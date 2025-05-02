味美道來｜新加坡46年雞飯老字號文東記進軍銅鑼灣 文昌雞配班蘭雞油飯(有片)

始創於1979年、新加坡著名雞飯龍頭品牌文東記進軍香港！經歷46載家庭式經營，在新加坡現已發展至擁有8間分店、泰國分店更多達45間。首家香港店餐牌款式跟足新加坡，除了雞飯，更有多款新加坡地道口味小菜。 文：Vera Gee 攝：羅錦鴻

嚴選肉質結實文昌雞 新加坡文東記不少名人如劉德華、郭富城、鄭伊健都曾慕名捧場。總店位於馬里是他路，由程文華創立，現已傳至第二代管理營運。香港區老闆Bryan繼引入台灣知名品牌無老鍋後，再專誠從新加坡引入此著名雞飯來港，率領香港團隊到新加坡馬里是他總店接受一個月訓練，而新加坡程老闆也帶領團隊到香港花了一個月協助開業。 經過精挑細選之下，香港店嚴選了重雞味、肉質結實的文昌雞，雖然成本比坊間普遍用的三黃雞較高，但風味肉質較貼近新加坡店的雞。文昌雞每天早上5時至6時運來店舖，廚師將雞清洗乾淨後，然後放入雞湯浸熟。雞湯以大量雞殼及雞腳長熬一整天，雞味濃郁，令雞肉吸飽雞湯的鮮味。浸湯後再放入冰水降溫，使雞皮爽口，鎖著肉汁，保持肉質嫩滑。

堅持用煤氣電飯煲焗出香味 斬雞去骨切法也依循新加坡店，擺盤則略有不同。出餐前除了淋上雞豉油，更會附上薑蓉、辣椒醬及黑豉油，所有醬汁從新加坡原裝進口。新加坡文東記在當地自設工場，自家製作醬料，再供給各分店，保持味道一致。薑蓉比較綿身，帶點甜而不辛辣；辣椒醬具辣勁辛香；黑豉油是典型新加坡式沉黑稠厚。新加坡人食雞飯習慣將雞肉蘸薑蓉和辣椒醬吃，而黑豉油加辣椒醬用來拌飯。 煲飯料也跟從創辦人的秘方，下了雞油、乾葱、老薑、香茅及班蘭葉，先炒成蓉狀，再使用煤氣的電飯煲煲飯，才能焗出新加坡店那種香味。他們挑選金龍魚泰國香米，Bryan試過多種米飯，認為此米比金鳳米更高質，飯粒飽滿，有飯香，軟硬度適中，煲出來粒粒分明。記者食過也愛吃這油飯，香料香味天然可口不油膩。

荷蘭薏米加班蘭浸薏米水 細微如薏米水也照足總店採用荷蘭薏米，加入班蘭浸水，滲透班蘭的清香。他們試過用其他國內薏米，始終做不到新加坡店的效果。「居住新加坡的朋友及其他新加坡客人來到飲完薏米水，都表示這個就是他們新加坡的味道，我們聽完非常開心。我好希望原汁原味，做到100%新加坡文東記的味道。我自己都嘴刁，對食嘢要求好高，要先過到自己那關才可以給客人吃。我們拿品牌回來就要做到最好；如果做得不好，寧頭不去做。」心中有團火的Bryan說。 新加坡店早年由賣雞飯，到增設多款小菜，當中不乏手工作如蝦棗及蝦多士。香港店沿用新加坡專用炸粉來炸，貼近當地酥脆口味。多款雞飯套餐連各式小菜或燉湯，選擇多元化。