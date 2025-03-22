Issac(周修侹)在加拿大留學主修會計，回港後卻當上健身教練；疫情期間再轉跑道，跟經營冰室超過30年的爸爸和2018年金茶王葉達生師傅學沖奶茶，獲2021及2023年金茶王大賽優異獎。順理成章走去賣樽仔奶茶，成功打入中高檔超市，高峰時期曾日銷近千支，後續再發展新派冰室。

混合5種斯里 蘭卡茶葉

Issac的爸爸經營兩間金大班茶餐廳，他的冰室就取名為金二少。身為茶記二代傳人，一方面傳承爸爸的生意秘笈，另一方面積極構思新作吸引年輕客人。身形魁梧的Issac開冰室最初想賣雞胸類健身餐，但爸爸給予意見，認為市場太小，來冰室的人大多想吃冰室風味的食品，於是從大眾市場的角度出發推出新品。例如凍奶茶，他們用透明杯盛載小熊奶茶冰，讓客人倒入樽仔奶茶，充滿視覺效果，滿足大眾打卡心理。

樽仔奶茶的秘方緣自爸爸，再結合金茶王傳授的配方，混合5種斯里蘭卡茶葉沖調而成。「為迎合時下客人口味，我們奶茶的茶味較濃，淡奶味相對較輕。現在年輕人比較喜歡去咖啡店喝咖啡、去茶飲店喝台式奶茶，港式奶茶只有年紀較大的人才喝，我希望推出新品吸引更多年輕人喜歡喝港式奶茶。」Issac說。