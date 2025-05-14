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生活
2025-05-14 15:45:00

咖啡食譜｜煉奶拿鐵/Affogato等5款韓國cafe創意飲料

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咖啡食譜｜煉奶拿鐵/Affogato等5款韓國cafe創意飲料（am730製圖）

咖啡食譜｜煉奶拿鐵/Affogato等5款韓國cafe創意飲料（am730製圖）

對於廚房新手來說，除了自製食物之外，在家自行調配煉奶拿鐵/Affogato等飲料是一個不錯的選擇。以下為大家總結了5款韓式café常見的手調飲料，在家都可以開屬於自己的home café！

煉奶拿鐵

大家到咖啡店的時候，通常都會點Latte、Cappucino等。但在韓國，煉奶拿鐵可是Starbucks的人氣飲料之一。以煉奶取代糖漿，令咖啡的味道變得更濃郁。

煉奶拿鐵材料：espresso 1shot、煉奶 適量、牛奶 200ml、冰塊 適量

煉奶拿鐵做法

1. 將煉奶倒入杯中。
2. 再加入200ml的牛奶。
3. 將煉奶和牛奶攪拌均勻。
4. 倒入1 shot espresso後，再加入適量冰塊即可。

即使平時喝不了咖啡都可以嘗試煉奶拿鐵 (instagram@ goghxbyeorri) 煉奶大大減低了咖啡的苦澀味道 (instagram@ pd.coffee)

Iced tea espresso

對於香港人來說，這個飲料可能比較陌生。但在韓國人眼中，Iced tea espresso非常常見，幾乎在每間café都可以點到。而且它的做法非常簡單，在家都可以做到韓國獨有的味道。

Iced tea espresso材料：蜜桃紅茶茶包、espresso 1shot、冰塊 適量

Iced tea espresso做法

1. 先用熱水泡好蜜桃紅茶。
2. 再倒入1 shot espresso攪拌均勻。
3. 加入適量冰塊即可。

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在香港比較少見的Iced tea espresso (instagram@ cafe.p.n) 韓國cafe的皇牌飲品！(instagram@ churrovills_cafe)

Affogato

Café的人氣飲料—Affogato！比起咖啡，它更像意式甜品：在雪糕上淋上espresso。可以一路飲咖啡，一路吃雪糕，因此非常受女生歡迎。

Affogato材料：雲呢拿雪糕 1球、espresso 2shot

Affogato做法

1. 將一球雲呢拿雪糕放在杯底。
2. 淋上剛煮好的espresso即可飲用。

Affogato 比較咖啡更像甜品 (instagram@ mac_bluest_) Affogato 可以一路食一路飲 (instagram@ coffee)

薄荷朱古力拿鐵

大家對於薄荷朱古力的意見都非常兩極。不過很多韓國café都推出了相關的飲料，喜歡薄荷朱古力的你在家都可以嘗試自製。

薄荷朱古力拿鐵材料：薄荷朱古力粉、牛奶、薄荷朱古力雪糕、espresso 1shot、冰塊 適量

薄荷朱古力拿鐵做法

1. 用熱水沖好薄荷朱古力粉，加入espresso攪拌好。
2. 加入冰塊塊後，再放入一球薄荷朱古力雪糕即可。

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韓國人對於薄荷朱古力的意見都非常兩極(instagram@ goghxbyeorri) 你又喜歡吃薄荷朱古力嗎？(instagram@ suna_h.cafe)

士多啤梨牛奶

這款士多啤梨牛奶已經流行多時，但仍受到大家的熱愛，酸甜的士多啤梨加上濃郁的牛奶，令人忍不住一口氣喝光！

士多啤梨牛奶材料：新鮮士多啤梨、蜜糖、牛奶

士多啤梨牛奶做法

1. 將士多啤梨切粒，加入混合蜜糖，放在雪櫃冷藏一小時。
2. 飲用的時候以士多啤梨和牛奶1:1的比例攪拌好即可！

說到冬天水果，一定非士多啤梨莫屬！(instagram@ j_jjining) 大家可以預備多點士多啤梨放在雪櫃，待飲用的時候才拿出來，非常方便！(instagram@ minchi_cafe)

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