味美道來｜紅磡平民價食米芝蓮 26年街坊小店 熱辣粢飯即叫即包 兒子為父親辭職接棒傳承

豆漿、粢飯，誰沒有吃過？紅磡明安街有間上海粢飯小店叫滿堂樂滬京風味，由盧氏一家人主理，開業廿六載，作風低調，靜靜伴隨街坊的生活。直至今年一月，米芝蓮公佈賽果，滿堂樂榮登必比登推薦，一時之間小店聲名大噪，成為全城熱話，從此不再平凡。

買少見少即包上海粢飯

掛牆的菜單上寫著各樣的傳統荳品和湯麵，初次來訪，先要試試被米芝蓮點名推介的栥飯，內裏大有乾坤。上海栥飯（ $25），用的是泰國糯米，飯粒纖長顏色亮白，需預先浸泡數小時才蒸熟，煮至香口軟糯後再包入新鮮炸油條、紹興炸菜和本地出品的肉鬆。「我們好在能即叫即包，一個都不會預先包好。預先包製的話，糯米太熱會令油條和肉鬆變軟，令油份溢出，味道會變差。」老闆盧先生說。看他示範包製粢飯，先以左手為重心捧著燙手的糯米飯糰，逐樣材料一一添放在內，然後雙手左翻右翻，不消數十秒，就捲出一個熱辣上海粢飯。說得簡單，但吃進口中，全都是功夫，糯米香軟卻粒粒分明，油條保持到剛炸起時的香脆乾爽，肉鬆鹹中帶甜，配合榨菜獨有的醃漬鹹味，每一款食材都平衡得宜。