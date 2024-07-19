味美道來｜女餅師默默耕耘24載 用心手做特濃栗子蛋糕

醉心做蛋糕的Teresa，為了追尋夢想，放棄廣告公司美術總監工作，2000年選址鰂魚涌海光街，以自己名字命名，開設Teresa Festival蛋糕店。多年來默默耕耘，用心製作，蛋糕風格實而不華，讓她一手建立的品牌經得起風吹雨打，一路走到第24個年頭。 文：Vera Gee、攝影：陳奕釗

熱愛創作拒絕跟風

「我從來都不會跟潮流走，做回自己的特色。我反而喜歡創作，圍繞我的風格。」Teresa對做蛋糕有一份堅持和執著。如果客人想訂五顏六色打卡之類的3D公仔糖皮蛋糕，不擅長的她不會做，寧缺莫濫，寧願專注製作味道為主的蛋糕。當世俗喜歡強調蛋糕用料有多頂級厲害，在她累積廿多年做餅經驗的世界裡，食譜和技巧才是最重要。像蒙布朗栗子忌廉蛋糕，她不用現成加工死甜的糖漬栗子，而是自己去街市購買栗子，剝皮水煮用糖漬浸夠一個星期；另外再磨製栗子蓉，隔渣篩去粗粒，工夫多，栗子味特別天然濃厚。3層柔軟的蛋糕疊著兩層切粒栗子及栗蓉忌廉，蛋糕層次口感特別豐富。

她也花心機製作手工曲奇，做出十多款口味，有伯爵茶檸檬、朱古力果仁、冧酒提子、花生醬、杏仁小薄脆等。每款不同形狀和圖案，有別於公式化大量生產的曲奇。看著一些客人由學生年代吃着她的糕餅長大成人，到出來社會工作、結婚，依然不離不棄訂她的蛋糕及曲奇，令她十分感動。