味美道來｜專訪南丫島隱世漁村酒家：隨遇而安半世紀 築起美味避風港 尋消失中的味道「威化蝦」

南丫島漁村酒家 隨遇而安半世紀 築起美味避風港

「涼風吹水面，明月照海心」，是Christina父親對漁村酒家的形容。遠離南丫島鬧區的小島餐廳，由上世紀70年代開始經營，有遠見的父親早早把碼頭買下，使酒家的經營能更隨性一些，屹立過半世紀。牆上掛滿了他們一家人的珍貴回憶，也見證著Christina結識世界各地朋友的時光。漁村酒家對一班老主顧來說，或許更像一位靜靜等待你回來的老朋友。

機緣巧合 和Christina沿著索罟灣碼頭一直走，便會看到黃色延伸出去的帳篷，走近一看便見黑色的牌匾刻著金色「漁村」兩字。午市未開，只見負責掌廚的二哥為自己泡上一壺茶，身邊的愛犬PetPet便靜靜的伏在地上。海風輕輕吹過陽光閃爍的海面，聽著他們說過去：「一開始爸爸其實係想起間製冰廠，但點知島上面冇自來水，就變成自己嘅度假屋。」Christina邊呷茶邊說：「點知好多人玩水經過，攰咗就上嚟借水、借嘢食，借借下就變咗一間酒家。」

遊歷半生最愛香港 在漁村酒家長大的他們，每年的夏天便只帶一件睡衣、一件泳衣度日晨，不時也要幫忙經營店舖，而英文最好的Christina便當起幫外籍客人落單的重任：「記得有日客人好多，有個外國人堅持用廣東話落單，我忍唔住同佢講不如都係講返英文啦。」同枱的客人忍不住哄堂大笑，她後來才知那位遭她揶揄的客人竟是怡和老總。從小識飲識食又廣結各界客人，因此她的第一份工作便是到世界各地買酒，而遊歷半生歸來還是最愛香港：「除咗因為係家人心血，更加因為見證香港的起跌，想保持香港打不死的精神。」

只此一間的滋味 雖說是家庭式作業，但是不少菜品都只能在漁村酒家找到。尤其是因工序繁複，原料難尋的威化蝦，坊間可謂早已失傳。「其實呢個菜係以前皇家拯溺會嘅菜式，咁媽媽食過之後就好想還原到，試咗好多次之後終於成功」Christina邊說邊叫我們快點嘗試，只因炸岀來後20秒一定要吃掉。入口香脆漸化的威化紙，包著半透明的游水鮮蝦，不需作任何調味便已十分清甜彈牙。「呢個係媽媽嘅拿手好菜，都冇做好多年，直到14年媽媽離開，掛住呢份味道先做返。」Christina說。