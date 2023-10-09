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生活
2023-10-09 15:20:02

味美道來｜聰嫂甜品灣仔重開 親力親為讓街坊重拾甜蜜滋味

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味美道來｜聰嫂甜品灣仔重開 親力親為讓街坊重拾甜蜜滋味

味美道來｜聰嫂甜品灣仔重開 親力親為讓街坊重拾甜蜜滋味

過往與家人在銅鑼灣吃完晚飯後，總會走到時代廣場後的聰嫂甜品吃上一碗龍眼冰。而早年聰嫂甜品於全港結業後，便已經很久沒有再吃到物美價廉的港式甜品了。這次聰嫂於灣仔重開，改名「聰。C Dessert」於上週正式營業。除了過往的招牌甜品外，還推岀了全新的窩夫及麻糬系列，並且由聰嫂親自監場。訪問當天聰嫂除了分享由港台Canteen走到現在的故事外，更大方公開甜品配方！

 

這次聰嫂於灣仔重開，改名「聰。C Dessert」於上週正式營業。(攝：李睿哲)

這次聰嫂於灣仔重開，改名「聰。C Dessert」於上週正式營業。(攝：李睿哲)

真材實料獲劉華支持

由劉德華親手所題的「聰嫂甜品」四字，現在重新掛在了當眼處。所以記者便不禁好奇地問聰嫂，劉華最愛吃店中的哪款甜品呢？誰知聰嫂只是笑著說：「佢好少食甜品，不過喺港台嗰陣佢鍾意食我整嘅咕噜肉同劉華雞翼，咁嗰陣都會送啲甜品比佢哋食。咁你每樣都OK，佢對你有信心，佢先肯幫你寫呢幾隻字。」後來她也透露是周國豐匆匆地入錄音室，讓劉華幫忙題字。人緣好的背後，全因大家都認證聰嫂的岀品。

 

人緣好的背後，全因大家都認證聰嫂的岀品。(攝：李睿哲) 由劉德華親手所題的「聰嫂甜品」四字，現在重新掛在了當眼處。(攝：李睿哲)

每日親身控制品質

作為店舖靈魂人物的聰嫂，可謂是「忙岀忙入」地監控甜品的岀品。訪問前，她表示自己剛剛從工場趕來，並剛剛才完全了今日份的鮮磨杏仁露。「我鍾意食杏仁露，因為我真係自己磨㗎，磨完再隔渣，唔可以加米漿㗎，如果唔係就冇咗杏仁浸清香。」問起她如此仔細地說岀做法，難道不怕別人抄去嗎？「冇人會咁做㗎，咁嘥時間同材料，真係冇人會咁傻」說得也是，聰嫂的甜品樣樣都足料新鮮，而且價格相宜，在外面沒有六七十塊都吃不到。

 

而聰嫂最愛自己製的生磨杏仁茶，並配上小寧波湯圓。(攝：李睿哲) 作為店舖靈魂人物的聰嫂，可謂是「忙岀忙入」地監控甜品的岀品。(攝：李睿哲)

反覆推敲推岀兩項新品

而這次重開聰嫂亦推岀去兩款新系列的甜品，分別是麻糬仙草及牛角窩夫。「見到依加好多人都鍾意食麻糬同窩夫，所以我都試咗唔同比例嘅配方去做呢兩款新產品。」牛角窩夫即叫即製，未上枱便已經聞到牛油香味，而麻糬和仙草亦是聰嫂自製的：前者加入了牛奶，香滑軟糯；而後者清香涼爽，配上椰汁有種回到台灣小店的錯覺。

而麻糬和仙草亦是聰嫂自製的：前者加入了牛奶，香滑軟糯；而後者清香涼爽，配上椰汁有種回到台灣小店的錯覺。(攝：李睿哲) 牛角窩夫即叫即製，未上枱便已經聞到牛油香味。(攝：李睿哲)

難忘客人支持

聰嫂每天8點便已要到工場製作當天的甜品，下午就要回到店舖點貨，晚上更會落場幫忙。問起她這樣不會很累嗎？「當然攰啦，但係我真係好鍾意整甜品，見啲客人食得開心我就開心。」她又提及有些熟客幾年不見已成家立室，更把自己的小朋友一起帶來支持她重開。「所以都希望可以再做好啲，希望多啲人鍾意，一直去進步。」難怪訪問期間雖是落場時間，但而有不少熟客想光顧，希望盡快可一嚐過往的甜蜜滋味。

聰嫂的甜品樣樣都足料新鮮，而且價格相宜，在外面沒有六七十塊都吃不到。(攝：李睿哲) 當日三點左右，已有不少街坊到場支持。(攝：李睿哲) 招牌甜品：龍眼椰果冰 (攝：李睿哲) 聰嫂希望自己能不斷進步，表示最滿足便是看到一眾客人把甜品吃光。(攝：李睿哲) 聰嫂每天8點便已要到工場製作當天的甜品，下午就要回到店舖點貨，晚上更會落場幫忙。(攝：李睿哲)
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