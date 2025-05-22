咖啡店推薦｜三層樓高Blue bottle／% Arabica／NOC｜美食懶人包

咖啡店愈開愈多，其中有不少是連鎖經營，不少裝修有特色，而且咖啡質素穩定，大家不妨留意下附近有沒有分店吧！

Blue Bottle Coffee（藍瓶咖啡）品牌來自美國，創立於2002年，如今在紐約、華盛頓、東京、京都、首爾和香港等地方都有分店，而香港亦已開設5間分店。品牌用藍色玻璃瓶作為商標圖案，搶眼又易記。說到必去的分店，一定是灣仔星街旗艦店，全港最大，樓高三層，佔地近2400呎，三層均有180度玻璃窗，採光特別好。店內供應多款限定食品，又設有手沖咖啡站，更與本地品牌合作推出各款商品，非常多樣化！

超人氣打卡店－% Arabica

% Arabica由日本人Kenneth Shoji一手創立，以極簡潔的白色裝修為特色，第一間店開業在尖沙咀天星碼頭，其後以京都店在全球咖啡界打嚮名堂，人氣十足！現時香港有18間分店，尖沙咀、中環、西環、鰂魚涌、淺水灣等地區亦有其蹤影，位置便利。咖啡款式不算多，以即磨咖啡為主，用自家出品的咖啡豆，品質有保證。

談到最美的打卡分店，絕定是堅尼地城分店，店舖位於堅尼地城海旁，不止日間可享受藍天白雲的悠閒氣氛，黃昏時份更可欣賞西環的日落景致，打卡一流！

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