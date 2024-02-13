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生活
2024-02-13 14:00:00

味美道來｜新年限定椰汁年糕！北角天然椰子號 七旬夫妻同心守業60載 以100%天然椰水椰汁全手工製造

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味美道來｜新年限定椰汁年糕！北角天然椰子號 七旬夫妻同心守業60載 以100%天然椰水椰汁全手工製造

味美道來｜新年限定椰汁年糕！北角天然椰子號 七旬夫妻同心守業60載 以100%天然椰水椰汁全手工製造

每逢新年前，北角馬寶道的一間小店總會有絡繹不絕的人潮。驟眼看以為它只是賣香料的傳統南貨店，但飄來的陣陣椰香便已露岀乾坤。「天然椰子號」作為香港為數不多的椰子店，每逢年前都會推岀三款年糕，最高峰可賣2000底。這限定美味的背後，全因有一對不怕麻煩的夫妻，齊齊默默做，做足60年，只為街坊可嘗到真材實料的味道。

 

1964年曾先和朋友共同創立，其後朋友移民便獨力經營。(攝影：陳奕釗)

1964年曾先和朋友共同創立，其後朋友移民便獨力經營。(攝影：陳奕釗)

見證行業起跌

今年七十多歲的曾生每天清晨7時便會到達舖頭：從開椰子打椰汁，到收拾舖面等閒雜鎖碎事，他樣樣都不假手於人。加上過年前要趕製糕點，每天更需工作過15小時，但曾生卻從不言累：「做咗60年，咩都習慣啦。」而太太Amy亦在旁邊笑言：「睇吓佢想玩到幾時啦，咪陪佢玩下。」兩夫妻便這樣笑笑鬧鬧一同度過高與低，Amy表示多年來最難忘便是嘉頓和太平也是向他們攞貨。可是隨著內地供貨價格更平，本來為數不多的本地椰子店便日漸式微，他們也因此加入賣香料的生意。

 

Amy十分愛貓，因此店內有5隻貓店長，陪伴夫妻倆工作。(攝影：陳奕釗) 年糕的粉漿是否細膩，便全靠曾生豐有經驗的一雙手。(攝影：陳奕釗) （左）曾先和（右）太太Amy相識於麻雀枱上，兩人已笑笑鬧鬧50載。(攝影：陳奕釗)

百分百椰汁年糕

那時的生意較多是街坊買椰汁去煮餸，故每天剩下不少椰汁，「30斤椰子先榨得岀1斤左右嘅椰汁，倒咗都會心痛。所以阿女就話，不如試下整糕點。」Amy言畢，曾生便笑著拿岀馬荳糕讓我們一嘗，果然是清香軟滑：以少許花奶帶岀椰香，配上熟度剛剛好的馬荳，口感豐富。之後曾生亦大方展示椰汁年糕的製作過程：只以新鮮椰水和椰汁來砌粉，混合時便已感受到椰子的香氣縈繞四周，難怪如此受街坊歡迎。

 

3款年糕都加入了新鮮椰汁，只於過年前2星期發售。(攝影：陳奕釗) 千層糕是隱藏商品，因製作繁複，若想吃到便要碰碰運氣。(攝影：陳奕釗)

無私分享秘方

店內更有白紙黑字的各種糕點食譜任街坊索取，而曾生亦表示不怕別人炒襲：「其實冇乜秘訣，最緊要係真材實料，你都見到我點整，咁樣點會唔好食呢？」說得也對，清晨要開椰子榨汁，下午便要砌粉蒸糕，樣樣即叫即製。先不論人工，只是這分對新鮮食材的執著已屬可貴。若真想炒襲，也要先捱得這分苦。「辛苦就一定嘅，不過都好滿足，養大咗3條𡃁，依家仲有6個孫。」談起家人，曾生的臉上難掩自豪的神色。

 

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開椰子的工具亦陪伴曾生多年，上方的去皮器更是他自製的。(攝影：陳奕釗)

街坊欣賞便知足

當日訪問已是晚上7點，但仍有不少街坊前來取糕。曾生和Amy雖然忙碌，但仍不忘和街坊閒話家常，恍似進入「天然椰子號」後便是一家人。Amy看著忙前忙後的曾生說道：「其實好多人都話我哋傻，用新鮮椰汁去整成本真係太高，但係始終想街坊可以每年食返我哋嘅味道。」而曾生也只是打趣道：「係囉，做到牙都甩埋，但總算大家畀臉欣賞，知足常樂啦。」

 

店舖資訊

  • 北角天然椰子號：北角馬寶道34號地舖
  • 電話：25716305
  • 賀年年糕新年前兩星期開始預訂

 

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