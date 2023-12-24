味美道來｜實試喺香港第一間意大利餐廳過聖誕！用餐巾包住意式餃子係傳統小食？食腸仔係祈求財富？

尖沙咀亞士厘道上的餐廳總是來來去去的，但當你走到這條路的末端，卻有一間意大利餐廳默默屹立了54年。作為香港第一間意大利餐廳，La Taverna沒有過多的宣傳，多年來只以傳統的意式滋味去留住客人。早前短暫翻新後，店內的各種復古裝潢依然如舊，而主廚Sergio除了復刻當時極受歡迎的菜式外，今年聖誕還帶來兩道家鄉傳統美饌。

La Taverna位置私密，當你推門而入便像回到60年代的意大利。(攝：林俊源)

家庭式小酒館 推開 La Taverna 的綠色大門：樓梯旁掛著創辦人的家庭相片，意式矮拱門下的聖誕樹閃閃發光。抬頭一看，温柔的燈光映照著過百個奇揚第（Chianti），令室內的氛圍更為和暖。「我們一直維持家庭式小酒館（Trattoria）的傳統，不同於其他種類的意大利餐廳，我們會自製意大利粉，菜式的分量也是可以一家人或朋友一起分享的。」主廚 Sergio 笑著說現在很少意大利餐廳會由零開始做起了，只因需時長過程繁複：「若你做少一個步驟，就不是傳統的味道。」所以 La Taverna 連選購蕃茄都會因應不同時節，選購不同地區的貨源。

復刻六十年代招牌菜式 餐廳開業時有兩道招牌菜式十分受歡迎，分別是百萬富翁意大利粉配魚子醬和意式海鮮湯雜燴。前者是當年創辦人 Maccetti先生，把魚子醬、煙三文魚和伏特加等在六十年代罕見的食材入饌。醬汁方面亦跟足傳統，以伏特加、番茄和牛油製作的粉紅醬(Pink Sauce)：甜中帶甘又綿滑，配上 al dente的意粉和魚子醬，十分滿足。另一道意式海鮮湯亦不簡單，Sergio表示他們以托斯卡尼(Tuscany)的傳統食譜去製作，會挑選不同種類的魚熬湯，每種魚都要分開熬製，並在最後加上其他海鮮、白酒、番茄和羅勒，提升湯的層次。



意式聖誕傳統 「在意大利我們會用上6小時以上和家人吃飯聊天，之後便圍在一起玩類似Bingo的遊戲。」作為主廚的Sergio笑言，若在家中他只有幫忙的份，嫲嫲才是一家之主。因此他加入了一道手工教士帽餃子，是每個意大利人的聖誕童年回憶：「意大利家庭每個嫲嫲都會在聖誕製作這種餃子，然後第二天包在餐巾內讓小孩回學校吃。」除了關於家庭的菜式外，他亦加入了祈求財富和幸運的傳統肉腸佐小扁豆，「一般肉腸會用上豬的所有部位，但我們只用豬腩和豬腿製作，然後煮3小時，口感會更嫩滑多汁。」