熱門搜尋:
世界桌球大獎賽 啟德體育園 哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 皇都 方大同 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-03-07 11:00:00

味美道來｜營養師大廚策劃社企地中海餐廳Wow Pasta 行善款待獨居長者、低收入家庭(有片)

分享：
味美道來｜營養師大廚策劃社企地中海餐廳Wow Pasta 行善款待獨居長者、低收入家庭(有片)

味美道來｜營養師大廚策劃社企地中海餐廳Wow Pasta 行善款待獨居長者、低收入家庭(有片)

adblk5

綽號「營廚」的營養師兼大廚Marco Lo，繼年前與港青YMCA合作營運社企食店「金獎藥膳椒麻雞」後，繼續實行社企加盟模式，最近與卓越盈峯行道會教會合作，開辦地中海菜社企餐廳「Wow Pasta」，結合健康飲食及行善助人理念。

文：Vera Gee 攝：吳康琦

無障礙寵物友善餐廳

餐廳四周落地玻璃窗將土瓜灣街景映入眼簾，環境空間寬敞寧靜，耳邊傳來悅耳純音樂，予人與世無爭放鬆感覺。餐廳一隅有駐場藝術家繪畫，牆壁展覽畫作及藝術照片，支持本地藝術創作。場內既是寵物友善，也是無障礙，適合坐輪椅或行動不便人士用餐。開放式水吧旁放了一部咖啡炒豆機，自家烘焙咖啡豆。

花上2小時自煮天然番茄醬

菜單由Marco設計，主打地中海菜及意粉，使用日本海鹽、黃糖、葵花籽油、橄欖油烹調，代替精製餐桌鹽及砂糖。他們不用含有添加劑的現成醬料，寧願用食材自製天然醬汁。番茄醬用意大利番茄、羅勒、乾葱、黃糖等煮足2小時；青醬以羅勒、果仁及欖油攪拌而成，混合焗香的榛子、合桃、杏仁及松子仁，能蓋過青醬的草青味。

adblk6
餐廳空間寬敞寧靜，適合包場舉辦活動。 牆壁展覽藝術家的畫作及照片。 香煎本地龍躉配海龍皇湯加入自製番茄醬煮成，番茄醬用意大利番茄、羅勒、乾葱、黃糖等煮足2小時。 Marco選用意大利有機意粉及意大利飯，配上自家製天然羅勒青醬或番茄醬烹調。 Marco使用日本海鹽及黃糖代替精製的餐桌鹽及砂糖，並採用低脂燕麥奶、具有膳食纖維的燕麥奶取代忌廉。

低脂燕麥奶代替忌廉汁

餐廳配合低碳飲食原則，採用本地新鮮食材如海鮮和蔬果入饌。加入番茄醬煮的香煎本地龍躉配海龍皇湯，有厚肉的龍躉、新鮮蜆、八爪魚和帶子，湯頭濃稠，滿載海洋鮮味。慢煮豚角配西梅番茄意大利粉挑選了意大利有機意粉，意粉重麥香，咬下煙韌彈爽，全面掛汁沾上番茄醬的開胃甜酸味道。煮意粉或意大利飯會加入較低脂、具有膳食纖維的燕麥奶代替一般忌廉汁，整體菜式營養更豐富。

提供純素迎合素食者

西班牙烤脆皮乳豬特意選擇12周未吃雜糧的乳豬，肉質細嫩，羶味輕，由醃味、風乾到烤焗須花上三天製作，入口皮脆肉滑鎖著肉汁。甜品法式烤蘋果配上低升糖指數的龍舌蘭蜜；開心果意大利鮮奶凍以開心果燕麥奶及烤香的開心果仁組成，較輕盈健康。餐單更有多款純素選擇，迎合素食者。

馬貝拉慢煮豚角配西梅番茄意大利粉$148五花腩腍身鬆化，番茄味天然開胃，有機意粉煙韌彈爽。 香煎本地龍躉配海龍皇湯$228 龍躉厚肉重魚味，亦有新鮮蜆、八爪魚、帶子，湯底番茄味濃稠。 自家青醬天貝意大利飯(素食)$98 烤雜果仁香味蓋過羅勒醬的草青氣味，用燕麥奶煮汁輕盈不膩。

中年就業、年輕人入行

「我們設計菜單以意粉居多，考慮到大家愛吃，在廚房操作上也較簡單，可以幫助企業更易掌握餐廳的營運。我們的理念想幫助不同年齡層、不同階層如中年就業、剛畢業的年輕人入行，培訓他們一步步投身飲食業，能有多個出路，多個發展。」Marco道出社企加盟模式的社會責任。

慈善活動分享關愛

餐廳開業兩個多月，舉辦了3場慈善活動，第1場與九龍城浸信會合作，在聖誕節設宴邀請獨居長者吃西餐，趁節日陪伴長者給予溫暖；第2場聖誕聯歡會招待低收入家庭，進行了分享愛的紀錄大全；第3場在年廿九召集了20名義工一起包飯盒，去通州街公園派飯盒給露宿者。「我們希望透過餐廳，能多做一些社區服務的事，幫助不同階層的人。」

:西班牙烤脆皮乳豬$238 皮脆肉嫩滑，鎖著肉汁，沒有羶味。 龍舌蘭蜜法式烤蘋果$58、開心果意大利鮮奶凍$50 前者富士蘋果去核多汁，釀入烤脆合桃及碧根果仁；後者用燕麥奶，沒牛奶的負擔。 去年聖誕節，餐廳設宴款待獨居長者吃西餐，一班老友記玩得開心。（Marco提供照片） 年廿九當日餐廳召集了20名義工一起包飯盒，去通州街公園派飯盒給露宿者。（Marco提供照片） 在Marco的號召下，年廿九當日一班義工去通州街公園派飯盒給露宿者。（Marco提供照片）

Wow Pasta

地址：土瓜灣馬頭角道50號迎豐1樓
電話：6257 5164
營業時間：12nn-9pm
 

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能