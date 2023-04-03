味道越「奇特」越多人愛！讓人「愛恨兩極」的亞洲食物Top10　這些你都敢吃嗎？

飲食文化東西方大不同，各地區都有自己獨有的特色美食，其中亞洲有許多特別的食物，特殊的味道總是引起兩極反應，喜歡的人認為是人間美味，害怕的人則是退避三舍。諸如臭豆腐、皮蛋、杏仁茶等等，都是光聞味道就讓人卻步的亞洲食物。在這些臺灣常見的特殊亞洲食物中，哪些味道讓網友印象最深刻呢？本刊透過KEYPO大數據關鍵引擎輿情分析系統，調查出臺灣常見味道特殊，「愛恨兩極」的亞洲食物最熱門的前10名，一起來看看吧！

NO. 1 內臟 內臟類在臺灣是常見的美食，像是雞心、雞肝、豬心、豬肝、大腸等等，都會在各式小吃中出現，諸如下水湯、滷味、牛雜、大腸麵線、麻油腰子等等。由於國外較少食用內臟的文化，因此有些外國人到臺灣都會被內臟料理嚇到。其實就連在臺灣也有許多人害怕內臟的味道，不少人都覺得難以接受，「豬肝的口感粉粉的有點恐怖」、「內臟的味道和口感真的有一種難以言喻的感覺」、「牛肚、大腸勉強能接受，其他真的不行」。

NO. 2 泡菜 泡菜可以說是韓國美食的代表之一，使用特殊調料將蔬菜經過長時間醃製，發酵出獨特的風味，不管是單吃、搭配各種料理或是直接入菜，都能創造出意想不到的美味，深得不少人的喜愛。不過也有許多人覺得泡菜的味道難以接受，經過醃製和發酵產生的氣味並非人人都喜歡，尤其大部分泡菜都帶有辣味，更是被一部分人拒之於門外，「又酸又辣」、「不喜歡泡菜吃起來的口感」、「有點太鹹」、「太重口味」。

NO. 3 杏仁茶 杏仁茶最初源自大陸，更曾經是宮廷御用甜品之一，流傳至臺灣後也成為經典的傳統飲品。杏仁獨特的醇厚香氣以及豐富的營養價值，再加上製成飲品後溫和甘甜的味道，讓它成為許多追求養生的人的最愛。儘管杏仁茶獨特的味道，讓不少人望之卻步，不過也有人就是喜歡這股「香味」，無論熱喝搭配油條當早餐，一口油條、一口杏仁茶，還是冰冰涼涼直接喝，都是絕對的享受。也因為有眾多擁護者，原先只能在早餐店買到的傳統臺灣味，現在超商就能買到，讓人隨時都能品嘗經典的好味道。

NO. 4 臭豆腐 臭豆腐可以說是世界聞名的臺灣美食，強烈的味道讓許多人都無法招架，不只外國人，就連不少臺灣人都無法接受，「一聞到味道就想吐」、「臭味很不能接受」、「不敢吃」。不過許多臭豆腐的愛好者表示臭豆腐就是「越臭越好吃」，也有人覺得臭豆腐是「聞起來臭，吃起來香」，其實有很多一開始因為臭味而不而吃臭豆腐的人，在鼓起勇氣嘗過一次後就被那特殊的口味和外酥內軟的口感征服，成為臭豆腐的俘虜。

NO. 5 烏魚子 名貴的烏魚子在臺灣是逢年過節常見的禮品之一，不管是直接搭配青蒜、白蘿蔔、蘋果片食用或是入菜，都有獨特且迷人的風味，是許多老饕心目中的頂級美食。不過，也有很多人不懂烏魚子的美味，不喜歡的人認為烏魚子不管是味道還是口感都讓人難以理解為什麼它的價格如此高昂，「黏牙感覺超噁心，又鹹」、「一樣價格不如多買幾隻蝦子比較爽」、「真的是吃氣氛的」、「又鹹又腥」、「超級腥，我也不喜歡」。

NO. 6 榴槤 榴槤是許多人光聞味道就避之唯恐不及的水果，不過也有不少人對它情有獨鍾，評價相當兩極。榴槤常衍生出各式各樣食品，像是榴槤蛋糕、榴槤冰淇淋、榴槤泡芙等等，最近甚至還有榴槤披薩，每次有榴槤口味料理出現時，總能引發話題。喜歡榴槤的人深深著迷於那股獨一無二的氣味，但對於討厭的人而言，那股味道簡直就像「毒氣」一般，「氣味完全沒辦法接受，實在不知道好吃在哪裡」、「完全不行」、「不敢吃，很臭」。

NO. 7 仙草 仙草也是讓不少外國人印象深刻的亞洲食物，由仙草莖葉熬煮出的仙草茶以及仙草凍、燒仙草等製品，加上各種配料，變化成滋味豐富的甜點，不管是夏天吃的仙草凍還是冬天吃的燒仙草，都有不少人喜愛。獨特的草本清新氣味，嚐起來十分清涼退火，是許多人喜歡仙草的原因之一，不過也有不少人害怕那股味道，「我不吃仙草，聞到仙草的味道會想吐」、「不喜歡黑呼呼的東西」、「有股怪味我無法接受」、「仙草超難吃」。

NO. 8 皮蛋 皮蛋強烈的味道讓許多人無法招架，尤其暗綠色的黏稠蛋黃，更是常被認為「超噁心」，成為不少人最難以接受的食物。不過喜歡皮蛋的人認為皮蛋的美味是「內行人」才懂，「加蔥花醬油膏根本絕品好嗎」。皮蛋常被拿來製成各種料理，諸如皮蛋瘦肉粥、皮蛋豆腐、宮保皮蛋、皮蛋地瓜葉等等，不過對不喜歡皮蛋的人來說，那股味道和口感不管搭配什麼食物都讓人難以下嚥，「蛋黃有種腥味」、「味道太嗆」、「皮蛋是邪教」。

NO. 9 酸菜 醃漬食品的味道反應往往都相當兩極，酸菜便是其中之一。經過長時間醃製而產生的獨特風味，讓酸菜常常成為搭配各種小吃的配菜，酸鹹爽脆的滋味非常解膩，常用來點綴重口味的料理，達到畫龍點睛之效。不過也有人非常不喜歡酸菜的酸鹹味，在便當、牛肉麵、滷肉飯等食物中看到酸菜時總是忍不住皺眉，「酸菜最令人髮指的是非常難挑！無從挑起！」、「超級討厭酸菜」、「一堆便當都有，還要挑掉」、「拒絕往來戶」。