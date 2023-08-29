咖啡豆︱BeanCurious從拍賣會帶回來 兩款非洲地區珍稀咖啡豆

在葡萄酒、餐廳等領域，有相應的評鑑活動，如「Decanter世界葡萄酒品鑒會」、「米芝蓮指南」；在咖啡的世界，同樣有專業的「精品咖啡拍賣會」，這個向全球咖啡迷展示高品質咖啡的拍賣會，如「卓越杯拍賣會(Cup of Excellence)」，有國際專家小組反覆盲測每款咖啡豆至少20次，根據分數高低選出供拍賣的咖啡。此外還有「Taste of Rwanda」和「Operation Cherry Red」等咖啡拍賣會，都是高品質咖啡豆買手，每年例必前往的咖啡豆大show。

定期全球搜羅優質咖啡豆

本地咖啡品牌BeanCurious，由世界各地搜羅最優質咖啡豆，再由專業烘焙師用心烘焙，帶出咖啡不同的獨特風味。他們自家推出的精品咖啡豆The Curious Collection，一直深受啡迷歡迎。近日推出搜羅自咖啡拍賣會罕有且獨一無二的矜貴咖啡豆，為啡迷帶來不一樣的咖啡體驗。

而專為喜歡嘗試不同咖啡風味買家而設的「咖啡訂閱計劃」，便包含所有的單品精品咖啡系列中的每一種咖啡，有時甚至還有網站上未有推廣的稀有咖啡，並於每4星期更新一款新咖啡，讓咖迷保持新鮮感。