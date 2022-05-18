咒術迴戰｜《劇場版 咒術迴戰0》明日上映 打卡位/觀映禮物/限定食品/換購精品

日本人氣動漫《咒術迴戰》熱潮席捲全球，系列電影《劇場版 咒術迴戰 0》將於明日(19日)在香港上映，電影公司更在全港多個核心地段的當眼位置設立大型「打卡熱點」，並為粉絲送上觀映禮物，包括日版「咒術迴戰」0.5卷及明信片，各位《咒術》Fans不要錯過！
《劇場版 咒術迴戰 0》7大打卡點
電影公司特別在全港核心地段設置大型「打卡熱點」，包括銅鑼灣SOGO、旺角朗豪坊、尖沙咀海港城等，不同熱點的打卡位置和款式各有不同，例如屯門新都商場英皇戲院外的3組大型裝置擺設、Cinema City 朗豪坊《劇場版 咒術迴戰 0》的場景𨋢等，咒術迷可以前往7大熱點拍照留念和朝聖，各位Coser亦可前往不同熱點與深愛角色合照。
打卡點包括：
1. SOGO 戶外大電視
2. Cinema City 朗豪坊《劇場版 咒術迴戰 0》場景𨋢
3. 屯門新都商場英皇戲院外的3組大型裝置擺設
4. 旺角港鐵站內壁畫
5. 尖沙咀海港城戶外大電視
6. 尖沙咀LCX的期間限定店 (至5月15日)
7. 尖沙咀嘉禾海運戲院前的樓梯繪畫
場內場外觀映禮遇
為答謝觀眾入場收看《劇場版 咒術迴戰 0》，電影發行商特別為不同場次觀眾提供多個獨家精彩禮遇，包括：
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而為了讓一眾粉絲入場前重溫《咒術迴戰》劇情，由即日起至5月25日，Ani-One Asia YouTube 頻道將有全套《咒術迴戰》動畫上架，讓觀眾免費收看，再次重溫、細味每個精彩情節，電影公司同時公開香港首播PV，為各位粉絲熱身。
東京咒術高專師生殺入牛角
牛角日本燒肉專門店、牛角Buffet、牛角次男坊與香港羚邦集團聯手，推廣《咒術迴戰》及《劇場版 咒術迴戰 0》，即日起至8月16日推出限量食品，讓《咒術》Fans邊食邊討論劇情！
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在推廣期內，凡於牛角惠顧任何食品或飲品滿$150，即可加指定金額換購以下禮品各1份。