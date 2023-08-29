咖啡豆︱BeanCurious從拍賣會帶回來 兩款非洲地區珍稀咖啡豆

在葡萄酒、餐廳等領域，有相應的評鑑活動，如「Decanter世界葡萄酒品鑒會」、「米芝蓮指南」；在咖啡的世界，同樣有專業的「精品咖啡拍賣會」，這個向全球咖啡迷展示高品質咖啡的拍賣會，如「卓越杯拍賣會(Cup of Excellence)」，有國際專家小組反覆盲測每款咖啡豆至少20次，根據分數高低選出供拍賣的咖啡。此外還有「Taste of Rwanda」和「Operation Cherry Red」等咖啡拍賣會，都是高品質咖啡豆買手，每年例必前往的咖啡豆大show。
定期全球搜羅優質咖啡豆
本地咖啡品牌BeanCurious，由世界各地搜羅最優質咖啡豆，再由專業烘焙師用心烘焙，帶出咖啡不同的獨特風味。他們自家推出的精品咖啡豆The Curious Collection，一直深受啡迷歡迎。近日推出搜羅自咖啡拍賣會罕有且獨一無二的矜貴咖啡豆，為啡迷帶來不一樣的咖啡體驗。
而專為喜歡嘗試不同咖啡風味買家而設的「咖啡訂閱計劃」，便包含所有的單品精品咖啡系列中的每一種咖啡，有時甚至還有網站上未有推廣的稀有咖啡，並於每4星期更新一款新咖啡，讓咖迷保持新鮮感。
兩款充滿複雜口感的非洲風味
BeanCurious近日在各大咖啡拍賣會，為啡迷競投高品質而稀有的咖啡豆，當中包括來自非洲埃塞俄比亞的OCR 耶加雪夫咖啡豆$148/100g，就是Operation Cherry Red競投回來。不但擁有成熟莓果甜味，還帶檸檬味花香餘韻。可選擇淺度烘焙，品味莓果、檸檬和花香的完美平衡。
而購自Taste of Rwanda的盧旺達BufCoffee咖啡豆($148/100g)，擁有極高杯測評分86.5。這款BufCoffee生長在盧旺達南部省的Nyamagabe區，咖啡豆樹位於海拔1,920至2,100米之間的地區，正是這種高海拔環境，使咖啡豆具有清脆複雜的風味。更帶黃梨子、杏子、香檳、腰果、菠蘿和蔗糖口味；而且其酸度結構良好，充滿熱帶風味。
BeanCurious：
網店： https://beancurious.com/zh-hant/
Instagram： https://www.instagram.com/beancurious_coffee/