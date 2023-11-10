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生活
2023-11-10 17:40:44

味美道來｜天后阿翁小館 岀品樣樣精 日本吉品鮑 本地農場炸子雞 阿翁炒飯 翁生為留人才竟然送一人一隻「勞」？！

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味美道來｜天后阿翁小館 岀品樣樣精 日本吉品鮑 本地農場炸子雞 阿翁炒飯 翁生為留人才竟然送一人一隻「勞」？！

味美道來｜天后阿翁小館 岀品樣樣精 日本吉品鮑 本地農場炸子雞 阿翁炒飯 翁生為留人才竟然送一人一隻「勞」？！

「阿翁名菜，精益求精。」相信不少人年輕時，都有看過這段富豪酒家的電視廣告。而「阿翁」這個品牌不知不覺也相伴港人26載，其後更於2018年與如心集團合作開設了由翁仰光主理的「阿翁小館」。除了繼續貫徹他對食材的極致追求外，他對員工和客人的態度更是這個品牌可以「名揚四海」的關鍵。

「阿翁」這個品牌不知不覺也相伴港人26載，其後更於2018年與如心集團合作開設了由翁仰光主理的「阿翁小館」。(攝：羅錦鴻) 阿翁品牌的食材，上至鮑魚下至菜心，都是翁生親自監控。(攝：羅錦鴻) 而日本鮑魚在海嘯後，價格不繼上升，但翁生仍堅持使用，最好的日本吉品鮑及網鮑。(攝：羅錦鴻)

以客為先 以真相待 

當日訪問時已是落場時間，仍有數枱客人在慢慢地用餐。若是一般的餐廳，員工可能早已落場休息，但阿翁小館的職員仍是細心留意哪枱客人需要加茶、哪枱客人需要再叫上甜點作結。當日翁生亦毫無架子的向食客詢問覺得岀品如何，「因為客人嘅意見係最重要嘅，你做得好、食材好，自然客人就會揾返你。」所以阿翁品牌的食材，上至鮑魚，下至菜心，都是翁生親自監控。「用雞嚟做例子，就算內地有新鮮雞，我哋都係堅持用本地農場嘅新鮮雞，因為內地嗰啲佢哋運過嚟，啲雞企得耐，個髀就易有瘀血，咁點比客人食呢？」難怪阿翁小館的炸子雞，肉質彈牙白嫩，少許的暗色都沒有。

 

薑蔥煎雞最能體現岀阿翁小館，強調食材原味的原則：先把雞的大肥油去除，後不落油乾煎，再加上薑米和嫩蔥煎焗。(攝：羅錦鴻) 炸子雞的工序繁複，醃好後要風乾4小時再炸，再風乾後才用滾油一遍遍地淋熟它。(攝：羅錦鴻) 難怪阿翁小館的炸子雞，肉質彈牙白嫩，少許的暗色都沒有。(攝：羅錦鴻) 難怪阿翁小館的炸子雞，肉質彈牙白嫩，少許的暗色都沒有。(攝：羅錦鴻)

無私相授 以誠服人

除了食材優質，翁生更會耐心教導員工他獨創的菜品。「我做樓面嘅時候，翁生就會喺落場時間教我點用砂窩炒飯、轆鮑魚、發燕窩。」相伴翁生二十多年的Kelvin，如今已是阿翁小館的總經理了。問道翁生為何會在芸芸員工中提攜Kelvin時，他則表示：「最緊要佢有三個心：第一信心，佢夠膽處理一啲好貴嘅食材，有信心自己可以學識。第二恆心，因為我哋樓面唔係淨係對客，仲要識煮，學識咁多嘢最少兩年。第三忠心，呢個最重要，唔好學識咗就走。」看著翁生和員工的互動，自然隨和中更帶有對雙方的尊重，所以才留得住人才。

 

這些砂鍋製作的阿翁菜系全部學會最少要2年時， 聽Kelvin説當時自己還是部長時，翁生就會在落場時間教他炒飯。(攝：羅錦鴻) 林偉良總廚除了盡得翁生真傳外，更在人品上獲得盛讚。(攝：羅錦鴻) 翁生(中)坦言人材難求，因此十分感激林偉良師傅(左)和Kelvin(右)的多年付岀。(攝：羅錦鴻) 林總廚亦說，每年最期待的便是派花紅時，因為翁生真的十分大方。(攝：羅錦鴻)

親力親為 以身作則

「管理層最重要就係咩都要識，好似我喺新加坡嘅時候，洗碗突然唔做，咁我就要頂上。」翁生和我們坐在一起，邊食邊分享他的過去。「係啊，所以我哋見老闆都咁勤力，邊敢唔做。」林偉良總廚打趣說道，Kelvin則點頭表示認同。翁生見此，也笑言過去員工總是說：「阿翁精神，做X死人。」因此他對員工更多的是感激：「我啱啱創立富豪嘅時候就同佢哋講，如果十年之後大家仲係度，就一人一隻金勞。」林總廚亦說，每年最期待的便是派花紅時，因為翁生真的十分大方。看見他們同枱食飯毫無隔膜的樣子，不禁問翁生有沒有甚麼話想對得力的左右手說，他先是怕「肉麻」不肯說，後來才緩緩道：「最開心就係咁多年，佢哋都仲幫緊我，大家已經係屋企人咁。」

 

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(攝：羅錦鴻) 20頭的吉品鮑賣一隻少一隻，一刀切下會黏著刀身，吃落像一口煙韌爽彈的糖心蛋。(攝：羅錦鴻) 阿翁炒飯以蟹黃、蛋黃、蟹肉為主要材料，並以金華火腿汁調味，不單色香味俱全，更有金鑲銀的好意頭。(攝：羅錦鴻) 翁生挑選日本吉品鮑，最重要是要腰肥身厚，顏色晶瑩剔透。(攝：羅錦鴻) 日本鮑魚在海嘯後價格不繼上升，但翁生仍堅持使用最好的日本吉品鮑及網鮑。(攝：羅錦鴻) 蛋白蒸鮮蟹鉗亦是阿翁名菜之一，一口味鮮而滑溜啖啖蟹肉十分足料。(攝：羅錦鴻)
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