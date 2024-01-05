和興白花油「愛的傳遞」全港小學生填色及繪畫比賽 參賽作品越多捐款越多

和興白花油藥廠有限公司（下稱「和興白花油」）舉辦全港小學生填色及繪畫比賽，以「愛的傳遞」為主題，讓小朋友透過顏色筆配以廣濶無疆的創意，點「紙」成「愛」，並在填色過程的互相幫助中，與家人分享關愛與喜悅，同時，和興白花油也會因應所收到參加作品的總數量，向奧比斯捐出相應金額的善款，為患有眼疾的人士撒下光明的種子，助他們恢復視力，免於失明。 比賽費用全免 優秀作品會獲表揚 此次填色及繪畫比賽費用全免，活動成本開支將全數由主辦方贊助，優秀作品還將獲得表揚，以鼓勵具潛質的兒童繼續培養藝術修養。主辧方相信，即使年紀小、能力有限，小小孩童也絕對能為社會作出貢獻。現誠邀全港家長與小學生參與，齊齊透過和興白花油「福仔」的歡欣笑臉和正面形象，分享關愛，真正地實踐「愛的傳遞」的理念。

作品匯聚成善款傳愛 助患眼疾人士擺脫失明危機 參賽小學生所遞交的每一份作品，都將直接為受惠機構奧比斯的服務對象送上一份暖暖的心意，主辧方將根據所收到參賽作品的總數量作最後決定捐出的善款，讓患眼疾人士得以接受手術及治療，擺脫失明的命運。 將得獎作品印製成「和興福袋」 比賽結束後，得獎作品將會被印製於「和興福袋」、「和興白花油」的包裝盒或文具套裝上，作慈善義賣之用。所有義賣收益亦將全數撥捐受惠機構奧比斯。除此之外，得獎作品還會展示於巴士車身上，遊遍港九新界，為市民大眾送上歡欣及童真。

作品可自行發揮創意 參賽者每人限交一份作品，且參賽作品必須使用主辦方提供之填色或繪畫表格，以100%原始大小在A4白紙上單面列印。參賽者可自選填色或繪畫的工具和顏料，惟不接受電腦生成作品。歡迎自行發揮創意，為作品加上與主題相關的元素，但不可包含涉及色情、暴力、政治、不良意識等成份，否則會取消其參賽資格而不作另行通知。 比賽詳情： 參賽資格：凡於香港特別行政區就讀小學的學生均可參加。小一至小三學為初級組（填色比賽）；小四至小六學生則為高級組（繪畫比賽）。 參加辦法﹕參賽者請於截止日期或之前，登入活動網站填妥報名表格。 遞交作品方式： 郵寄─參賽者請填妥報名表格，連同參賽作品，一併於截止日期或之前寄到九龍觀塘偉業街181號盈達商業大廈13樓B室。如全校參賽者總人數超過150人，將會有專人到校收取作品。 截止日期：2024年3月31日（星期日）晚上11:59。如以郵寄方式遞交則以郵戳作準，逾期遞交的作品恕不受理。 結果公佈日期：2024年4月22日（星期一） 評審準則：整體美感（50%）；填色技巧及顏色運用（30%）；創意（20%）