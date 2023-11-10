味美道來｜天后阿翁小館 岀品樣樣精 日本吉品鮑 本地農場炸子雞 阿翁炒飯 翁生為留人才竟然送一人一隻「勞」？！

「阿翁名菜，精益求精。」相信不少人年輕時，都有看過這段富豪酒家的電視廣告。而「阿翁」這個品牌不知不覺也相伴港人26載，其後更於2018年與如心集團合作開設了由翁仰光主理的「阿翁小館」。除了繼續貫徹他對食材的極致追求外，他對員工和客人的態度更是這個品牌可以「名揚四海」的關鍵。

以客為先 以真相待 當日訪問時已是落場時間，仍有數枱客人在慢慢地用餐。若是一般的餐廳，員工可能早已落場休息，但阿翁小館的職員仍是細心留意哪枱客人需要加茶、哪枱客人需要再叫上甜點作結。當日翁生亦毫無架子的向食客詢問覺得岀品如何，「因為客人嘅意見係最重要嘅，你做得好、食材好，自然客人就會揾返你。」所以阿翁品牌的食材，上至鮑魚，下至菜心，都是翁生親自監控。「用雞嚟做例子，就算內地有新鮮雞，我哋都係堅持用本地農場嘅新鮮雞，因為內地嗰啲佢哋運過嚟，啲雞企得耐，個髀就易有瘀血，咁點比客人食呢？」難怪阿翁小館的炸子雞，肉質彈牙白嫩，少許的暗色都沒有。

無私相授 以誠服人 除了食材優質，翁生更會耐心教導員工他獨創的菜品。「我做樓面嘅時候，翁生就會喺落場時間教我點用砂窩炒飯、轆鮑魚、發燕窩。」相伴翁生二十多年的Kelvin，如今已是阿翁小館的總經理了。問道翁生為何會在芸芸員工中提攜Kelvin時，他則表示：「最緊要佢有三個心：第一信心，佢夠膽處理一啲好貴嘅食材，有信心自己可以學識。第二恆心，因為我哋樓面唔係淨係對客，仲要識煮，學識咁多嘢最少兩年。第三忠心，呢個最重要，唔好學識咗就走。」看著翁生和員工的互動，自然隨和中更帶有對雙方的尊重，所以才留得住人才。