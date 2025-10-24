味美道來｜沙田湖邊歎乳鴿煲仔飯 「農」5周年晚市優惠送紅燒乳鴿(有片)

也許你未必知道，這家寵物友善摩登農家菜館「農」坐擁優美湖景，對著靚景歎煲仔飯，分外寫意疏乎！菜館踏入五周年，新創多款坊間罕見的新派煲仔飯及煲仔菜，更推出送紅燒乳鴿優惠，啱晒一家人分享！

主廚濤師傅有逾廿年豐富入廚經驗，擅長創作新派混合菜。採用40年老字號供應商交來的16日穀飼、約重230克的初生乳鴿，皮嫩骨軟、肉滑多汁，分別製作鮮花椒雞油菌乳鴿煲仔飯及啫啫薑香乳鴿花膠煲，取其滋補強身及補血益氣的食療功效。先將乳鴿去骨切件，只留腿及翅翼位連骨，經醃製後，配上爽口的雞油菌及花椒帶出麻香。看濤師傅用泰國絲苗生米加水煲飯時，下了一些自家煉製的豬油，令米飯吸收豬油的香氣。待白飯煮至將近收水時，鋪上材料後，轉小火煲15分鐘，再沿著瓦煲邊打圈式淋些豬油，令整個煲底更易起出金黃色的飯焦，刮起來鍋形飯焦大大塊脆卜卜。煲飯期間保持轉換瓦煲角度，令煲底平均受熱。水的分量配合火候的控制，成就出煲仔飯最強的飯焦。

煲仔飯也必試啖啖肉黃魚焗飯，細心之處是先將黃魚起骨，原件鋪上飯面。吃時用匙羹將黃魚搗碎成魚蓉，澆些豉油，與薑末和蔥花拌勻吃，魚肉細嫩柔滑，保留魚香，不用拆骨方便進食，吃得盡興。煲仔飯的豉油以薑、芫荽等香料煮過，味偏香甜不死鹹。最意想不到是鬼佬生炒臘味煲仔飯，用意大利米代替糯米，將膶腸、臘腸、臘肉、蝦米及冬菇落鑊爆香後，再倒入意大利米生炒，加入甜甜的韓國醬油、生抽及老抽炒8至10分鐘，令飯粒均勻上色，入口煙韌彈牙。臘味精選本地60年老字號何八記出品，傳統小量天然生曬製作，臘味甘香，煲飯香噴噴。最後鋪上蛋絲及炸花生，增添脆口層次。

專人選購新鮮黃沙豬膶

煲仔菜推介啫啫黃皮豬膶排骨煲，新鮮黃沙豬膶由專人選購，本地豬農每日下午3時劏豬後就會運來，以乾蔥頭、炸蒜子、紫洋蔥爆香靚腩排，加入黃皮乾與金不換帶出清新芳香，中和油膩。辣鮮露胡椒虎蝦配煎腸粉煲也香惹得很，五頭越南虎蝦配以日式燒汁和辣醬油煎香，強烈的香味主要來自黑胡椒與藤椒，加上辣椒和蔥襯托，墊底的腸粉吸收了所有香味的精髓。

適逢開業五周年，由即日起至11月30日晚市時段惠顧，每兩位起免費獲贈紅燒乳鴿一隻（原價$68）；四位食客惠顧獲贈紅燒乳鴿兩隻，如此類推。四位食客或以上惠顧可選擇堂弄火焰菠蘿炒飯（原價$138），每日數量有限，送完即止。