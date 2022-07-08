味美道來｜ 椰菜花代替白飯減肥？紅磡椰菜花飯小店＄68食無激素滑蛋雞飯

疫情令不少人更關注健康，坊間就有人用椰菜花代替白飯，除了低醣健康，更有減肥效果，連歌手鄭秀文也曾在網上推薦！使人不禁好奇：明明是蔬菜，口感又怎能和米飯相比？在紅磡就有一間非一般的椰菜花飯專門店，以「健康不捱餓」為標語，專賣自家口味的椰菜花飯，並配搭和風溫泉玉子牛肉、咖喱炸豬扒等等美味菜式，絕對沒有悶場。

椰菜花代替白飯

「椰菜花飯源自日本，本來當地只用椰菜花製作，但我就加入藜麥和杏鮑菇，增添口感。」店舖用的蔬菜每日由菜檔新鮮送貨上門，由於客人多以附近上班族和街坊為主，負責人程珺遙每天早上便要開始預備椰菜花飯迎接午市。先洗淨椰菜花，用刀將其切成碎狀，放入煲內煮熟後拌入藜麥和杏鮑菇，便完成口感豐富的特色椰菜花飯。有「飯」當然也有配餸，餐牌上有多款丼飯選擇，菜式通通開胃下飯。推介無激素滑蛋雞(＄68)，以日式親子丼的製法，用上無激素雞肉、美國雞蛋和自家調製的醬汁烹煮，配搭每碗200克的椰菜花飯，雞蛋滑嫩醬汁惹味，椰菜花飯比正常飯粒更有咬口，用料健康之餘還富有飽腹感，適合初嚐低醣飲食的客人。店舖更有全素食品，五目炒野菜太陽蛋咖喱藜麥（＄78）內有椰菜、青瓜、車厘茄、蒟蒻及多款菇菌，調味簡單，炒得香噴噴，再用自製咖喱汁混合藜麥，同樣有彈牙嚼勁。