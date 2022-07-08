味美道來｜ 椰菜花代替白飯減肥？紅磡椰菜花飯小店＄68食無激素滑蛋雞飯

疫情令不少人更關注健康，坊間就有人用椰菜花代替白飯，除了低醣健康，更有減肥效果，連歌手鄭秀文也曾在網上推薦！使人不禁好奇：明明是蔬菜，口感又怎能和米飯相比？在紅磡就有一間非一般的椰菜花飯專門店，以「健康不捱餓」為標語，專賣自家口味的椰菜花飯，並配搭和風溫泉玉子牛肉、咖喱炸豬扒等等美味菜式，絕對沒有悶場。
椰菜花代替白飯
「椰菜花飯源自日本，本來當地只用椰菜花製作，但我就加入藜麥和杏鮑菇，增添口感。」店舖用的蔬菜每日由菜檔新鮮送貨上門，由於客人多以附近上班族和街坊為主，負責人程珺遙每天早上便要開始預備椰菜花飯迎接午市。先洗淨椰菜花，用刀將其切成碎狀，放入煲內煮熟後拌入藜麥和杏鮑菇，便完成口感豐富的特色椰菜花飯。有「飯」當然也有配餸，餐牌上有多款丼飯選擇，菜式通通開胃下飯。推介無激素滑蛋雞(＄68)，以日式親子丼的製法，用上無激素雞肉、美國雞蛋和自家調製的醬汁烹煮，配搭每碗200克的椰菜花飯，雞蛋滑嫩醬汁惹味，椰菜花飯比正常飯粒更有咬口，用料健康之餘還富有飽腹感，適合初嚐低醣飲食的客人。店舖更有全素食品，五目炒野菜太陽蛋咖喱藜麥（＄78）內有椰菜、青瓜、車厘茄、蒟蒻及多款菇菌，調味簡單，炒得香噴噴，再用自製咖喱汁混合藜麥，同樣有彈牙嚼勁。
為下半生打好健康基礎
椰菜花飯在港未算廣為人知，就連負責人程珺遙也是因為一次機緣巧合，才經日本電視節目介紹而得知。當時她覺得有助健康，於是開始嘗試用用椰菜花飯取代一般白飯。「我吃了一年多，以前行樓梯都喘氣，現在根本不會。雖然體重沒有變輕，但人是結實了。」吃著吃著，日常飲食減少了澱粉質，身體慢慢亦產生好的變化。既然有益，何不推廣開去？眼見市場上並沒有只賣椰菜花飯的食店，程珺遙就決定創業，開店為客人提供更健康的餐飲選擇。
「我今年三十七歲，媽媽都離世了一段時間，我當時深深感受到他們不能進食，患病時的辛苦。」程珺遙表示現代人常常在討論健康生活，眼見年齡漸長，她亦同意在自己身上是勢在必行。「我寧願在年輕時打好基礎，儲多些健康，不是要大魚大肉，但至少在將來能吃到我想吃的東西，做到自己想做的事。」
非飯
地址：紅磡馬頭圍道88號海青閣地下C號舖