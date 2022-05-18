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2022-05-18 17:00:00

咒術迴戰｜《劇場版 咒術迴戰0》明日上映 打卡位/觀映禮物/限定食品/換購精品

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咒術迴戰｜《劇場版 咒術迴戰0》明日上映 打卡位/觀映禮物/限定食品/換購精品

咒術迴戰｜《劇場版 咒術迴戰0》明日上映 打卡位/觀映禮物/限定食品/換購精品

日本人氣動漫《咒術迴戰》熱潮席捲全球，系列電影《劇場版 咒術迴戰 0》將於明日(19)在香港上映，電影公司更在全港多個核心地段的當眼位置設立大型「打卡熱點」，並為粉絲送上觀映禮物，包括日版「咒術迴戰」0.5卷及明信片，各位《咒術》Fans不要錯過！

《劇場版 咒術迴戰 0》將於明日(19日)在香港上映。

《劇場版 咒術迴戰 0》將於明日(19日)在香港上映。

《劇場版 咒術迴戰 07大打卡點

電影公司特別在全港核心地段設置大型「打卡熱點」，包括銅鑼灣SOGO、旺角朗豪坊、尖沙咀海港城等，不同熱點的打卡位置和款式各有不同，例如屯門新都商場英皇戲院外的3組大型裝置擺設、Cinema City 朗豪坊《劇場版 咒術迴戰 0》的場景𨋢等，咒術迷可以前往7大熱點拍照留念和朝聖，各位Coser亦可前往不同熱點與深愛角色合照。

打卡點包括：

1. SOGO 戶外大電視

2. Cinema City 朗豪坊《劇場版 咒術迴戰 0》場景𨋢

3. 屯門新都商場英皇戲院外的3組大型裝置擺設

4. 旺角港鐵站內壁畫

5. 尖沙咀海港城戶外大電視

6. 尖沙咀LCX的期間限定店 (515)

7. 尖沙咀嘉禾海運戲院前的樓梯繪畫

SOGO 大電視 屯門新都商場英皇戲院 旺角港鐵站內壁畫 嘉禾海運戲院前的樓梯繪畫 Cinema City 朗豪坊場景𨋢

場內場外觀映禮遇

為答謝觀眾入場收看《劇場版 咒術迴戰 0》，電影發行商特別為不同場次觀眾提供多個獨家精彩禮遇，包括：

禮遇

場次

周份

日版「咒術迴戰」0.5

IMAX+4DX/MX4D 版本

首周

特別版明信片乙張

520日當日所有場次

520

角色明信片（乙骨憂太、禪院真希）

2D 版本

518日至525

角色明信片（狗卷棘、熊猫）

2D 版本

526日至61

角色明信片（五條悟、夏油傑）

2D 版本

62日至68

而為了讓一眾粉絲入場前重溫《咒術迴戰》劇情，由即日起至525日，Ani-One Asia YouTube 頻道將有全套《咒術迴戰》動畫上架，讓觀眾免費收看，再次重溫、細味每個精彩情節，電影公司同時公開香港首播PV，為各位粉絲熱身。

東京咒術高專師生殺入牛角

牛角日本燒肉專門店、牛角Buffet、牛角次男坊與香港羚邦集團聯手，推廣《咒術迴戰》及《劇場版 咒術迴戰 0》，即日起至816日推出限量食品，讓《咒術》Fans邊食邊討論劇情！

牛角限定

集合吧！東京咒術高專二年級學生 $59 有狗卷棘最愛的飯糰餡料：明太子、鮭魚及紫菜調製的沙律。 麵包條代表擁有最強咒具、熱愛武刀弄槍的禪院真希。 而不喜歡吃竹子的熊貓，就跟人類一樣以珍珠米飯糰作為主要食糧。 兩面宿儺朱古力手指配雪糕（雲呢拿/抹茶）$45 咒術迴戰特飲（4款）$39/款 ．粉紅色的草莓乳酸梳打代表釘崎野薔薇。 ．黃色香芒乳酸梳打代表主角虎杖悠仁，裡面還有兩面宿儺手指造型的冰塊，象徵虎杖與宿儺的共融合一的身體。 ．綠色的翡翠菠蘿梳打代表伏黑惠，冷色配搭加上微甜菠蘿味，正如冷靜卻善良的伏黑。 ．天藍色的海洋荔枝梳打代表五條悟，飲品與他的瞳色相同，甜甜的荔枝味如五條老師清新活潑的風格。

牛角Buffet限定

特級燒物！ （LV4+港幣$ 49/1客；LV5+港幣$29/1客；LV6 免費:1客） 於牛角Buffet惠顧指定全日放題餐目，可因應套餐等級以指定優惠價錢加購日本和牛肩脊肉、澳洲和牛牛板腱、熊本豚梅肉。

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牛角次男坊限定

狗卷棘丼 $78 狗卷棘每句對白都與他熱愛的飯糰食材有關，牛角次男坊就以他喜愛的明太子、鮭魚、金槍魚蛋黃醬製成狗卷棘丼。 純愛丼 $108 以乙骨憂太與里香的「婚約戒指」作為概念的丼飯，廚師用漢堡扒模仿戒指盒，以帶子象徵戒指，並放在滿滿的草飼牛腹腩上。

換購限定精品

在推廣期內，凡於牛角惠顧任何食品或飲品滿$150，即可加指定金額換購以下禮品各1份。

咒術迴戰行動電源 配 兩面宿儺手指充電線 (會員價+$179/非會員價+$199) 含10000mAh大電量的咒術迴戰行動電源，以封印木盒作為造型，再配上兩面宿儺手指造型的充電線，既實用又有收藏價值。 16骨長柄武士刀雨傘 (會員價+$129/非會員價+$149) 乙骨憂太以帥氣的日本武士刀作為咒具，雨傘把手模仿紅色的刀柄，傘面還印有乙骨憂太與里香咒靈的插畫。 輕便摺疊購物袋 (會員價+$69/非會員價+$79) 手機掛繩指環扣連固定夾片 (會員價+$29/非會員價+$39)
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