味美道來｜70載人情味八鄉茶記 發哥歎住家肉餅 村民自製燒鵝、涼粉

在元朗八鄉錦田公路上村屹立了70載的恩記，馳名七彩飯、自製燒鵝、涼粉冰。星級捧場客周潤發未走紅前已經來光顧，至今吃足四十多年之久，非常長情。文：Vera Gee、攝：林俊源

50 年代士多起家 恩記打從五十年代開始從士多起家，由創始人梁恩(人稱阿公)買下舖位，交給太太營運。由最初賣簡簡單單的公仔麵、多士、奶茶之類，為了迎合附近居住的農民及外來工作的勞動工人，慢慢增多咖喱雞、梅菜豬肉這些飽肚的餸菜。到了1978年第二代五兒子金老闆(人稱金爺)中學畢業後，幫家族打理店舖，有見超級市場開始逐漸取代舊式士多，於是將士多轉型做茶餐廳，賣多款式的碟頭飯、住家菜，甚至在店內工場自製燒味。

女師傅每朝早7、8時便開始製作燒鵝，選用7、8斤重的肥鵝，用上10種香料包括八角、香葉、五香粉、糖等，釀入鵝肚內醃味，再塗上麥芽糖和白醋，放入爐內燒製，早上10時多開始出爐。肉汁豐腴，鵝味香濃。早年發哥甚為喜歡吃燒鵝，有一次去外地拍戲前，誇張到外賣原隻燒鵝上飛機。發哥每次來都必飲紅豆冰，紅豆不是用加工罐頭貨，而是用糖煮成，紅豆大粒甜蜜起沙。

支持八鄉村民自製涼粉豆漿 發哥多年來行完山就會來探望「阿公」，主動拿手機和「阿公」合照，難怪牆壁上貼滿發哥的照片。上兩個星期發哥一個人正午時分來吃蒸肉餅午餐，全場客人輪住跟他合照。店內的蒸肉餅午餐每日輪流轉換口味，時而配銀魚仔，時而配鹹蛋，肉餅用新鮮豬肉，重肉味，鎖住肉汁，很有住家風味。四川女廚師炮製的酸菜魚，酸菜也在店內用芥菜醃製，甚有家鄉風味。

梁氏一家大力支持八鄉本土特產，特飲如豆漿涼粉紅豆冰，採用八鄉老村民用涼粉草自製的涼粉，每日交來，帶涼粉草的甘味又特別爽口；豆漿也是附近豆腐廠新鮮製作的，豆香天然低甜。鹹桔仔亦是用鹽浸製足3年。不少村民就是喜歡這些原味道，捧場三、四十年的長期「粉絲」大有人在，記者訪問當日3小時內就已經碰上3位；又有熟客離港8年後，帶齊一家人重返舖頭吃飯，指定要同老闆金爺合照留念。金爺隨和友善，同客人打成一片，又會跟員工說笑，一起吃飯。104歲的「阿公」每日依然會「出巡」視察環境，店員都對他細心愛護，關係如一家人般和諧，茶記盛載着一份窩心的人情味。