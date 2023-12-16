味美道來｜西營盤森美餐廳 三姐弟共守父心血 (有片)

味美道來｜西營盤森美餐廳 三姐弟共守父心血

從前車來人往的皇后大道西，總有一隻發光的「牛牛」等著西營盤的街坊回家。這隻全港唯一的長腿安格斯牛除了是老牌扒房森美餐廳的招牌，更代表創辦人葉聯先生的堅毅精神。而隨著招牌落下，森美餐廳有否改變呢？這天便聽大家姐Iry娓娓道岀森美的故事，以及他們三姐弟如何秉承父親精神去經營森美。

承父精神 下午三時，推開森美的大門：昏黃的燈光、紅色的椅套和格子枱布，恍如回到過去。「我爸爸對飲食好認真，所以我哋依家仲係分開扒房同豉油西餐兩邊，兩邊供應嘅菜式唔可以撈亂。」Iry更笑言曾有十多個客人想在扒房叫豉油西餐的菜式，被父親拒絕後便離開了。她當時問父親難道不怕得罪人？父親笑著表示，想食森美餐廳岀品的人，無論如何都會回來，也會明白他為何會這樣做。「爸爸覺得除咗食物嘅質素，成個用餐體驗都好重要，喺扒房就要有扒房嘅儀式感。」

以誠待客 除了西餐要有儀式感外，Iry更表示爸爸經常會把「夠唔夠食，啱唔啱食」掛在嘴邊。「因為佢喺冇飽飯嘅年代過嚟，所以我哋嘅岀品分量好足。」加上殖民年代的香港，西餐廳少，外國人多，葉聯先生會因應不同國籍的客人去調節口味。「好似橙酒班㦸咁，爸爸教我美國客就中意甜，所以會加多球雪糕俾佢哋，但法國客就愛酒味，所以原碟上就可以了。」當年更有法國領事想請葉聯先生到法國工作，不過被他婉拒了。

糅合中西精萃 「爸爸以前喺唔同酒店工作過，佢學咗人哋啲技巧之後，就會自己諗下方法改良。」Iry最愛食爸爸獨創的「森美汁」：「因為西餐冇爆鑊嘅概念，所以火候唔猛汁醬就唔香，爸爸於是會先爆香煙肉同洋蔥，再加黑椒粒。最後加西芹、蘑菇同牛油去煮。」因口味深受普羅大眾歡迎，當時森美餐廳更開創了到會服務，有不少政要都愛光顧，甚至戴卓爾夫人都曾經是座上客。「當時戴卓爾夫人訪港，有啲議員就請佢食我哋嘅到會，爸爸就準備咗羊架，佢食完即讚話好好味。」Iry透露父親用港式醃肉方法處理羊架，肉香而不羶。