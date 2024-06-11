味美道來｜山頂太平山餐廳：喺百年歷史古蹟歎正宗印泰菜/300度印度烤爐製傳統烤餅/手掌咁大嘅古法咖喱大蝦

從中環乘坐1號小巴上山頂，司機座後寫著「長話短說，敬請合作」八字，一路上九曲十彎地慢慢越爬越高，維港兩岸的景色也漸漸清晰可見。山頂凌霄閣平日的遊客不太多，從展望台細看香港，似乎有甚麼已經悄悄改變。可轉頭一看，那帶著紅磚屋頂的餐廳似乎沒有改變，仍優雅地站在那裡，靜靜的等待著大家光臨。

二級歷史古蹟 紅磚製成的穹頂被蠟燭燈照著，陽光順著綠色拱形窗户把樹的擺動刻在石牆上，人們輕聲細語地談著天，恍惚與香港急速的日常毫無關係。太平山餐廳過往是讓興建山頂纜車工人休息的地方，亦被香港政府列為二級歷史古蹟。到現在雖不能說仍和過往一模一樣，但進入這個空間時，牆上的古畫和裝潢都令時光定格在過去。甚至連侍應和廚師都從容有序，即使你只點一杯茶便坐上半天，也不會看到他們有半點不耐煩，服務儒雅就像60年代的老電影。

悠閒享受美景 當日天朗氣清，不少客人都選擇在露天花園中邊享受食物和美景，對比起另一邊維港兩岸的繁華，這邊反而可以看見一望無際的南海景色。而楊主廚亦熱情地為記者介紹花園中的一草一木，看似簡單的園景，其實需花上不少人力物力去維持的。因此餐廳每季都需和政府協調，為這歷史古蹟周邊的樹木花草進行保養。「其實疫情時都掙扎過要否續租，但因為覺得這地方很美很特別，所以忍住牙都要做落去。」楊主廚說。

正宗多國菜式 太平山餐廳的餐牌雖簡潔，但在兩頁的範圍內卻包含了港、西、印、泰的菜式，不少都是餐廳一直以來的經典菜式。「印度爐燒羊我們的做法是把羊小腿肉去根去肥，然後打成絞肉狀，再混合薄荷葉、芫荽籽等香料再燒。」楊主廚說完，一位酷似Mario的印度廚師便把香氣四溢的爐燒羊送岀，並在熱熱的石板上淋上牛油：「雖說菜式是過去的做法，但始終異國的菜式要找回那個地方的師傅，才最正宗。」