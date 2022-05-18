咒術迴戰｜《劇場版 咒術迴戰0》明日上映 打卡位/觀映禮物/限定食品/換購精品

日本人氣動漫《咒術迴戰》熱潮席捲全球，系列電影《劇場版 咒術迴戰 0》將於明日(19日)在香港上映，電影公司更在全港多個核心地段的當眼位置設立大型「打卡熱點」，並為粉絲送上觀映禮物，包括日版「咒術迴戰」0.5卷及明信片，各位《咒術》Fans不要錯過！

《劇場版 咒術迴戰 0》將於明日(19日)在香港上映。

《劇場版 咒術迴戰 0 》 7 大打卡點 電影公司特別在全港核心地段設置大型「打卡熱點」，包括銅鑼灣SOGO、旺角朗豪坊、尖沙咀海港城等，不同熱點的打卡位置和款式各有不同，例如屯門新都商場英皇戲院外的3組大型裝置擺設、Cinema City 朗豪坊《劇場版 咒術迴戰 0》的場景𨋢等，咒術迷可以前往7大熱點拍照留念和朝聖，各位Coser亦可前往不同熱點與深愛角色合照。 打卡點包括： 1. SOGO 戶外大電視 2. Cinema City 朗豪坊《劇場版 咒術迴戰 0》場景𨋢 3. 屯門新都商場英皇戲院外的3組大型裝置擺設 4. 旺角港鐵站內壁畫 5. 尖沙咀海港城戶外大電視 6. 尖沙咀LCX的期間限定店 (至5月15日) 7. 尖沙咀嘉禾海運戲院前的樓梯繪畫

場內場外觀映禮遇 為答謝觀眾入場收看《劇場版 咒術迴戰 0》，電影發行商特別為不同場次觀眾提供多個獨家精彩禮遇，包括： 禮遇 場次 周份 日版「咒術迴戰」0.5卷 IMAX+4DX/MX4D 版本 首周 特別版明信片乙張 5月20日當日所有場次 5月20日 角色明信片（乙骨憂太、禪院真希） 2D 版本 5月18日至5月25日 角色明信片（狗卷棘、熊猫） 2D 版本 5月26日至6月1日 角色明信片（五條悟、夏油傑） 2D 版本 6月2日至6月8日 而為了讓一眾粉絲入場前重溫《咒術迴戰》劇情，由即日起至5月25日，Ani-One Asia YouTube 頻道將有全套《咒術迴戰》動畫上架，讓觀眾免費收看，再次重溫、細味每個精彩情節，電影公司同時公開香港首播PV，為各位粉絲熱身。

東京咒術高專師生殺入牛角 牛角日本燒肉專門店、牛角Buffet、牛角次男坊與香港羚邦集團聯手，推廣《咒術迴戰》及《劇場版 咒術迴戰 0》，即日起至8月16日推出限量食品，讓《咒術》Fans邊食邊討論劇情！ 牛角限定

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