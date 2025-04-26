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2025-04-26 18:00:00

味美道來｜太子「一食鍾情」白滷水專家首創白滷水烏頭 $38平歎滷水鵝飯(有片)

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味美道來｜太子「一食鍾情」白滷水專家首創白滷水烏頭 $38平歎滷水鵝飯(有片)

味美道來｜太子「一食鍾情」白滷水專家首創白滷水烏頭 $38平歎滷水鵝飯(有片)

太子「一食鍾情」是一家本地罕見的白滷水主題店，由經營街坊燒味店「齒留香」30載的老闆黃仲倫開拓的副線。貫徹平民價路線，潮式白滷水凍烏頭四寶飯晚餐，連老火豬骨雞湯及熱飲只不過$88，甚得街坊客歡心。

文：Vera Gee 攝：羅錦鴻

街坊燒味店「齒留香」及「一食鍾情」老闆黃仲倫入行做燒味滷水四十多年，喜歡玩食字，創作四字詞口號叫「由齒到滷」。（羅錦鴻攝） 發哥都來倫哥的「齒留香」燒味店捧場。 白滷水專門店有趣之處是牆身刻上搞gag金句「一食終身難忘」。(羅錦鴻攝)

精製白滷水四十多年功力

老闆倫哥18歲開始入行做燒味，又曾在酒樓做廚師，行走江湖打拚四十多年。「齒留香」現時共有3家分店，發哥、鼎爺、黎諾懿以及夏春秋生前都是捧場客。幾個月前在太子分店隔鄰開設「一食鍾情」，「我精製白滷水多年，是我的強項。我見坊間沒有店舖主打白滷水，所以便大膽嘗試。用白滷水滷製的食物有十多款，燻蹄、生腸、鳳爪、鵝腎、鵝掌翼等，而白滷水烏頭、白滷水馬友是我首創的！」倫哥說。

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白滷水材料有當歸頭、胡椒粒、桂皮、香茅、紅棗、花椒、八角、沙薑片等19種。(羅錦鴻攝) 白滷水更加入九江雙蒸酒、玫瑰露及花雕三種酒，提升白滷水的香味。（羅錦鴻攝） 烏頭放入90度白滷水滷煮28分鐘，吸收滷水味剛好，不會過濃。(羅錦鴻攝) 台灣馬友挑選12至13両重；國內烏頭取1斤2両中型重量。精選烏頭及馬友除了因為大眾喜愛之外，貨源穩定也是考慮因素。

19種香料煲白滷水

一般黑滷水加入了生抽、老抽或藥材陳滷，所以色澤較深沉。他煲白滷水使用的材料多達19種，有花椒、八角、甘草片、沙薑片、一級桂皮、新鮮香茅、大顆紅棗等。不計成本加入四百多元1斤的當歸頭，取其藥膳功效及獨特香味；胡椒粒挑選海南盛產的，自家磨胡椒粉特別香而且沒雜質。更加入九江雙蒸酒、玫瑰露及花雕三種酒，提升白滷水的香味。

潮式白滷水凍烏頭$98條 烏頭結實沒有泥味，白滷水香料味柔和，配調校過的豆醬減輕鹹味。(羅錦鴻攝) 全日特色超抵食雙人套餐 $188 有1/4隻肉嫩白滷水鵝、南洋咖喱牛腩、生菜、熱飲及白飯(另加$6轉薄餅)。(羅錦鴻攝)

滷製後放入風房保鮮鎖汁

所有滷製工序均在自家工場進行，每天煲足360斤白滷水供即日滷製之用，不留過夜。台灣馬友挑選1213両重；國內烏頭取12両中型重量，有時會選用元朗烏頭。將烏頭劏好洗淨，放入90度白滷水滷製28分鐘後，再放入零度至4度的風房裡保鮮，鎖著肉汁，才將魚運到店舖備用。精選烏頭及馬友除了因為大眾喜愛之外，貨源穩定也是考慮因素。

 

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掌握滷製水溫時間肉嫩入味

不同食材滷製時間須掌握恰當，滷太久味道會過濃遮蓋了食材原味，滷不夠時間又會不入味。豬手以白滷水浸滷8小時入味，才製成燻蹄。這些經驗都是倫哥實戰四十多年所累積下來。「做白滷水鵝也講求滷鵝的時間和水溫，令鵝身生熟度剛好。不能用大隻的獅頭鵝，會比較老身；我選用接近5斤左右的草鵝，沒有太多脂肪，比較瘦身，肉也較嫩，容易入味。」

二人餐的白滷水鵝片滷得恰到好處，肉嫩入味，不會過鹹。(羅錦鴻攝) 滷水鵝飯下午茶特價$38，送熱飲好抵食！(羅錦鴻攝) 二人餐自選的巴基斯坦式咖喱，採用十多種材料如乾葱、蒜蓉等煮一個小時，沒下椰奶，香料幽香，送飯一流！

人無我有人有我優

倫哥自言是個勤力守時的老闆，1星期7天每朝七7時半前便回到工場，備貨斬料、煲滷水又要叮緊火候，事事親力親為，確保品質。白滷水絕大部分食材連較高級的龍蝦、生蠔都適合配搭，唯獨牛肉和羊肉毫不匹配。「千萬別當食客傻，你懂吃，食客也懂吃！無論是醃料、滷料、燒料，我認真處理製作，最重要是給點愛心！我抱著的心態是做給自己的親人朋友吃，他們覺得美味，我會很開心，有點成功感。要做到人無我有，人有我優，說話簡單卻困難不容易，要堅持執著去做。」

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鍾情滷六拼$188 有墨魚、燻蹄、豬生腸、鵝掌翼、金錢𦟌、水晶鳳爪，爽口滷水入味。(羅錦鴻攝) 白滷水絕配燻蹄，切薄片夠爽口。 豬生腸爽透，滷得剛好，辟除內臟羶味。 店名「一食鍾情」配上Love 1招牌，幾funny！

一食鍾情白滷水專家

地址：太子界限街28-30號裕成樓地下
電話：2111 8488
營業時間：早上7時至晚上10時
 

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