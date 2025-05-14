咖啡食譜｜煉奶拿鐵/Affogato等5款韓國cafe創意飲料

對於廚房新手來說，除了自製食物之外，在家自行調配煉奶拿鐵/Affogato等飲料是一個不錯的選擇。以下為大家總結了5款韓式café常見的手調飲料，在家都可以開屬於自己的home café！ 煉奶拿鐵 大家到咖啡店的時候，通常都會點Latte、Cappucino等。但在韓國，煉奶拿鐵可是Starbucks的人氣飲料之一。以煉奶取代糖漿，令咖啡的味道變得更濃郁。 煉奶拿鐵材料：espresso 1shot、煉奶 適量、牛奶 200ml、冰塊 適量 煉奶拿鐵做法 1. 將煉奶倒入杯中。

2. 再加入200ml的牛奶。

3. 將煉奶和牛奶攪拌均勻。

4. 倒入1 shot espresso後，再加入適量冰塊即可。

Iced tea espresso 對於香港人來說，這個飲料可能比較陌生。但在韓國人眼中，Iced tea espresso非常常見，幾乎在每間café都可以點到。而且它的做法非常簡單，在家都可以做到韓國獨有的味道。 Iced tea espresso材料：蜜桃紅茶茶包、espresso 1shot、冰塊 適量 Iced tea espresso做法 1. 先用熱水泡好蜜桃紅茶。

2. 再倒入1 shot espresso攪拌均勻。

3. 加入適量冰塊即可。

Affogato Café的人氣飲料—Affogato！比起咖啡，它更像意式甜品：在雪糕上淋上espresso。可以一路飲咖啡，一路吃雪糕，因此非常受女生歡迎。 Affogato材料：雲呢拿雪糕 1球、espresso 2shot Affogato做法 1. 將一球雲呢拿雪糕放在杯底。

2. 淋上剛煮好的espresso即可飲用。

薄荷朱古力拿鐵 大家對於薄荷朱古力的意見都非常兩極。不過很多韓國café都推出了相關的飲料，喜歡薄荷朱古力的你在家都可以嘗試自製。 薄荷朱古力拿鐵材料：薄荷朱古力粉、牛奶、薄荷朱古力雪糕、espresso 1shot、冰塊 適量 薄荷朱古力拿鐵做法 1. 用熱水沖好薄荷朱古力粉，加入espresso攪拌好。

2. 加入冰塊塊後，再放入一球薄荷朱古力雪糕即可。

士多啤梨牛奶 這款士多啤梨牛奶已經流行多時，但仍受到大家的熱愛，酸甜的士多啤梨加上濃郁的牛奶，令人忍不住一口氣喝光！ 士多啤梨牛奶材料：新鮮士多啤梨、蜜糖、牛奶 士多啤梨牛奶做法 1. 將士多啤梨切粒，加入混合蜜糖，放在雪櫃冷藏一小時。

2. 飲用的時候以士多啤梨和牛奶1:1的比例攪拌好即可！