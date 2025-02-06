味美道來｜西班牙大廚特製 野火烤41日走地雞番茄炊飯

星馬泰雞飯大家食得多，但這款由西班牙籍主廚Emilio（綽號阿六）精心炮製、結合西班牙、日、港式的雞飯，配上用明火鐵鍋炊製的番茄炊飯，清甜的番茄醬襯托烤香的嫩滑走地雞，風味全港獨有！ 文：Vera Gee 攝：吳康琦

靈感源自 溫暖家庭 味道 餐廳隱藏於希慎廣場一隅，予人燈火闌珊處之感。餐廳半開放式設計，以焦糖啡色為主調，靠牆一列卡位頗有日本昭和年代的懷舊氛圍。不問不知，原來主廚阿六來自西班牙華倫西亞，過去十年在上海及北京生活，娶了港人太太後來港落地生根。2022年曾在飲食紀錄片《風味人間》中示範炮製Paella(西班牙鐵鍋飯)。西班牙人家庭觀念重，以前在西班牙每逢星期日，阿六和全家人會聚在一起，嫲嫲用直徑一米的大鐵鍋煮西班牙飯給大家分享，這股溫暖家庭味道成為了菜式創作的靈感。而且阿六以往喜歡在野外生火下廚，餐廳拍擋遂以「野火」命名，出品以明火烹調，令食物添上惹火魅力。

41 日放養無激素走地雞 招牌野火烤走地雞飯特選放養41日天然走地雞肉，無激素、無荷爾蒙，雞皮的脂肪較少，肉味香甜。走地雞先以低溫焗，鎖緊肉汁；再以高溫烤，令雞皮微焦脆，雞肉相當嫩滑。烤雞提供3款自選口味：醬油、辣味、胡椒檸檬。受到港人喜愛葱油的啟發，烤雞配上以番茜、蒜等特製的香草青醬，帶出清新香氣。白飯用上特A級日本一見鍾情米和越光米，一見鍾情米取其黏性、鮮味、甜度、光澤和香氣平衡；越光米則黏性高、甜味濃，擁有極佳米香和光澤。阿六每天早上會花上1個小時，把新鮮番茄、紅椒粉、橄欖油、蒜等香料煮成番茄醬，以鐵鍋炊成帶飯焦的番茄炊飯，秘方傳承自媽媽。「這是非常經典的西班牙風味，所有醬汁都是我們自製的。雞肉還加入中國酒醃夠24小時，提升肉香。」阿六說。

西班牙風味手切薯片 店裡的奄列蛋飯也使用日本放養無激素雞蛋，色澤深黃，蛋味香滑濃稠。象徵西班牙海岸風情的炭烤胡椒大虎蝦炒蛋飯，配上用蝦頭熬煮的蝦汁，更顯鮮甜。特調威士忌醬油烤慢煮厚切牛脷更需8小時以上慢煮再烤香，牛脷吸收了醇厚威士忌與香料交織的香氣，啖啖嫩爽。伴以烤野菜及西班人愛吃的炸手切鮮薯片，配上西班牙風味紅波椒汁，香口又開胃。西班牙小食如野火薯仔蛋餅及蒜香欖油鮮烤魷魚也細嫩可口，大家不妨配杯日式梅酒、西班牙汽酒又或養生茶。

野火 ROKU TENKA 地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場B104號舖

電話：3118 8066

營業時間：12nn-9pm

