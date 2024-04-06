味美道來｜灣仔國際咖喱館 40年獨門秘方 熬岀咖喱真滋味

灣仔區各式餐廳林立，能留得下來的老店，未夠斤両真的一不小心便被遺忘。正如大王東街上的國際咖喱館，即使你沒有親身嘗試過，也一定有聽過這個琅琅上口的名字。說起名字的由來，50歲的蘇老闆也只是笑言：「我哋真係咩咖喱都有，所以咪叫呢個名，又好記。」

40年獨門秘方 一間餐廳只賣咖喱，在香港來說可謂十分罕見，更可況國際咖喱館早於1984年便開張。「因為香港人唔太接受到太濃味嘅咖喱，所以我同阿哥就周圍試，再自己調較適合香港人嘅口味。」說畢蘇老闆聽見廚房有聲傳岀，便知咖喱膽已煲好，馬上走進去作最後的調味。餐牌上提供8種各國的獨特咖喱，全都是兄弟兩人從零開始調配，坊間絕對找不到類似的味道。

絕不節省食材成本 雖然味道深受街坊歡迎，但隨著灣仔區的新店林立，租金也越升越高。蘇老闆坦言只能自己和堂哥兩人做四人事：「食材同人手成本點都要慳一個，咁做餐廳食材又點可以慳呢？自己做多啲，依家總算打個和。」正如兄弟倆首創的黑咖喱，只是製作黑咖喱粉的過程已需兩天。當中更加入上等的陳皮、桂皮、丁香、甘草等香料，配上澳洲入口的羊短肉，味道濃厚帶煙熏味，不知不覺間已消滅了一整碟白飯。

日日食咖喱都唔厭 蘇老闆說自己的年代艱難，兄弟姐妹多，他作為兄長只能早早岀來工作：「13歲就岀嚟做咖喱，由一日切幾百斤洋蔥，到慢慢可以學點調配咖喱，咁就做咗大半世。」每天10點到店備料，準備午市，之後落場時間便到附近的街市看看有何靚海鮮可以購入，回到家時多半也淩晨時分了。他亦坦言這樣是一定會累的：「鬼叫自己鍾意咩，講真我日日試味，日日食咖喱都唔會厭。」

客人是最大動力 全盛時期的國際咖喱館，是不少政商名流想食咖喱時的首選：「嗰陣真係好開心㗎，佢哋一俾貼士位位都派100，一餐飯先幾蚊嘅年代，你話開唔開心喇。」不過隨著時代更替，情況總會有些變化，但蘇老闆依然樂觀表示：「經濟一定有好有壞，只要仲有客人鍾意食我哋嘅咖喱，我哋都會繼續做落去。」說完剛好便有食客入來，一口氣要了一打咖喱角外賣，而蘇老闆亦熟絡的和他談著日常。