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生活
2023-12-16 12:00:00

味美道來｜西營盤森美餐廳 三姐弟共守父心血 (有片)

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味美道來｜西營盤森美餐廳 三姐弟共守父心血

味美道來｜西營盤森美餐廳 三姐弟共守父心血

從前車來人往的皇后大道西，總有一隻發光的「牛牛」等著西營盤的街坊回家。這隻全港唯一的長腿安格斯牛除了是老牌扒房森美餐廳的招牌，更代表創辦人葉聯先生的堅毅精神。而隨著招牌落下，森美餐廳有否改變呢？這天便聽大家姐Iry娓娓道岀森美的故事，以及他們三姐弟如何秉承父親精神去經營森美。

 

(右)大家姐Iry負責接待客人和到會服務，（左）三弟則負責水吧和樓面。(攝：董立華) 從前車來人往的皇后大道西，總有一隻發光的「牛牛」等著西營盤的街坊回家。(攝：董立華) 擁有酒店工作經驗的二弟Dickson就負責廚房岀品。(攝：董立華)

承父精神

下午三時，推開森美的大門：昏黃的燈光、紅色的椅套和格子枱布，恍如回到過去。「我爸爸對飲食好認真，所以我哋依家仲係分開扒房同豉油西餐兩邊，兩邊供應嘅菜式唔可以撈亂。」Iry更笑言曾有十多個客人想在扒房叫豉油西餐的菜式，被父親拒絕後便離開了。她當時問父親難道不怕得罪人？父親笑著表示，想食森美餐廳岀品的人，無論如何都會回來，也會明白他為何會這樣做。「爸爸覺得除咗食物嘅質素，成個用餐體驗都好重要，喺扒房就要有扒房嘅儀式感。」

 

而豉油西餐區域則會供應一般焗飯和茶餐。(攝：董立華) 扒房的區域，在晚市會放上鮮花和蠟燭，餐碟更是歐洲入口的瓷器。(攝：董立華) Iry更笑言曾有十多個客人想在扒房叫豉油西餐的菜式，被父親拒絕後便離開了。(攝：董立華)

以誠待客

除了西餐要有儀式感外，Iry更表示爸爸經常會把「夠唔夠食，啱唔啱食」掛在嘴邊。「因為佢喺冇飽飯嘅年代過嚟，所以我哋嘅岀品分量好足。」加上殖民年代的香港，西餐廳少，外國人多，葉聯先生會因應不同國籍的客人去調節口味。「好似橙酒班㦸咁，爸爸教我美國客就中意甜，所以會加多球雪糕俾佢哋，但法國客就愛酒味，所以原碟上就可以了。」當年更有法國領事想請葉聯先生到法國工作，不過被他婉拒了。

因為葉聯先生從沒有飽飯的年代捱出頭，所以森美餐廳的岀品分量十足。(攝：董立華) 加上殖民年代的香港，西餐廳少，外國人多，葉聯先生會因應不同國籍的客人去調節口味。(攝：董立華) 橙酒班㦸加入了四種烈酒炮製，口感煙韌，橙香撲鼻不甜膩。(攝：董立華)

糅合中西精萃

「爸爸以前喺唔同酒店工作過，佢學咗人哋啲技巧之後，就會自己諗下方法改良。」Iry最愛食爸爸獨創的「森美汁」：「因為西餐冇爆鑊嘅概念，所以火候唔猛汁醬就唔香，爸爸於是會先爆香煙肉同洋蔥，再加黑椒粒。最後加西芹、蘑菇同牛油去煮。」因口味深受普羅大眾歡迎，當時森美餐廳更開創了到會服務，有不少政要都愛光顧，甚至戴卓爾夫人都曾經是座上客。「當時戴卓爾夫人訪港，有啲議員就請佢食我哋嘅到會，爸爸就準備咗羊架，佢食完即讚話好好味。」Iry透露父親用港式醃肉方法處理羊架，肉香而不羶。

 

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森美的岀品均選用美國安格斯牛，在當年美國牛是最頂級的食材。(攝：董立華) 除傳統西餐，餐牌上的「熱貓」，其實是殖民年代文化抗衡的產物，目的是和西式的熱狗唱反調。(攝：董立華) 地氈式煙蠔牛柳：森美餐廳以新西蘭蠔釀入牛柳，再以煙肉包圍去煎，蠔的鮮甜和強勁牛香十分平衡。(攝：董立華) 地氈式煙蠔牛柳若在法式餐廳可售至800元一份！(攝：董立華) 羊架先以香草、紅酒等醃好，再放到焗爐烤至焦香，肉嫩多汁！(攝：董立華) Iry透露父親用港式醃肉方法處理羊架，肉香而不羶。(攝：董立華) 牛油果大蝦湯：牛油果在當年是罕見食材，入口綿滑，更滲岀絲絲牛油果香氣。(攝：董立華)

人情味成動力

多年來面對挑戰，Iry坦言從未想過退下來，只因看見客人吃得開懷，十分滿足；加上父親年屆九十多歲仍然工作，使她更有動力。可惜葉聯先生上年不敵疫情而離世，「爸爸走咗之後，覺得好似欠缺咗一啲嘢咁，所以幾個月前有諗過唔做。不過有個客同我講話自己嘅小朋友都大喇，我就醒起佢以前嚟森美都仲係小朋友。」這份一同成長的街坊情，也成為了Iry的動力，「始終有份感情喺度，加上趁我哋三姐弟仲做到就更加要秉持爸爸嘅心血。」

森美餐廳

  • 西環西營盤皇后大道西204-206號地舖
  • 電話號碼:25488400

 

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