味美道來｜53年老字號印度餐廳GAYLORD 自家磨香料煮牛油雞醬汁特別鮮香(有片)

始創於1972年、本地歷史最悠久印度餐廳名人飯堂GAYLORD，至今已跨越半個世紀。昔日寶萊塢明星、印度板球之神、前港督彭定康、李澤楷等也是座上客，更不乏光顧了20至50年的長情捧場客。 文：Vera Gee 攝：吳康琦

本地首間餐廳提供印度自助餐 現任印度裔老闆Rajeev先生早於1991年加入餐廳擔任經理，逐步攀升至營運總監，後來大老闆夏利里拉家族成員想專注其他業務發展，於是他便接手經營餐廳至今30多載。餐廳經歷幾次搬遷，由中環到尖沙咀漆咸道，再遷至亞士厘道，到現在北京道，50年來仍懸掛著幾幅印度民族掛畫及古風木框鏡子，然而餐廳一直不變的是出品的習俗和原味道。這裡更是本地第一間餐廳提供印度自助餐，午市自助餐的傳統打從70年代開始傳承至今，客人可以食勻廿款印度美食，包括招牌菜奶油雞肉。

超過 10 種綜合香料現煮醬汁 印度菜著重香料的發揮，常用於菜餚的Masala(綜合香料)，是他們將超過10種新鮮及乾香料，如丁香、小荳蔻、肉桂、八角、辣椒、黑胡椒等磨成粉末，每天新鮮烹調成醬料，即點即煮，特別鮮香；而招牌菜奶油雞肉配胡籚巴葉就加入了綜合香料一起燴煮。 廚師預先以藏紅花、乳酪等把雞肉醃味，同時軟化肉質，然後用烤叉將雞肉串起，放入傳統泥窰內以高火烤熟，帶陣煙熏香氣。烤時滴些印度酥油，提升香味。烤好的雞肉，加入由綜合香料、自製番茄醬、牛油、忌廉，以明火調煮的醬汁一起燴煮，最後加上少許蜜糖及茴香葉，吊出香甜尾韻。醬汁香味豐富厚滑，融洽結合了香、辣、甜、鹹、酸5種味道，無論配烤餅或印度米飯均惹味開胃。

牛油雞 捧場客幫襯廿多年 「有位熟客由5歲開始捧場到現在28歲，只為了吃牛油雞而來，他對我說這味道多年來從沒改變，我最欣慰聽到客人這樣的評語。」Rajeev先生說。餐廳貫徹傳統印度料理精髓，所有食物即叫即煮，新鮮熱辣；全部包點即搓即烤即炸，麵粉香氣鮮活；肉類即串即烤，保留肉汁，並沾上炭香。

「老字號只能得一家」 在香港出生長大、第二代傳人Harshil謂老字號只能得一家，如果同時有兩家，質素未必會一致。他說道：「我們的廚師團隊在這裡工作了10年至廿多年，負責樓面的Ali先生更效力了32年之久，他們看著我長大成人，與爸爸都是餐廳的生招牌，多年熟客來光顧也想跟他們見面聊天。俗語有云『舊的就是財寶』，我沒有把舊模式拆掉。如果出品風味不正宗，香港客人可能不會回頭，所以不能改變太多，近幾年只新增10款現代菜式，如松露芝士烤餅、蟹肉印度夾餅等迎合年輕客群。我們的菜單也有許多素食選擇，迎合素食者。」

滿載第二代童年回憶 Harshil 3、4歲開始就在餐廳坐鎮，等待爸爸下班。餐廳盛載了不少童年回憶，除了與夥記玩耍之外，還有樂隊駐場演奏古代音樂。最近餐廳逢周末有歌手自彈自唱印度樂曲，客人生日又會大唱生日歌，氣氛熱鬧。現時本地客佔七成，其他為外籍客，晚市不少年輕客人大夥兒來聚會，替老字號增添活力歡樂的氣氛。 GAYLORD

地址：尖沙咀北京道12A號太子集團中心5樓

電話：2376 1001

營業時間：12nn-3pm，6pm-11pm