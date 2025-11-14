味美道來｜首間進駐東九文化中心精品咖啡店副線餐廳Mi Manchi 百幾蚊歎到紅蝦手工意粉(有片)

精品咖啡店 Urban Coffee Roaster聯合創辦人Horry與Gary，繼幾年前在大埔藝術中心開拓副線意大利餐廳Pentola之後，最近又看上全新藝術文化地標東九文化中心，開設另一意大利餐廳副線「Mi Manchi心心念念」，店名意大利語指「我想念你」。

店主Horry相信食物是有溫度的語言，透過相聚傳遞溫暖，把餐桌的人拉近距離，期望這家餐廳能帶給大家美好的回憶。拍檔Gary榮獲2024年香港咖啡師大賽及2024年香港咖啡調酒大賽冠軍，餐廳的靚啡和咖啡雞尾酒固然是強項。美式咖啡混合哥倫比亞及埃塞俄比亞豆，經過深度烘焙，果香滿溢，帶有莓果風味，啡韻濃細緻順喉。精心沖調的摩登版愛爾蘭咖啡雞尾酒，將自家拼配的咖啡結合愛爾蘭威士忌、波本威士忌、沖繩黑糖及忌廉，比例恰到好處，咖啡的甘香、威士忌的醇厚與忌廉的細滑得以平衡。以自家咖啡入饌的食物除了提拉米蘇之外，還有咖啡慢煮梨沙律，將梨子浸透冷萃咖啡至入味，咖啡的果香與清甜多汁的梨子一拍即合，搭配酸甜的意大利黑醋及甘爽的橄欖蔬菜沙律，予人清新開胃之感。

「我們不只做咖啡，想客人有更完全的餐飲體驗。我們賣的意菜不是精緻雕琢，而是輕鬆風格的意菜，做一些市場上沒有的東西，結合本地食材如大澳出產的鹹魚、豆乳、XO醬，貼近香港人口味。」Horry說。菜牌的意粉、意式冬甩、佛卡夏三多士、酸種披薩全是手工製作，主打的粗身意粉用意大利麵粉、鴨蛋及日本蛋黃搓製麵糰，做出來的意粉比較韌性強，具彈牙咬口感，粗身更掛汁，而且鴨蛋更重蛋香。難得花雕醬油漬紅蝦手工意大利麵只不過$178，刺身級阿根廷紅蝦足3隻，以花雕醬油浸漬一晚，吸透怡人酒香。紅蝦頭取出來，加入白蘭地燒香，再熬煮成蝦汁，夾雜蝦頭油，燴意粉滿載蝦香精華。紅蝦意大利麵奉上給客人時用香水瓶噴幾下花雕，更提升香氣。

兒童餐送雪糕玩具

口味濃惹的XO醬意大利辣肉醬八爪魚粗管麵，慢煮八爪魚嫩腍，醬汁融合了胡椒香葉魚湯的精華、番茄的鮮甜、辣肉腸的濃辛肉香與XO醬重乾貝的海洋鹹鮮，粗管麵的直紋和孔壁全面吸附濃汁。本地大澳馬友炸丸子絕對是心機作，先將鹹魚拆肉、青衣魚柳慢煮一小時，然後與薯仔蓉及意大利番茜搓勻，放入冰箱冷藏一晚定型，翌日再裹上麵粉、雞蛋及麵包糠下油炸，炸漿金黃酥脆，吃時蘸上自製鹹魚凱撒醬，更提升魚香。豆乳芝士泡沫配番茄味佛卡夏多士也獨特，多士鬆脆，泡沫輕盈帶空氣感，嘗出豆乳的溫柔豆香。

有小孩子的Horry特推兩款兒童餐，隨餐附送兩款小食、雪糕及飲品，每位小童更贈送玩具，逗小孩子開心。「我覺得在這個餐飲體驗上，照顧到小朋友的需要和滿足都很重要，我都想小孩子留下快樂的回憶。」