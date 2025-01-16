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生活
2025-01-16 15:31:40

味美道來｜Bakehouse沙田店首設晚市堂食 限定楊枝甘露菠蘿包+沙田蜂蜜柑桔冬甩(多圖)

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Bakehouse將於1月18日在沙田新城市廣場正式開業。

Bakehouse將於1月18日在沙田新城市廣場正式開業。

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Bakehouse by Grégoire Michaud 將於118日在沙田新城市廣場開設第7家分店，新店環境最闊落，附設餐廳堂食座位，提供豐富餐單，為首家分店提供晚市堂食以及發售自家精品。

文：Vera Gee  攝：吳康琦

沙田店環境最闊落，附設餐廳堂食座位，提供豐富餐單。 精品區發售自家T恤、雨傘、圍裙、水杯及襟章。 沙田店也售賣自家製果醬、Granola，產品多元化。

Grégoire至愛菠蘿包和楊枝甘露

親民名廚Grégoire Michaud 特別為沙田新店創作2款限定版甜包點，有楊枝甘露菠蘿包及沙田蜂蜜柑桔冬甩。Grégoire為我們示範製作過程，並分享創作靈感：「我最喜歡吃港式菠蘿包和楊枝甘露，於是將兩者結合。我採用了菲律賓芒果、西米及椰奶忌廉製成餡料，注入酥皮菠蘿包內。我沒有放西柚，因為測試過味道不夾菠蘿包。酥皮混合了椰絲，帶出香脆口感。」楊枝甘露餡軟滑，芒果香味清新。

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Grégoire 將愛吃的菠蘿包和楊枝甘露結合為一。 楊枝甘露菠蘿包 $28 芒果椰奶忌廉餡軟滑不膩，菲律賓芒果天然香甜，椰絲酥皮薄脆，好吃！ 楊枝甘露餡混合菲律賓芒果粒、椰奶忌廉及西米。 菠蘿包迷你小巧 蓋上薄薄的酥皮，焗後更鬆脆。 酥皮混合椰絲焗後更香脆。 楊枝甘露餡軟滑，芒果香味清新。

慢煮永和蜂蜜柑桔醬

另一款沙田店限定的沙田蜂蜜柑桔冬甩，特別精選永和蜜蜂場的野山蜂蜜，加入去核柑桔慢煮幾個鐘製成柑桔醬，再混合意大利芝士雲呢拿忌廉作內餡，最後頂部放上用蜂蜜、牛油及麵粉焗製成蜂巢形狀的薄脆片，連繫地區特色，很有心思！「十多年我曾經參觀永和蜜蜂場嘗過蜂蜜，配合果醬甜點效果理想，希望大家都會喜歡！」這款忌廉芝士爆餡也幼滑綿密，柑桔果香天然清幽，配搭夠獨特！

沙田蜂蜜柑桔冬甩 $48 綴以蜂巢形狀的薄脆片 芝士忌廉爆餡而幼滑綿密，柑桔果香天然清新，蜂蜜甜味柔和。 柑桔醬以去核柑桔、永和野山蜂蜜慢煮幾小時至融合濃縮。 慢煮幾小時後，柑桔蓉和蜂蜜已融合濃縮。 蜂巢形狀的薄脆片用蜂蜜、牛油及麵粉焗製成。

豐富鹹食選擇

全日堂食菜單由行政主廚 Atisha Kumar 精心設計，餐廳的菜單當然必備麵包類，推介鄉村酸種麵包配蒜香海藻味噌牛油，麵包外脆內軟，牛油惹味香滑，令人吃個不停。無論前菜、主菜、甜品部分均附上自製鬆脆酥點，如佐以甜法包及辣味蜜糖的蜜桃白桃布袋芝士、用慢煮澳洲牛面頰肉製作的招牌酥皮肉批、配以香草蒜蓉芝士紐結酥的海鮮雜燴、酸種酥皮蘋果撻配冧酒意式雪糕，酥點鬆脆。

蜜桃白桃布袋芝士$128 在綿軟的芝士淋上溫熱的微辣蜜糖，加上紫蘇葉、清甜的蜜桃及白桃粒，香味富層次。 松露生牛肉他他$128 軟嫩的牛肉調味濃淡度點到即止，撈勻蛋漿，配上薯片，口感豐富。

滋味龍蝦拉絲芝士通心粉

記者心水主菜推介澳洲M4和牛西冷配炸洋葱及芥末胡椒醬，更配以牛骨髓及燒肉汁，組合甘香滋味，牛扒生熟度恰到好處，肉質嫩又有肉香。龍蝦芝士通心粉用上瑞士Gruyere及車打雙重芝士伴以波士頓龍蝦，芝士香滑有拉絲效果，再加上龍蝦汁提升龍蝦鮮味及麵包碎帶出層次感。

龍蝦芝士通心粉$298 瑞士Gruyere及車打雙重芝士香滑，加上龍蝦汁提升龍蝦鮮味及麵包碎帶出甘香層次。 澳洲M4和牛西冷配炸洋葱及芥末胡椒醬$368 西冷肉色粉嫩，芥末胡椒醬更突出肉香。

廚師發辦8道菜套餐

想有驚喜的話，不妨選擇All In套餐，由廚師團隊發辦，為大家精選豐盛8道菜，包括前菜、主菜及甜品，需全枱食客參與，每位$360，2位或以上即可。新店更新增一系列雞尾酒、紅白酒及特飲，配襯晚餐。最有本地色彩的香港氈湯力，用上本地無名氏異城氈酒、閣樓釀造金牌草本湯力水及香水檸檬沖調，散發草本的清香與檸檬的果香，入口甘爽怡人。

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海鮮雜燴配蒜蓉紐結酥$278 龍蝦忌廉湯加入澳洲藍青口、時令白蜆、鯛魚及虎蝦。 酸種酥皮蘋果撻配冧酒意式雪糕$88 酥皮脆口酥化，蘋果甜爽微酸，冧酒香味怡人。 香港氈湯力$90 散發氈酒香、草本清香與檸檬果香，入口甘爽。 紫霧鮮奶抹茶$55 由宇治抹茶、靜岡抹茶、紫薯、薰衣草及鮮奶調成，每種材料的味道均鮮明。

Bakehouse 沙田店

地址：沙田新城市廣場 247 號舖

營業時間：星期一至四8am-9pm，星期五至日及公眾假期8am-9:30pm

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