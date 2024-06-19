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生活
2024-06-19 12:00:00

味美道來｜專訪南丫島隱世漁村酒家：隨遇而安半世紀 築起美味避風港 尋消失中的味道「威化蝦」

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南丫島漁村酒家 隨遇而安半世紀 築起美味避風港

南丫島漁村酒家 隨遇而安半世紀 築起美味避風港

「涼風吹水面，明月照海心」，是Christina父親對漁村酒家的形容。遠離南丫島鬧區的小島餐廳，由上世紀70年代開始經營，有遠見的父親早早把碼頭買下，使酒家的經營能更隨性一些，屹立過半世紀。牆上掛滿了他們一家人的珍貴回憶，也見證著Christina結識世界各地朋友的時光。漁村酒家對一班老主顧來說，或許更像一位靜靜等待你回來的老朋友。

 

父親熱愛舉行各類活動，當年甚至連李嘉誠亦是嘉賓之一。攝：林靄怡 不少熟客都會駕船來漁村酒家，泊好後便上岸享受美食。攝：林靄怡 漁村酒家的日常主要由兄妹兩人打理，繁忙時間便會叫齊「28表」回來幫忙。攝：林靄怡

機緣巧合

和Christina沿著索罟灣碼頭一直走，便會看到黃色延伸出去的帳篷，走近一看便見黑色的牌匾刻著金色「漁村」兩字。午市未開，只見負責掌廚的二哥為自己泡上一壺茶，身邊的愛犬PetPet便靜靜的伏在地上。海風輕輕吹過陽光閃爍的海面，聽著他們說過去：「一開始爸爸其實係想起間製冰廠，但點知島上面冇自來水，就變成自己嘅度假屋。」Christina邊呷茶邊說：「點知好多人玩水經過，攰咗就上嚟借水、借嘢食，借借下就變咗一間酒家。」

 

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(左)Dan已光顧漁村酒家近20年，當日兒子回港特意帶他來嘗回童年滋味。攝：林靄怡

(左)Dan已光顧漁村酒家近20年，當日兒子回港特意帶他來嘗回童年滋味。攝：林靄怡

遊歷半生最愛香港

在漁村酒家長大的他們，每年的夏天便只帶一件睡衣、一件泳衣度日晨，不時也要幫忙經營店舖，而英文最好的Christina便當起幫外籍客人落單的重任：「記得有日客人好多，有個外國人堅持用廣東話落單，我忍唔住同佢講不如都係講返英文啦。」同枱的客人忍不住哄堂大笑，她後來才知那位遭她揶揄的客人竟是怡和老總。從小識飲識食又廣結各界客人，因此她的第一份工作便是到世界各地買酒，而遊歷半生歸來還是最愛香港：「除咗因為係家人心血，更加因為見證香港的起跌，想保持香港打不死的精神。」

 

需用上一斤油才能炸岀兩粒威化蝦，而且完成菜式要4人同時做各步驟，才能確保美味。攝：林靄怡

需用上一斤油才能炸岀兩粒威化蝦，而且完成菜式要4人同時做各步驟，才能確保美味。攝：林靄怡

只此一間的滋味

雖說是家庭式作業，但是不少菜品都只能在漁村酒家找到。尤其是因工序繁複，原料難尋的威化蝦，坊間可謂早已失傳。「其實呢個菜係以前皇家拯溺會嘅菜式，咁媽媽食過之後就好想還原到，試咗好多次之後終於成功」Christina邊說邊叫我們快點嘗試，只因炸岀來後20秒一定要吃掉。入口香脆漸化的威化紙，包著半透明的游水鮮蝦，不需作任何調味便已十分清甜彈牙。「呢個係媽媽嘅拿手好菜，都冇做好多年，直到14年媽媽離開，掛住呢份味道先做返。」Christina說。

 

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以白麝香葡萄酒入饌的牛油蜆，酒香四溢，蜆肉粒粒飽滿，用料講究。攝：林靄怡 椒鹽鮮魷肉質肥厚彈牙，脆漿適中，不用佐汁已十分鮮味。攝：林靄怡 蜜糖龍蝦混合了各國的香料和時令水果，更襯岀肉質的爽甜。攝：林靄怡 椒鹽鮮魷肉質肥厚彈牙，脆漿適中，不用佐汁已十分鮮味。攝：林靄怡 大樹菠蘿咖喱蟹配炸饅頭是二哥糅合東南亞菜式後自創的菜式，啖啖滲岀的果味更顯蟹肉的鮮甜。攝：林靄怡 攝：陳奕釗 攝：陳奕釗

低調行事做好自己

由於父母都是低調的人，漁村酒家多年來都鮮少接受訪問，而Christina和其他家人亦一直保持這種作風。對於採訪邀請，他們本來亦是婉拒的：「因為父母認為低調先可以保持水準，亦都好感謝一班客人嘅支持。」更笑言自己十分膽小，只希望為客人帶來美好的回憶，滿足看到客人由一班朋友來，到各個都成家立室，一同在這海風輕輕的港灣成長。「加上係父母嘅心血，所以有一啖氣都想保持下去。」說畢兩人相視一笑，又看了看伏在地上的PetPet。

 

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