味美道來｜Bakehouse沙田店首設晚市堂食 限定楊枝甘露菠蘿包+沙田蜂蜜柑桔冬甩(多圖)

Bakehouse by Grégoire Michaud 將於1月18日在沙田新城市廣場開設第7家分店，新店環境最闊落，附設餐廳堂食座位，提供豐富餐單，為首家分店提供晚市堂食以及發售自家精品。 文：Vera Gee 攝：吳康琦

Grégoire 至愛菠蘿包和楊枝甘露 親民名廚Grégoire Michaud 特別為沙田新店創作2款限定版甜包點，有楊枝甘露菠蘿包及沙田蜂蜜柑桔冬甩。Grégoire為我們示範製作過程，並分享創作靈感：「我最喜歡吃港式菠蘿包和楊枝甘露，於是將兩者結合。我採用了菲律賓芒果、西米及椰奶忌廉製成餡料，注入酥皮菠蘿包內。我沒有放西柚，因為測試過味道不夾菠蘿包。酥皮混合了椰絲，帶出香脆口感。」楊枝甘露餡軟滑，芒果香味清新。

慢煮永和蜂蜜柑桔醬 另一款沙田店限定的沙田蜂蜜柑桔冬甩，特別精選永和蜜蜂場的野山蜂蜜，加入去核柑桔慢煮幾個鐘製成柑桔醬，再混合意大利芝士雲呢拿忌廉作內餡，最後頂部放上用蜂蜜、牛油及麵粉焗製成蜂巢形狀的薄脆片，連繫地區特色，很有心思！「十多年我曾經參觀永和蜜蜂場嘗過蜂蜜，配合果醬甜點效果理想，希望大家都會喜歡！」這款忌廉芝士爆餡也幼滑綿密，柑桔果香天然清幽，配搭夠獨特！

豐富鹹食選擇 全日堂食菜單由行政主廚 Atisha Kumar 精心設計，餐廳的菜單當然必備麵包類，推介鄉村酸種麵包配蒜香海藻味噌牛油，麵包外脆內軟，牛油惹味香滑，令人吃個不停。無論前菜、主菜、甜品部分均附上自製鬆脆酥點，如佐以甜法包及辣味蜜糖的蜜桃白桃布袋芝士、用慢煮澳洲牛面頰肉製作的招牌酥皮肉批、配以香草蒜蓉芝士紐結酥的海鮮雜燴、酸種酥皮蘋果撻配冧酒意式雪糕，酥點鬆脆。

滋味龍蝦拉絲芝士通心粉 記者心水主菜推介澳洲M4和牛西冷配炸洋葱及芥末胡椒醬，更配以牛骨髓及燒肉汁，組合甘香滋味，牛扒生熟度恰到好處，肉質嫩又有肉香。龍蝦芝士通心粉用上瑞士Gruyere及車打雙重芝士伴以波士頓龍蝦，芝士香滑有拉絲效果，再加上龍蝦汁提升龍蝦鮮味及麵包碎帶出層次感。

廚師發辦 8 道菜套餐 想有驚喜的話，不妨選擇All In套餐，由廚師團隊發辦，為大家精選豐盛8道菜，包括前菜、主菜及甜品，需全枱食客參與，每位$360，2位或以上即可。新店更新增一系列雞尾酒、紅白酒及特飲，配襯晚餐。最有本地色彩的香港氈湯力，用上本地無名氏異城氈酒、閣樓釀造金牌草本湯力水及香水檸檬沖調，散發草本的清香與檸檬的果香，入口甘爽怡人。