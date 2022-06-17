味美道來｜紅磡平民價食米芝蓮 26年街坊小店 熱辣粢飯即叫即包 兒子為父親辭職接棒傳承

豆漿、粢飯，誰沒有吃過？紅磡明安街有間上海粢飯小店叫滿堂樂滬京風味，由盧氏一家人主理，開業廿六載，作風低調，靜靜伴隨街坊的生活。直至今年一月，米芝蓮公佈賽果，滿堂樂榮登必比登推薦，一時之間小店聲名大噪，成為全城熱話，從此不再平凡。
買少見少即包上海粢飯
掛牆的菜單上寫著各樣的傳統荳品和湯麵，初次來訪，先要試試被米芝蓮點名推介的栥飯，內裏大有乾坤。上海栥飯（ $25），用的是泰國糯米，飯粒纖長顏色亮白，需預先浸泡數小時才蒸熟，煮至香口軟糯後再包入新鮮炸油條、紹興炸菜和本地出品的肉鬆。「我們好在能即叫即包，一個都不會預先包好。預先包製的話，糯米太熱會令油條和肉鬆變軟，令油份溢出，味道會變差。」老闆盧先生說。看他示範包製粢飯，先以左手為重心捧著燙手的糯米飯糰，逐樣材料一一添放在內，然後雙手左翻右翻，不消數十秒，就捲出一個熱辣上海粢飯。說得簡單，但吃進口中，全都是功夫，糯米香軟卻粒粒分明，油條保持到剛炸起時的香脆乾爽，肉鬆鹹中帶甜，配合榨菜獨有的醃漬鹹味，每一款食材都平衡得宜。
北方口味番茄酸辣湯
酸辣湯（＄28）也與別不同，重點是放入番茄煲煮。「香港較少人放番茄煮湯，但其實北方人、包括北京的酸辣湯都有人會加入番茄。番茄的好處是可以改變湯的味道，比較好味。」老闆解釋說。的確，店家煮的酸辣湯除了一般木耳竹荀的爽脆外，更夾雜番茄塊，湯汁微辣，份外酸香順喉。想食得更地道？就要試試鹹豆漿。將每天新鮮煮製的香滑豆漿，伴上銀蝦仔乾、炸菜、蔥、油條和豉油，用料豐富，蝦乾味氣味鹹鮮，倍添口感，令人愈食愈起勁！享用時經湯匙攪拌後更會撞出像豆花般的浮物，豆香更為突出。店內每款食物看似平凡，但見微知著，老闆事事講究用心，這大概是他們獲得米芝蓮獎項青睞的關鍵。
兒子為父親辭職接棒傳承
「現在通常六時左右就回來煮豆漿、蒸栥飯，一直不停工作，準備麵條等等......」老闆盧先生今年六十有多，但堅持每日一大早就回店開檔，工作至晚上十時才離開，幾乎年中無休。兒子Jason有見及此，近年便開始用自己的下班時間到店舖幫忙打點，希望能減輕家人的負擔。後來滿堂樂獲獎，吸引很多客人專程來排隊想一試平民米芝蓮的滋味，變相令店舖的工作量大增，於是Jason就索性辭工，決心一家人拍住上。「他獲獎我都替他高興，看到他老人家都做了這麼多年，有他自己一直在堅持的事，會開始想到底需要幫他傳承下去嗎？所以最後我就回來試試，看看能不能做到。」Jason說。
滿堂樂滬京風味
地址：紅磡明安街4號地下