味美道來｜山頂太平山餐廳：喺百年歷史古蹟歎正宗印泰菜/300度印度烤爐製傳統烤餅/手掌咁大嘅古法咖喱大蝦

從中環乘坐1號小巴上山頂，司機座後寫著「長話短說，敬請合作」八字，一路上九曲十彎地慢慢越爬越高，維港兩岸的景色也漸漸清晰可見。山頂凌霄閣平日的遊客不太多，從展望台細看香港，似乎有甚麼已經悄悄改變。可轉頭一看，那帶著紅磚屋頂的餐廳似乎沒有改變，仍優雅地站在那裡，靜靜的等待著大家光臨。
二級歷史古蹟
紅磚製成的穹頂被蠟燭燈照著，陽光順著綠色拱形窗户把樹的擺動刻在石牆上，人們輕聲細語地談著天，恍惚與香港急速的日常毫無關係。太平山餐廳過往是讓興建山頂纜車工人休息的地方，亦被香港政府列為二級歷史古蹟。到現在雖不能說仍和過往一模一樣，但進入這個空間時，牆上的古畫和裝潢都令時光定格在過去。甚至連侍應和廚師都從容有序，即使你只點一杯茶便坐上半天，也不會看到他們有半點不耐煩，服務儒雅就像60年代的老電影。
悠閒享受美景
當日天朗氣清，不少客人都選擇在露天花園中邊享受食物和美景，對比起另一邊維港兩岸的繁華，這邊反而可以看見一望無際的南海景色。而楊主廚亦熱情地為記者介紹花園中的一草一木，看似簡單的園景，其實需花上不少人力物力去維持的。因此餐廳每季都需和政府協調，為這歷史古蹟周邊的樹木花草進行保養。「其實疫情時都掙扎過要否續租，但因為覺得這地方很美很特別，所以忍住牙都要做落去。」楊主廚說。
正宗多國菜式
太平山餐廳的餐牌雖簡潔，但在兩頁的範圍內卻包含了港、西、印、泰的菜式，不少都是餐廳一直以來的經典菜式。「印度爐燒羊我們的做法是把羊小腿肉去根去肥，然後打成絞肉狀，再混合薄荷葉、芫荽籽等香料再燒。」楊主廚說完，一位酷似Mario的印度廚師便把香氣四溢的爐燒羊送岀，並在熱熱的石板上淋上牛油：「雖說菜式是過去的做法，但始終異國的菜式要找回那個地方的師傅，才最正宗。」
成為客人的回憶
而問道楊主廚在這裡工作17年，有甚麼是他最難忘的時候，他頓了頓後笑言自己在廚房呆久了，不太會說話，但在接甜品單時看見有客人要求寫上生日快樂或結婚周年快樂便十分滿足。「其實有不少客人都會在我們這裡舉辦婚禮，見他們又再回來慶祝周年。我就會覺得好神奇，好滿足，覺得太平山餐廳已經變成他們回憶的一部分。」他說。其後談及對太平山餐廳的期望時，他也只是平實地說：「做好食物，希望客人會因為掛住我們的味道回來就可以了。」