味美道來｜旺角爆場襟江酒家大熱懷舊點心 周末唱歌busking(專訪有片)

早前憑復刻百年老號情懷而廣受注目的旺角襟江酒家，推點心車賣即製傳統手工點心、懷舊粵菜、明爐燒味及鑊氣大排檔小炒，開業以來人氣不絕，早、午市例牌爆場。食客搭枱飲茶，重現昔日茶樓的熱鬧氛圍。 文：Vera Gee 攝：吳康琦

推點心車重現古法豬肚燒賣 襟江酒家的歷史追溯至清宣統元年（公元1909年），由譚晴波在廣州創辦，後來在中環威靈頓街開舖，於五十年代至七十年代大受食客歡迎。到大概1982年改名為蓮香樓，由顏氏家族接手。現在顏氏家族後人已移居外地，作了襟江酒家的幕後軍師，而襟江跟蓮香樓是沒有關係。襟江酒家店主曾景嵐(Eric)表示：「我們沒有預製菜，沒有外勞，專責點心、燒味、炒爐、懷舊菜部門的都是拿了長者咭六十多歲的老師傅，將以前的特色和味道帶來。」店內全日供應點心，早午市店員推著點心車，賣現在已買少見少的點心，如古法豬肚燒賣、鮮豬潤燒賣、冰花雞蛋球、羅漢齋粉包、安蝦鹹水角、薑汁雞包仔、鴨掌柚皮等等。Eric明言蛋散是他的至愛，滿載童年回憶，店裡不可缺少。

喚回食客集體回憶 記者訪問當日，由早市到午市全場都擠滿食客，人聲鼎沸，午市門口更出現一條排隊人龍。客人興致勃勃拿著點心紙走去選擇心水點心，一籠籠點心打開蓋飄出暖煙。記者訪問過幾位長者食客，有第一次來亦有來過兩三次，他們異口同聲表示尋回昔日去茶樓的情懷，得到慰藉，喜歡這裡的叉燒酥保留以前的風味；蓮蓉西米焗布甸不會太甜；整體點心不鹹，適合長者胃口。「我們一直有徵詢食客的意見再改良，好似灌湯餃，有客人反映以前有很多餡料，亦不會有湯浸著，浸湯的已經是改變了，客人都想我們還原最舊的風味。」

長者優惠 $2 茶錢 點心的餐桌將人與人之間破碎的關係、疏遠的距離拉近。令Eric最難得是藉著這酒家，將離異多年的父母團聚，一家人一起吃點心。他為長者及同枱人特設優惠，逢星期一至五8:30am至11am早茶時段$2茶錢免加一，2:30pm至4:30pm下午茶優惠全單八八折，讓一眾長者帶孫仔孫女來享受天倫之樂。

周末歌手駐場 busking Eric謂希望日後跟不同本地老字號品牌聯乘，最近和民豐合作，在忘不了套餐的甜品項目供應民豐的爆餡糯米糍；又選用80年老字號悅和醬園的豉油炮製豉油皇炒麵、樹記的枝竹浸時蔬。「我想將經歷了數十年的味道一直延續下去，讓喜歡懷舊的客人或者新一代都能吃到舊時的味道，不希望傳統飲食文化消失。」故此菜牌會發現金錢雞、仙鶴神針、蝦子柚皮、家鄉煎釀鯪魚、砵仔焗魚腸、蓮藕餅這些愈來愈少人做的懷舊菜。由都爹利會館前燒味師傅曾偉雄主理的燒味，厚切叉燒和秘製貴妃雞也是食客的心水之選。最意想不到是逢周末晚上有駐場歌手自彈自唱busking，吃晚飯好氣氛！

襟江酒家 地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖

電話：23963988 / 68900088

營業時間：8:30am-4:30pm，6pm-10:30pm

