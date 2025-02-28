咖啡店BLA BLA by sensory ZERO 推心形麻糬拉絲日本雞蛋仔

早前西灣河、土瓜灣小食店推出心形雞蛋仔，引起一眾雞蛋仔迷去朝聖。記者發現咖啡店BLA BLA by sensory ZERO也新推心心圖案雞蛋仔，特別在用日本蛋製成，有原味、抹茶、焙茶及流心朱古力4款口味，分別加入軟糯麻糬，雞蛋仔有拉絲效果。



用日本蛋製作雞蛋仔 咖啡店除了供應強項咖啡之外 也賣潮版港式街頭小食。概念緣於創辦人之一Alvin是個地道港仔，熱愛香港文化，支持香港創作產物。店裡的雞蛋仔有多種款式，除了全新推出的麻糬餡，亦有流心朱古力、勁爆紫菜肉鬆餡，與格仔餅一樣全部都用日本雞蛋調校蛋漿製作，蛋香味突出。無餡版日本雞蛋仔由$20起，麻糬日本雞蛋仔則$28起。心形麻糬日本雞蛋仔暫時於新開的西沙GO PARK店及奧海城sensory ZERO分店有售，稍後陸續於灣仔店及九龍灣德福廣場店發售。

人氣海陸空三拼燒賣 咖啡店的燒賣走親民價路線，有魚肉、香菇豬肉，以及蟲草花雞肉燒賣，可以玩海陸空三拼，用咖啡杯盛載。燒賣配自家調校、香而不死鹹的豉油，更可配2024米芝蓮推介餐廳、同集團的lulu BAOBAO秘製辛香辣椒油，8粒只不過$12起。

sensory ZERO奧海城店 地址：九龍海泓道1號奧海城三期G29號地下

營業時間：11:30am-8:30pm BLA BLA by sensory ZERO西沙店 地址：馬鞍山海映路9號西沙GO PARK地下G12號舖

營業時間：星期一至五8am-6pm，星期六至日及公眾假期8am-8pm



新分店位於西沙GO PARK，同期也新推烤酸種麵包三文治。