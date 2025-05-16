味美道來｜西廚鑽研香港情懷混合菜 手工西班牙紅蝦燒賣配蝦膏蛋黃醬（有片）

擁有一張baby face的大廚Luke，想不到他入行做西餐已經17個年頭，曾在3家三星米芝蓮餐廳雕琢廚藝，又曾遠赴意大利及澳門掌廚，擴張眼界。3年前回港在上環開設無國界創意料理餐廳Daap，店名意指品嘗、回味美食，走自成一派香港情懷混合菜系路線。

餡料純蝦肉混合蝦乾

「我是土生土長的香港人，想將香港一些元素、文化融入國際性，運用一直以來所有經驗，嘗試創造一些代表我們香港的菜式。我不會定義我的菜系是西餐抑或是中餐，在廚藝世界裡都是大同的。」有自己一套想法的Luke說。他創作西班牙紅蝦燒賣，純粹因為自己從小都是燒賣控。他試過用虎蝦和花竹蝦鑽研製作，始終不及西班牙紅蝦的蝦味濃厚。

中式點心的燒賣通常加入肥瘦豬肉製成，他反而用純蝦肉，混合大澳蝦乾一同切粒，手打成蝦膠，卻避免打得茸爛，保留粒粒蝦肉口感。外層用一塊浸過黃薑水取其天然色澤的麵皮包圍著，再放在蒸爐內蒸成。他用日本豉油和八珍甜醋調成醬汁，放上刁草，另外取出蝦頭膏去做蛋黃醬伴碟。

燒賣入口蝦味濃重，蝦乾鹹香味突出，加上豉油的豆香、醋的甜酸以及香草的清香，感受不一樣的西港式真材實料手工點心。