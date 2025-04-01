和平飯店啟德新店現烤北京填鴨 得獎菜必試芝士香蕉流心咕嚕肉

和平飯店最新分店進駐啟德零售館2，推出全新京川滬菜。新店有兩大亮點，其一自設烤爐，現烤北京填鴨。更特別推出「金筷子明火創意名菜」系列得獎菜，結合傳統廚藝與現代創意。

新店現烤北京填鴨，廚師嚴格掌控火候，保持鴨皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁。配春餅、甜麵醬及京葱，吃出豐富層次。開幕限定推出的「第一屆金筷子明火創意名菜得獎菜式」，最大膽創新非「芝士香蕉流心咕嚕肉」莫屬，極考師傅的工夫及火候，先將豬腩肉切成薄片，包著香蕉及芝士粒上炸粉炸至金黃色，每件飽滿的咕嚕肉鎖著香蕉及芝士的香氣，並造出拉絲效果，相當甘香惹味。

雞油花雕陳村粉蒸英鯧

另一得獎作「雞油花雕陳村粉蒸英鯧」，將魚肉起骨切片，捲著青瓜條，底下墊了陳村粉，加入花雕雞油汁同蒸，令魚肉及陳村粉盡吸鮮味。此手工菜融合江南與嶺南風味，鹹、香、清、甜也細嘗到。第三道得獎菜「琉璃四合蔬」，結合四川開水白菜的功藝，展現刀章、擺盤及火候，讓時蔬散發各自的清甜。

精選菜式推介「真厲害霸王雞」，以高溫油炸至外皮酥脆，再與大量辣椒乾及花椒爆炒，麻辣鮮香層次分明。還有「無錫灌湯小籠包」、「四季時蔬鮮魚羹」、「宮爆明蝦球」、「松鼠桂魚」、「和平五福拼盤」也適合大家分享。