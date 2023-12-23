味美道來｜彩虹邨的時光機 金碧酒家 笑言：做到拆為止！

走進彩虹邨，長長的走廊兩旁有舊式辦館、港式快餐廳和鞋店。黃昏的陽光灑在地上，金碧樓的文具店外有孩童們夾著兩蚊一次的公仔機。風吹起了店外通勝年歷一頁頁的日子，抬頭一看便見鐵銹斑斑的招牌印著「金碧酒家」四隻紅字。鐵閘內傳來陣陣歡笑聲，敲門後金碧的大家姐熱情地招呼我們入內坐下：牆上的街坊照片、有趣的對聯、金色印花的布簾，種種都令人恍如回到六十年代。

清晨五時開工 坐了一會，強哥（阮振強）便準時步入金碧，手裡還拿著三哥(阮振波)交待要買的食材。「今晚太多人，要買多少少，怕有客人想加餸。」他邊說邊把一袋鮮蝦交給三哥，「三哥每日五點都會去附近嘅街市採購，睇吓邊度啲嘢靚就同佢哋買。」而站在一旁的Jason(阮振發)更笑著補充三哥作為大廚十分有要求，炸蟹鉗一定要用百分百的鮮蝦去打成膠再炸，「所以咁費工夫，真係冇咩人肯做。」除了炸蟹鉗外，杏汁豬肺湯更是金碧的招牌菜，「呢個湯真係冇得偷懶，豬肺拎返嚟就要啤兩個鐘水先，之後再燉四個鐘。」強哥說完便盛了一碗給記者，果然香甜濃郁，更帶著果皮的香氣，一點內臟的腥味都沒有，最後更有絲絲杏氣留在口腔。

金碧輝煌59載 其實除了廚房工作繁複外，樓面和管理也不是易事。看著貞姐（五妹）在收銀櫃前處理一疊疊的訂單，又一邊接電話回覆訂枱客人問題，中途更有供貨商來結帳。數口之快，令記者佩服。而貞姐則笑著說：「我讀到小學咋，不過呢啲工多藝熟，你做得耐都可以㗎。」從牛池灣秋記到彩虹金碧，貞姐說這59年的輝煌都是因父親的原則。「細嗰陣，有啲客人食完嘢冇俾錢就走咗，咁我就好緊張咁提爸爸，點知佢反而話可能人哋有苦衷呢。」所以每年的周年宴，除了是一種紀念外，更有不少街坊會送上阮老先生最愛的牡丹花作慶。

進門便是一家人 時間來到晚上七時，果然如強哥所說是座無虛席。「今日好多以前啲街坊嚟食飯，好多都係移咗民返嚟食。」一眾街坊掛念金碧的懷舊滋味，便是強哥和一眾兄弟姊妹最滿足的事。「見返啲熟面口真係好開心，同埋俾返佢想食嘅味道就係我哋做懷舊菜嘅意義。」說完強哥又回到燒味部做玫瑰豉油雞最後的步驟了。而貞姐則舉起咪說：「多謝大家今日相聚一堂，雖然有消息話彩虹邨就快拆，但放心冇咁快。」本來就熱鬧的空間，頓時更是人聲頂沸。全場共十二席的食客，每一枱叫了甚麼菜式，是從那裡回來，貞姐都記得一清二楚，放下咪後便逐枱去閒話家常，幫他們拍照。其他的兄弟姐妹便忙著上菜，分量足的懷舊菜瞬間整齊送到席上，行雲流水的配合使每枱客人都嘗到記憶中的味道。