咖啡店推薦｜三層樓高Blue bottle／% Arabica／NOC｜美食懶人包

咖啡店愈開愈多，其中有不少是連鎖經營，不少裝修有特色，而且咖啡質素穩定，大家不妨留意下附近有沒有分店吧！
美國過江龍－Blue bottle
Blue Bottle Coffee（藍瓶咖啡）品牌來自美國，創立於2002年，如今在紐約、華盛頓、東京、京都、首爾和香港等地方都有分店，而香港亦已開設5間分店。品牌用藍色玻璃瓶作為商標圖案，搶眼又易記。說到必去的分店，一定是灣仔星街旗艦店，全港最大，樓高三層，佔地近2400呎，三層均有180度玻璃窗，採光特別好。店內供應多款限定食品，又設有手沖咖啡站，更與本地品牌合作推出各款商品，非常多樣化！
Blue Bottle Coffee
- 地址：聖佛蘭士街15號海華苑3座地舖至2樓（港鐵金鐘站 F 出口, 步行約8分鐘）
- 電話號碼：60162765
超人氣打卡店－% Arabica
% Arabica由日本人Kenneth Shoji一手創立，以極簡潔的白色裝修為特色，第一間店開業在尖沙咀天星碼頭，其後以京都店在全球咖啡界打嚮名堂，人氣十足！現時香港有18間分店，尖沙咀、中環、西環、鰂魚涌、淺水灣等地區亦有其蹤影，位置便利。咖啡款式不算多，以即磨咖啡為主，用自家出品的咖啡豆，品質有保證。
談到最美的打卡分店，絕定是堅尼地城分店，店舖位於堅尼地城海旁，不止日間可享受藍天白雲的悠閒氣氛，黃昏時份更可欣賞西環的日落景致，打卡一流！
% Arabica
- 地址：西環堅尼地城爹核士街1號裕福大廈地下G04號舖（港鐵堅尼地城站 B 出口, 步行約7分鐘）
- 電話號碼：23264578
本地高質咖啡品牌－NOC Coffee
品牌由兩位熱愛咖啡的香港人梁達和陳澤森共同創辦，全港現有16間分店，分別位於大埔、紅磡、將軍澳、西環、天后、灣仔及尖沙咀等地區，港九新界的客人身邊都總有一間可以光顧！而品牌對咖啡品質特別有要求，因此在西營盤分店有自家烘焙房，以作烘焙自家出品的咖啡豆，咖啡香氣濃郁。另外餐牌上的食物選擇豐富，以輕食為主，如煙三文魚多士、沙律碗等等都很受歡迎，分店眾多，不妨一試！
NOC Coffee
- 地址：紅磡黃埔天地百合苑商場(第9期)地下G42號舖（港鐵黃埔站 D2 出口, 步行約5分鐘）
- 電話號碼：21229751
本地咖啡品牌－18 grams
如果你喜歡本地咖啡品牌，一定會認識18 grams這個咖啡品牌，雖然店舖規模不及以上幾間，但質素在業內公認有水準！品牌如今有3間分店，位於沙田和銅鑼灣，以外賣咖啡為主，亦有少量座位，適合上班一族光顧！
18 grams
- 地址：銅鑼灣景隆街15號海都大廈地下C號舖（港鐵銅鑼灣站 D4 出口, 步行約3分鐘）
- 電話號碼：94540353