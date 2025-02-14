味美道來｜SEN父母經營共融餐廳「3鬚料理」 支持弱勢社群迎難而上(有片)

Franky在尖沙咀現址經營酒吧廿載，經歷疫情打擊，昔日戰友拍擋一個又一個離場，剩下他繼續留守堅持，轉型親和共融餐廳「3鬚料理」，幸得太太Minnie在身旁全力支持，挽手跨越重重難關。 文：Vera Gee 攝：林俊源

用心烹調幸福味道 店名「3鬚」背後包含多重意思，不單代表章魚、墨魚和魷魚；也象徵纏繞不清的處境，但是他們有韌度，用心烹調，將苦澀的東西變成美味幸福的味道。還有深層的意義，就是指 Social Enterprise(社會企業)，他們聘請聽障員工，也為SEN年輕人開大門，提供培訓實習機會，鍛煉一技之長，讓他們融入社會。 Minnie和Franky有一名SEN兒子，深深明白許多僱主或機構非SEN環境友善，SEN孩子人生路不會平坦。夫婦將心比心，希望開創機會給同路人，如現時實習的年輕人John。他們經常善用餐廳的活動空間舉行家庭關係分享會，與其他SEN家長互相守望扶持；又組織親和藝術慈善活動基金幫助SEN孩子，透過餐廳傳遞愛與正能量。

自製墨魚汁燴意粉 Minnie放下工作做全職家庭主婦多年，為了扶助丈夫營運餐廳，走去學習沖咖啡考取咖啡師牌，掌握知識才能教導員工。然而在溝通和協調上須要技巧和耐性，「微小之處例如切檸檬，對我們而言很簡單，但是他們的肌肉發展並不理想，抓不住檸檬或不懂正確拿刀，我便要想方法教他們，添置防滑手套或切檸檬神器。」Minnie說。 他們欣賞新加入的廚師有心煮好出品的態度，招牌作海王3鬚扒，慢煮八爪魚鬚用了墨西哥的調味及烹調法，配上秘製辛香的紅椒醬，提升香惹風味，柔軟不韌；旁邊的焗嫩魷魚筒釀入鰻魚蛋炒飯，飯粒均勻吸收醬汁的香甜。墨汁意粉以墨魚膽及海魚一起熬成天然墨魚汁去燴意粉，配上煎帶子，每一口都是海洋的鮮味氣息。

壓力崩潰差點放棄 老火忌廉湯頗有驚喜，是粉葛蓮藕章魚湯結合西式演繹法，將材料放入攪拌機攪碎，加入混合了7至8種材料的秘製章魚粉，再加進忌廉，質感如西式湯的creamy稠厚，味道卻是濃縮兩倍的老火湯。還有用低溫焗製10小時的法式蛋白餅，統統都是付出心機烹調。 「現在做生意真是太大壓力了，有段時間我完全崩潰。感恩遇上好廚師，又有太太的協力，以及熟客們的支持，是上天派給我最好的禮物，否則我早已放棄。如果今年餐廳還是沒有起色，我才會放棄，有心無力的話就不要再勉強，現在惟有大家一起努力做好出品，希望客人來到會感受到食物背後的溫度和愛！」Franky說。

3鬚料理 地址：尖沙咀漆咸圍9-11號地舖

電話：2317 7781 / 9653 8831

營業時間：12nn-10pm(星期日休息)