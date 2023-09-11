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2023-09-11 17:48:30

味美道來｜愛文生的日與夜 三代共守牌檔半世紀 火爆炒岀香港情

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愛文生的日與夜，三代共守牌檔半世紀，火爆炒岀香港情。（am730攝）

愛文生的日與夜，三代共守牌檔半世紀，火爆炒岀香港情。（am730攝）

八月盛夏走在深水埗街頭，從人來人往的鴨寮街穿過佈滿文青咖啡店的大南街後，便會看到三間綠色鐵皮檔。其中一間的招牌：白色的底早被油煙薰黑，紅色的店名正是為人熟悉的三字——「愛文生」。慢慢走近便已聽到入面傳出爽朗的笑聲和對話，不單為這僻靜的空間添了些生氣，也為即將到來的熱鬧晚上響起前奏。

 

台灣插畫家爵爵與貓叔更為愛文生作畫留念。（am730攝）

台灣插畫家爵爵與貓叔更為愛文生作畫留念。（am730攝）

愛文生的故事

第三代的負責人胡小姐熱情地招呼著我們入店舖坐下，並送上自家製的竹蔗茅根給我們消暑。我笑著說她笑盈盈的樣子，一點都不像在大牌檔工作。「我之前其實係做文員嘅，結婚之後就幫先生手一齊打理愛文生。」問及她有否不習慣大排檔温度和伙記的粗聲粗氣時，她只說：「都習慣咗，好似一家人咁。」只因愛文生三字對她來説不單是工作的地方，更是一份愛的承傳。「愛文生呢個名其實源自老公嘅婆婆陳愛，當年公公就係用婆婆個名『愛』字，同兩個仔個名『文』同『生』嚟起名，一用就係五十六年喇。」

 

胡小姐希望街坊們可以在網上多多分享與愛文生的點滴回憶。（am730攝）

胡小姐希望街坊們可以在網上多多分享與愛文生的點滴回憶。（am730攝）

年過九旬「董事長」的堅持

而陳愛婆婆作為愛文生的持牌人，雖已年過九旬，但仍每天到場監督，更不時提點師傅炒菜的技巧，故愛文生上下都笑言她是「董事長」。而陳婆婆對我說當年丈夫過身後，政府要收回她的牌照，說會給她錢養大孩子們。可是她卻拒絕了，她說：「我淨係想繼續做生意。」就這樣愛文生便一直堅持到現在，成為寥寥可數的深夜牌檔，繼續養起三代人。

 

愛文生的菜式大份抵食，食不完聲大不夾惡的待應們更會勸你打包。（am730攝）

愛文生的菜式大份抵食，食不完聲大不夾惡的待應們更會勸你打包。（am730攝）

街頭熱炒畫面漸成歷史

不知不覺已到營業時間，不消一會店中已坐無虛席。天色越黑，愛火生的三個火水爐不斷躍岀的火光便越來越旺，與漸黑的街頭形成強烈對比。隨著店裡的人聲夾雜著各方語言頂沸，待應的上菜頻率也越來越密。難怪下午拍攝師傅炒餸時，鏡頭完全追不上師傅的速度。而愛文生的主力強哥便是街頭廚房的主舵手，只見他對後廚大叫一聲「執個豉椒炒蜆」，之後不用30秒便已起鑊一碟香氣漫漫的炒蜆。雖然強哥已入行近三十載，但不時還是會被火水爐的高温燙傷。問他有否想退下來，他也只是笑説：「冇㗎喇，慣咗。同埋都冇人入行，唔做邊個做？」加上，按現有牌照只能傳一次的條例，愛文生的大牌可能也止於三代了。

 

綠色牌檔的火紅風景，可能於不久的將來會成絕響。（am730攝） 強師傅每晚都要炒過千碟菜，未走到愛文生便可於鄰街聞到。（am730攝）

愛文生：文化與回憶的載體

「好似台灣有夜市、日本有屋台、香港都有大牌檔。」胡小姐淡淡地說著自己對大牌檔的看法。「以前婆婆嗰代，好多碼頭工人幫襯，所以一定要大碟抵食，仲要快」，也是「快靚正」一直是香港人的核心價值，所以直到現在愛文生的菜式仍然是份量十足。那麼「愛文生」對她的意義又是甚麼呢？她頓了頓道：「可能見到以前係爸爸帶住小朋友嚟食，依家係小朋友帶翻爸爸嚟食，又或者啲公公婆婆當拍拖咁嚟幫襯嘅時候，就係我想做落去嘅意義。」

深水埗愛文生

深水埗石硤尾街1號地下B-C號舖

電話：2393 9315

淩黑的石硤尾街道上的愛文生形成獨特的一道風景。（am730攝） 各國遊客都會慕名而來感受香港的地道風味。（am730攝） 除了難請人外，疫情三年愛文生亦靠户户送度過難關。（am730攝）
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