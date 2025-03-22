Issac(周修侹)在加拿大留學主修會計，回港後卻當上健身教練；疫情期間再轉跑道，跟經營冰室超過30年的爸爸和2018年金茶王葉達生師傅學沖奶茶，獲2021及2023年金茶王大賽優異獎。順理成章走去賣樽仔奶茶，成功打入中高檔超市，高峰時期曾日銷近千支，後續再發展新派冰室。
文：Vera Gee 攝：吳康琦
混合5種斯里蘭卡茶葉
Issac的爸爸經營兩間金大班茶餐廳，他的冰室就取名為金二少。身為茶記二代傳人，一方面傳承爸爸的生意秘笈，另一方面積極構思新作吸引年輕客人。身形魁梧的Issac開冰室最初想賣雞胸類健身餐，但爸爸給予意見，認為市場太小，來冰室的人大多想吃冰室風味的食品，於是從大眾市場的角度出發推出新品。例如凍奶茶，他們用透明杯盛載小熊奶茶冰，讓客人倒入樽仔奶茶，充滿視覺效果，滿足大眾打卡心理。
樽仔奶茶的秘方緣自爸爸，再結合金茶王傳授的配方，混合5種斯里蘭卡茶葉沖調而成。「為迎合時下客人口味，我們奶茶的茶味較濃，淡奶味相對較輕。現在年輕人比較喜歡去咖啡店喝咖啡、去茶飲店喝台式奶茶，港式奶茶只有年紀較大的人才喝，我希望推出新品吸引更多年輕人喜歡喝港式奶茶。」Issac說。
植物奶迎合乳糖不耐人士
樽仔奶茶在工場製作；冰室的奶茶依然在冰室沖調，配方略有不同，茶葉的秘方連冰室所有員工都不知曉。他最近推出開心果主題餐單，自創開心果奶茶紅豆冰及阿華田開心果兩款特飲，還有開心果西多士。兩款全素植物奶飲品均用開心果奶調製，乳糖不耐人士也可以喝。開心果奶茶紅豆冰加入冰室的奶茶及煮過的紅豆蓉，採3比1黃金比例呈現漸層式效果。入口嘗到紅豆的綿蜜粉甜，繼而茶香回甘，最後留下堅果餘韻，感覺清爽低負擔卻又不失港味精髓。阿華田開心果則融入童年回憶，麥芽甜香與堅果風味和諧交織，冷熱飲俱可。
開心果西多士選用開心果濃度高的美國進口天然開心果醬，混合煉奶調校而成爆漿餡料，再加上美國及中國產的開心果碎，增添咬口感及堅果香氣，同時與西多士的蛋香平衡。
冰室健康革命
為了開心果主題餐單，他花上半年時間尋找合適材料，並研發當中的比例。「我身邊有些朋友都患了乳糖不耐症，我希望乳糖不耐症人士都能在冰室暢懷享受出品。雖然我傳承爸爸經營冰室，但我都想在健康上出一分力，將冰室產品如何健康化，希望將來研發出豐富蛋白質的奶茶及飲品。」
金二少冰室
地址：尖沙咀柯士甸道71號地舖
電話：3709 9612
營業時間：7am - 9:30pm