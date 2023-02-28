咖啡 X Highball 新登場 B’hood朝啡夕酒無界限

在咖啡系列中，嚴選來自巴西、埃塞俄比亞、哥倫比亞及印尼的單品咖啡豆，更加入多項調酒常用的技術，全新創作出五杯特色咖啡，其中Kaffeost除使用浸漬法炮製瑪莎拉基底，更加入咖啡較少用的芝士來提升風味與層次；Barrel-age則選用以冧酒桶發酵的哥倫比亞咖啡豆，並在品嘗前加入煙燻香氣，從視覺到味覺都充滿驚喜；Massala則破格地加入五香牛肉粒的萃取精華，以在咖啡中帶出鹹香。

尖東的日夜咖啡酒吧餐廳 B’hood，慶祝成立一周年活動，以創新的手法獨創出十一款全新的特色咖啡與高杯雞尾酒，新menu加入多款特色串燒及周年優惠，為小酌時光帶來無限驚喜。

手沖虹吸萃取酒 香

高杯雞尾調酒師則用上精品咖啡的手沖法及虹吸技術，例如Tempus Hourglass 以氈酒代水、以手沖方式冷萃咖啡，利用烈酒帶出咖啡的果仁香氣，再加入美式咖啡冰粒，為Highball延續咖啡的餘韻；Dopamine以虹吸萃取出伏特加、甜酒及果汁，以調配出獨特的雞尾酒基底。

惠顧特色飲品送雪糕或串燒

B’hood 開業一周年，menu加入多款串燒，更特別推出周年優惠，由即日起至 3月21日，凡惠顧任何特色咖啡一杯，免費獲贈全新濃縮咖啡魚子 x 冷萃咖啡配雲呢拿雪糕一杯（$48）；晚上6時後惠顧任何特色高杯雞尾酒一杯，則奉送鹽燒雞胸脆骨一份（$ 35）。

B’hood

地址：尖沙咀麼地道 75 號南洋中心地下 32-35 號舖

電話：23802168

營業時間：星期一至日 12:00nn-02:00am