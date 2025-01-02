味美道來｜老二花廳旺角重開《飯戲攻心》美指打造懷舊電影場景

由《飯戲攻心》電影美術指導子賢和哥哥子鍵一起經營的旺角老二花廳及銅鑼灣悉尼樂園，受疫情影響先後結業。事隔兩年，老二花廳在旺角白布街重新開業，夥拍同為《飯戲攻心》美指拍擋張蚊與其電影幕後人姊姊Purcy，打造港式懷舊創意食店，友人葛民輝、張文傑、胡子彤、藍奕邦更率先捧場支持。 文：Vera Gee 攝：吳康琦

玩味藝術凝聚人情味 花廳樓高兩層，門口對聯寫上粵曲王子鄭錦昌名曲《點解我鍾意你》其中兩句歌詞「點解我鍾意你，因為你係靚。」幽默玩味，吸引途人視線。場內電影場景般的設計擺設，結合兩位電影美指的美學，投放自己喜歡的風格，融合港式懷舊和現代元素。他們邀請了一位英國知名、香港出生居住雅典的藝術家塗繪牆壁上的熊貓、豬八戒、雪姑七友，子賢也親手繪畫《生龍活虎》藝術作襯托傳統紙藝。店內又掛上張國榮歌迷會送贈的《阿飛正傳》劇照輯圖，以及昔日熟客的畫作，凝聚店家與客人之間的人情味。

創新版腸粉 以前花廳供應西式意粉類輕食，現在轉賣港式腸粉、銀針粉、陳村粉，在配搭上加入創意新穎構思。如腸粉有窩蛋肉醬炒腸粉、結合日式的明太子蟹肉腸粉等；銀針粉會加入東南亞風味如星洲咖喱、喇沙雞，又有混合西式的豬油渣卡邦尼。負責設計菜單食譜的Purcy，在幾舖之隔經營超人氣食店兩草，熱愛廚藝的她以前會在片場分身下廚。她構思出品有新意得來，更重要是必須好吃，對材料有一番要求。

赴馬拉砂勞越搜羅超香胡椒 Purcy說：「我去了馬來西亞四處取經，試過怡保一位婆婆製作的排隊腸粉店，又專誠去砂勞越搜羅沒出口的優質胡椒粒，胡椒香氣特別濃重。」先將胡椒粒炒香，才加入每天長熬帶滿滿鮮味黏質的雞湯。雞湯底煲仔素翅，加入手撕雞、魚肚、螺片及冬菇絲，奉上時用火加熱，足料暖胃。佐以泰國香米白飯及自家炒製的惹味菜甫，組合飽肚吃得滿足。

找社企特製咖央醬 又如咖央饅頭，咖央醬是她找社企工場特製，在班蘭、椰糖、蛋的比例及溫度上須合乎她的要求，達致三者味道平衡，順滑不起粒狀。她謂豬油渣每日新鮮炸，炸了一年才摸清怎樣炸才會好吃。乾爽脆口的豬油渣代替煙肉來煮卡邦尼銀針粉，煙韌的銀針粉吸掛醬汁的湖北蛋及碎芝士香味，記者見幾位年輕男客人吃得津津有味。再來杯豆腐花薑汁梳打或雪糕啫喱黑加侖子梳打，載入了子鍵的童年回憶。他們四人都希望營造好玩有趣味的花廳，讓客人享受輕鬆時光。