味美道來｜營養師大廚策劃社企地中海餐廳Wow Pasta 行善款待獨居長者、低收入家庭(有片)

綽號「營廚」的營養師兼大廚Marco Lo，繼年前與港青YMCA合作營運社企食店「金獎藥膳椒麻雞」後，繼續實行社企加盟模式，最近與卓越盈峯行道會教會合作，開辦地中海菜社企餐廳「Wow Pasta」，結合健康飲食及行善助人理念。 文：Vera Gee 攝：吳康琦

無障礙寵物友善餐廳 餐廳四周落地玻璃窗將土瓜灣街景映入眼簾，環境空間寬敞寧靜，耳邊傳來悅耳純音樂，予人與世無爭放鬆感覺。餐廳一隅有駐場藝術家繪畫，牆壁展覽畫作及藝術照片，支持本地藝術創作。場內既是寵物友善，也是無障礙，適合坐輪椅或行動不便人士用餐。開放式水吧旁放了一部咖啡炒豆機，自家烘焙咖啡豆。 花上2小時自煮天然番茄醬 菜單由Marco設計，主打地中海菜及意粉，使用日本海鹽、黃糖、葵花籽油、橄欖油烹調，代替精製餐桌鹽及砂糖。他們不用含有添加劑的現成醬料，寧願用食材自製天然醬汁。番茄醬用意大利番茄、羅勒、乾葱、黃糖等煮足2小時；青醬以羅勒、果仁及欖油攪拌而成，混合焗香的榛子、合桃、杏仁及松子仁，能蓋過青醬的草青味。

用 低脂燕麥奶代替忌廉汁 餐廳配合低碳飲食原則，採用本地新鮮食材如海鮮和蔬果入饌。加入番茄醬煮的香煎本地龍躉配海龍皇湯，有厚肉的龍躉、新鮮蜆、八爪魚和帶子，湯頭濃稠，滿載海洋鮮味。慢煮豚角配西梅番茄意大利粉挑選了意大利有機意粉，意粉重麥香，咬下煙韌彈爽，全面掛汁沾上番茄醬的開胃甜酸味道。煮意粉或意大利飯會加入較低脂、具有膳食纖維的燕麥奶代替一般忌廉汁，整體菜式營養更豐富。 提供純素迎合素食者 西班牙烤脆皮乳豬特意選擇12周未吃雜糧的乳豬，肉質細嫩，羶味輕，由醃味、風乾到烤焗須花上三天製作，入口皮脆肉滑鎖著肉汁。甜品法式烤蘋果配上低升糖指數的龍舌蘭蜜；開心果意大利鮮奶凍以開心果燕麥奶及烤香的開心果仁組成，較輕盈健康。餐單更有多款純素選擇，迎合素食者。

助 中年就業、年輕人入行 「我們設計菜單以意粉居多，考慮到大家愛吃，在廚房操作上也較簡單，可以幫助企業更易掌握餐廳的營運。我們的理念想幫助不同年齡層、不同階層如中年就業、剛畢業的年輕人入行，培訓他們一步步投身飲食業，能有多個出路，多個發展。」Marco道出社企加盟模式的社會責任。 慈善活動分享關愛 餐廳開業兩個多月，舉辦了3場慈善活動，第1場與九龍城浸信會合作，在聖誕節設宴邀請獨居長者吃西餐，趁節日陪伴長者給予溫暖；第2場聖誕聯歡會招待低收入家庭，進行了分享愛的紀錄大全；第3場在年廿九召集了20名義工一起包飯盒，去通州街公園派飯盒給露宿者。「我們希望透過餐廳，能多做一些社區服務的事，幫助不同階層的人。」

Wow Pasta 地址：土瓜灣馬頭角道50號迎豐1樓

電話：6257 5164

營業時間：12nn-9pm

