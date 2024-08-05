味美道來｜操流利廣東話印度老闆 堅持43年南印素食餐廳行善助人傳統

你以為素食一定單調寡味？這個觀念錯啦！用印度香料烹調素食，香口又惹味，難怪香港第一家南印度素食餐廳Woodlands，打從1981年在尖沙咀創業，能夠立足43年之久，招牌薄煎餅 （Dosa）至今賣出百萬件。昔日忠實捧場客更變身成為老闆，讓南印家鄉美食得以廣傳開去。

熟客變老闆 延續家鄉菜 印度籍老闆Alex說得一口流利廣東話，他來自印度南部，自小茹素，原是工程師，98年來港工作，Woodlands成了他最愛每天必去的飯堂。直至2018年原先的餐廳印度老闆想退休，不再經營，Alex便接管餐廳，繼續保留餐牌的南印度家鄉菜式，兩位效力三十多年之久的印度大廚繼續留低。Alex透露本地的印度餐廳以北印度菜居多，南印度菜為少。北印度人多吃麥類如薄餅、牛奶、芝士類食品，咖喱較濃稠；而南印度人多吃米類如白飯，多以豆類及椰子入饌，咖喱較稀適合送飯。

香港首家餐廳 引入南印煎餅 餐廳No.1招牌薄煎餅（Dosa），是用印度米及黑扁豆磨漿煎成，薄如紙張，煎至呈金黃色，用手撕開脆得發出咔咔聲響。當中瑪莎拉香料薄煎餅會伴以薯仔瑪莎拉，配椰子醬、番茄酸辣醬及醃菜。Alex說：「我們南部人很喜歡吃薄煎餅，家庭每日都會吃，配薯仔瑪莎拉最正宗，亦會常配茅屋芝士、磨菇、雜菜瑪莎拉。」瑪莎拉其實是將幾種印度香料粉，如黃薑粉、辣椒粉、豆蔻粉等混合煮成醬料，香味層次豐富，非常開胃刺激食慾。

每年辦慈善活動 回饋社會 餐廳食材全部天然，不用加工素肉，所有包餅類包括蒸米糕、炸米餅都是由原材料調成米漿，收到柯打即叫即製。味道新鮮，上枱仍熱辣辣。如客人嚴守純素主義，餐廳可按客人特別要求而度身烹調素食，餐牌另外提供純素選擇逾百款之多，相當貼心。餐廳有個關愛和分享的傳統，由1985年開始到2004年，每年10月2日印度國父甘地生日那天，舉辦慈善午餐及晚餐自助餐。自Alex接手後，2019年重辦慈善活動，將當日善款全數捐贈慈善組織，過去歷年捐贈超過170萬港元。Alex現時在灣仔、中大校園及澳門開設分店，致力推廣印度素食文化，也傳揚民族和平共融信念，希望將少數族裔與港人之間的距離拉近。