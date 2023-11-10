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生活
2023-11-10 16:25:47

味美道來｜志記鎅木廠的重生 大埔Cafe Je T’aime

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Cafe Je T’aime負責人阿沈（左）與權叔（右）識於微時，前者為凝聚社區而努力，後者為了傳統工藝而堅持，兩人互相幫助令更多人認識他們。(攝：蘇文傑)

Cafe Je T’aime負責人阿沈（左）與權叔（右）識於微時，前者為凝聚社區而努力，後者為了傳統工藝而堅持，兩人互相幫助令更多人認識他們。(攝：蘇文傑)

走進位於大埔藝術中心的Cafe Je T’aime，一陣淡淡的木香縈繞四周，全因店內的茶几、餐枱，甚至不起眼的牆角裝飾，不是用南方松、台灣相思木、就是用非洲花梨木而製。每件木藝品都是香港最後一間鎅木廠「志記」的岀品。這些木材本都是見證著香港日月變遷的重要證人，卻成為不被人重視的積存木。如今得以重生，全因志記第二代守業人權叔對木材的堅持和尊重。

攝：蘇文傑 店內不起眼的牆角，也是以非洲的花梨木做裝修。(攝：蘇文傑) 店內還有權叔於上年刻上簽名，恭賀阿沈開張的長木椅，也是志記鎅木廠的岀品。(攝：蘇文傑)

望街坊了解木工藝

訪問當日正好下雨，權叔提著傘匆匆趕到時，便讚嘆咖啡店的裝修精緻，更連忙對負責人阿沈說：「好多謝你將我嘅作品展示得咁靚，等多啲人睇到，令啲木材更加有價值。」阿沈亦握著權叔的手，感謝權叔願意信任他，把自己看得比生命更重的作品放於店內展岀：「嗰陣得知志記要清拆，我就打俾權叔提議可唔可以將佢部分大型作品放喺大埔呢間Cafe。等多啲街坊知道積存木嘅價值。」

訪問當日正好下雨，權叔提著傘匆匆趕到時，便讚嘆咖啡店的裝修精緻。(攝：蘇文傑) 一走進店內，便已可聞到淡淡的木香，部分咖啡枱更是以被「山竹」吹倒的樹木製成。(攝：蘇文傑)

見證歷史的木材

過去權叔每天都要清理從各處收理回來的積存木：有來自中電的電燈杉、灣仔的碼頭枕、小蠔灣站的路軌枕、甚至因中美貿易戰而被棄單的南方松。每件木材到達時，權叔都要先細心清理表面，再因應樹木狀態做成不同形狀。「其實睇積存木，已經可以睇到香港歷史，因為發展一定要用到木材。」權叔用手指著木材泛黑的部分表示：「呢啲以前可能有鐵釘或者破片，黑色就代表生銹，可能因為打仗整親啲樹。」店內更有一張過千年歷史木材製成的長枱，權叔叫它做「百鳥歸巢」，是他最愛的作品。「呢張枱就犀利喇，用碼頭枕、鐵路枕同船木去做，再用美國花梨做凹凸榫位。好多木依加都冇得用喇，但佢哋真係好硬淨，用多一百年都得！」更笑言說阿沈有福氣，這張枱可以用作展示。

店內陳列本地工藝品的長枱，是權叔最愛的其中一份作品——百鳥歸巢。(攝：蘇文傑) 店內亦陳列了不少本地農舍的產品。(攝：蘇文傑)

感恩自然的心

看權叔說著這些木材的故事時，就像提起一個個老朋友，感受到他對它們的愛並沒有因冰冷的政策而熄滅。「我哋人類可生存到全因為樹木，如果你用完就掉，就係暴殄天物，應該要好好珍惜善用上天比我哋嘅禮物。」今年已經75歲的權叔，仍是日日回到新址處理積存木，只因他認為要對得起當初的諾言。他緩緩地說：「我希望可以將人覺得冇用嘅嘢變得有價值，呢個係我最大嘅動力。」經歷4次搬遷，權叔卻仍然樂觀：「好彩都多咗人關注我哋呢啲夕陽行業，黑暗之後一定有光明嘅。」他笑言做人自然有苦有樂，但生命是川流不息的，目前最渴望是有後繼有人。

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權叔認為深淺不一的年輪是木的靈魂，更是季節更替下生命的循環。(攝：蘇文傑)

互相成就的老伴

問到權叔有否想過退下來的時候，他打趣說自己不少朋友早已不在，自己也可能「隨時死」，但他仍要做得一日是一日。他謙虛地表示：「其實生命就係一個循環，我唔係咁好㗎，都係為咗生存而做，係一舉兩得嘅事。」可是看著權叔黝黑的皮膚上爬滿了木紋，便知道他這輕描淡寫背後的付岀不只這些，所以記者笑言是權叔給了這些木材重生的機會時，他只是笑一笑：「互相成就啫。」

除欣賞權叔的作品外，店內食材均是與本地農場合作的，大家不坊一試。(攝：Maggie)) 部分咖啡枱以台灣的相思木製成，因其水分較少，製成大型家具有一定難度。(攝：Maggie)) 看著權叔漆黑的皮膚上爬滿了木紋，便知道他這輕描淡寫背後的付岀不只這些。(攝：蘇文傑)
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