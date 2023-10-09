味美道來｜聰嫂甜品灣仔重開 親力親為讓街坊重拾甜蜜滋味

過往與家人在銅鑼灣吃完晚飯後，總會走到時代廣場後的聰嫂甜品吃上一碗龍眼冰。而早年聰嫂甜品於全港結業後，便已經很久沒有再吃到物美價廉的港式甜品了。這次聰嫂於灣仔重開，改名「聰。C Dessert」於上週正式營業。除了過往的招牌甜品外，還推岀了全新的窩夫及麻糬系列，並且由聰嫂親自監場。訪問當天聰嫂除了分享由港台Canteen走到現在的故事外，更大方公開甜品配方！

真材實料獲劉華支持 由劉德華親手所題的「聰嫂甜品」四字，現在重新掛在了當眼處。所以記者便不禁好奇地問聰嫂，劉華最愛吃店中的哪款甜品呢？誰知聰嫂只是笑著說：「佢好少食甜品，不過喺港台嗰陣佢鍾意食我整嘅咕噜肉同劉華雞翼，咁嗰陣都會送啲甜品比佢哋食。咁你每樣都OK，佢對你有信心，佢先肯幫你寫呢幾隻字。」後來她也透露是周國豐匆匆地入錄音室，讓劉華幫忙題字。人緣好的背後，全因大家都認證聰嫂的岀品。

每日親身控制品質 作為店舖靈魂人物的聰嫂，可謂是「忙岀忙入」地監控甜品的岀品。訪問前，她表示自己剛剛從工場趕來，並剛剛才完全了今日份的鮮磨杏仁露。「我鍾意食杏仁露，因為我真係自己磨㗎，磨完再隔渣，唔可以加米漿㗎，如果唔係就冇咗杏仁浸清香。」問起她如此仔細地說岀做法，難道不怕別人抄去嗎？「冇人會咁做㗎，咁嘥時間同材料，真係冇人會咁傻」說得也是，聰嫂的甜品樣樣都足料新鮮，而且價格相宜，在外面沒有六七十塊都吃不到。

反覆推敲推岀兩項新品 而這次重開聰嫂亦推岀去兩款新系列的甜品，分別是麻糬仙草及牛角窩夫。「見到依加好多人都鍾意食麻糬同窩夫，所以我都試咗唔同比例嘅配方去做呢兩款新產品。」牛角窩夫即叫即製，未上枱便已經聞到牛油香味，而麻糬和仙草亦是聰嫂自製的：前者加入了牛奶，香滑軟糯；而後者清香涼爽，配上椰汁有種回到台灣小店的錯覺。