻沒一般美式煙肉般死鹹，整碟卡邦尼算是貼近意大利廚師的風味。

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特濃卡邦尼意粉$128 蛋香重，與巴馬臣芝士味道平衡；意式醃製豬腩富有肉香。 特濃朱古力$58 混合73.5%比利時朱古力、日本可可粉、特調朱古力漿及奶，朱古力味相當濃厚。為了防止出品變質，不設外賣只限堂飲。 招牌窩夫配雪糕(豆腐味/玄米茶味)$128 窩夫具蛋香，面層鬆脆內裡柔韌。

分量特多讓客人飽足

負責人Janice細訴主廚喜歡下廚，為員工烹調的福食尤其雞饌特別出色，有次製作了花雕酒醉雞卷，她很欣賞，於是將福食變成菜單，搭配清爽冷吃的天使麵，伴上明目枸杞及薑絲，擺盤甚有高級之感。她不嗜甜食，即使店主兼甜品廚師男友Marvis使用日本蛋漿及薯粉特製招牌作窩夫，窩夫富有蛋香，質感柔韌，也提不起興趣，觸發男友構思鹹食版炸雞窩夫。雞腿生炸，雞肉嫩滑多汁，淋上自家製芥末洋葱醬及楓糖漿，並灑上少許玫瑰花碎，組合層次豐富。

這裡所有菜式都大大份，意粉分量足220克，比坊間分量多出接近一半；Tiramisu 4.5吋大大個，可以當生日蛋糕，他們會為壽星客人送上生日牌和蠟燭。

自家製芥末洋葱醬炸雞窩夫$168 生炸雞髀肉嫩多汁，醬汁的香味增強食慾。 自家秘製花雕醉雞天使麵(凍食)$148 雞髀肉吸透酒香，天使麵口感幼爽。 提拉米祖$128(約4.5吋，晚市供應) 軟芝士綿滑，咖啡與可可味均等。 店主親自製作Tiramisu，追求咖啡味與可可味均勻。

聽取客人意見求進步

他們會站在客人角度去構思餐牌，食物即叫即做熱辣辣，要讓客人吃得溫飽；附近上班一族又能方便快捷吃午餐。沖調飲品的山渣醬、洛神花醬以及士多啤梨醬，全是用原材料煮成，果香味道天然。一班客人感受到他們的用心都會回頭捧場；有一對以前住附近的夫婦熟客，即使搬到沙田區，有空便會一星期一次乘Uber來買外賣，甚至連沙冰都會買。還有一位捧場客也令她難忘，那位客人原本心情壞透，但喝了她們的特濃朱古力之後，情緒舒緩了許多，更特意在IG標註店方。她也親自回覆對方，為對方加油打氣。

開業接近7年還能屹立不倒，實在很感恩有熟客的支持，所以我們一定要做好出品，對得起食客，聽取客人的意見，改善自己，希望從中更加進步。現時我們每兩三個月更換晚餐菜單一次，午市餐牌甚至隔兩個星期便轉款，讓客人有新鮮感。雖然時下景況難捱，希望下年大家還能見到我們吧。」Janice說。

 

士多啤梨梳打$48、洛神花柚子梳打$48、山渣玫瑰梳打$48 飲品的果醬全是自家煮製，果香味道天然。 洛神花柚子梳打用洛神花乾煲果茶，隔渣後攪拌成醬，保留洛神花的嚼勁。 負責人Janice謂疫情早期廚師拍擋揮袖離場，令她們感到徬徨，幸好最後找到有熱誠的廚師用心製作出品。 小店以前風格暗黑，後期換上清新白色，希望客人來到心情也會愉快起來。 小店每日下午4時至6時落場，逢星期二休息。

Easy Joe

地址：大角咀福全街18號地下

電話：54350812 / 25060638

營業時間：12nn-4pm6pm-10pm（星期二休息）

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